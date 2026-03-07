La inquietante frase de Max Verstappen sobre su futuro en la F1 tras el accidente en la Qualy del GP de Australia

La clasificación del Gran Premio de Australia se destacó tanto en la parte alta como en la baja de la grilla. La pole position de George Russell y el segundo lugar de Kimi Antonelli confirma el dominio de Mercedes en este inicio de temporada y, en el fondo, Max Verstappen saldrá desde la 20° ubicación después de sufrir un duro choque durante la Q1. En este sentido, el neerlandés dejó varias definiciones en torno a su monoplaza y se mostró preocupado por el predominio de las Flechas Plateadas de cara a la carrera de este domingo a la 1 AM (hora argentina).

En declaraciones divulgadas por el sitio especializado Motorsport Italia, el tetracampeón mundial con Red Bull volvió a expresar su disidencia a los cambios reglamentarios aplicados para esta temporada con inquietantes términos que ponen en duda su futuro en la F1: “No me estoy divirtiendo en absoluto. Como he dicho, para mí no hace ninguna diferencia dónde me clasifique. Si estuviera delante o donde estoy ahora, emocionalmente siento lo mismo: estoy completamente vacío. No tengo ninguna emoción, estoy completamente vacío”.

“Con este circuito y estas reglas, todo resulta antinatural”, sintetizó. A propósito de esta situación, se refirió a las limitaciones que implica tener un motor con equivalencia entre la energía térmica y la eléctrica: “Básicamente, debes acelerar lo menos posible en todo momento para ahorrar batería. Algunas curvas debes realizarlas de manera distinta para poder ahorrar batería al salir de ellas. Para mí, esto tiene muy poco que ver con las carreras”.

“Incluso en el simulador la sensación era mala, hasta el punto de no querer conducir el coche. Ahora ocurre lo mismo. Ya me preparé mentalmente para que este año sea muy largo”, resumió Max sobre las sensaciones que traía a Australia. Además, no descartó participar en la GT3 si la Fórmula 1 suspende los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente: “Si en abril no hay carreras, podré correr más en Alemania. Eso sí me gusta más, ya lo sé”.

*El resumen de la clasificación en la Fórmula 1

Lo cierto es que no es la primera vez que Max Verstappen menciona críticas a la FIA por las modificaciones implementadas a partir de 2026 en la Máxima. “Los nuevos coches no son divertidos de manejar. Se siente un poco más como Fórmula E con esteroides. Como piloto puro, disfruto conducir al máximo y en este momento no se puede manejar así. Están pasando muchas cosas. Mucho de lo que haces como piloto, tiene un efecto enorme en la parte energética. Para mí, eso simplemente no es Fórmula 1”, sentenció en dichos publicados por ESPN.

Esa conclusión se remonta a febrero pasado y, en ese momento, puso en duda su futuro en la categoría reina del automovilismo: “La decoración y el coche se ve genial. Ese no es el problema, es todo lo demás: para mí, es anti-carreras. La emoción al volante no es tan alta. Un auto ganador para mí no lo es todo. También tiene que ser divertido de conducir. En esta etapa de mi carrera también estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1 para divertirme. Sé que estaremos con este reglamento durante bastante tiempo. Así que, sí, ya veremos“.

De regreso al presente, Motorsport Italia indicó que Verstappen se mostró contento por el tercer lugar alcanzado por su compañero Isack Hadjar en Red Bull, pero puntualizó en la ventaja sacada por Russell y Antonelli. Los hombres de Mercedes hicieron el 1-2 y Hadjar cerró el podio de la clasificación a casi ocho décimas del británico y a casi cinco décimas del italiano: “El resultado de Isack es bueno, sí. Pero la diferencia con Mercedes es de ocho décimas. Es demasiado grande”. Cabe remarcar que Antonelli fue segundo, a pesar de padecer un grave accidente en la práctica libre 3, que obligó a una reparación a contrarreloj de su monoplaza.

*El accidente de Kimi Antonelli en la FP3

“Podemos alegrarnos de estar allí en la primera clasificación, aunque sinceramente esperaba que Ferrari y McLaren fueran más fuertes. No sé qué ha pasado ni por qué no han funcionado del todo”, expresó Super Max sobre el rendimiento de los dúos Leclerc-Hamilton y Norris-Piastri, que terminaron a casi un segundo de Russell.

Lewis Hamilton fue otra de las estrellas del paddock que se refirió a este gran rendimiento de Mercedes, que estuvo en el centro de la polémica en las semanas previas por la confección de su motor. “Si Mercedes tiene unos meses de ventaja (en cuanto a rendimiento), entonces la temporada se acaba. Si su potencia extra realmente es por la relación de compresión, me decepcionará que la FIA haya permitido que sea así, que no cumpla con la normativa. Y presionaré a mi equipo (Ferrari) para que haga lo mismo para que podamos tener más potencia”, señaló en dichos difundidos por el portal italiano.

Sobre su choque en la curva 1 del circuito de Albert Park, Max Verstappen transmitió tranquilidad en dichos vertidos por ESPN en su portal web: “Sí, estoy bien. Solo es como un poco gracioso cuando golpeas algo, pero todo está bien ahora. Solo tuve que hacerme unas radiografías para ver si mis manos estaban bien, pero no tengo ninguna fractura”.

“Nunca había experimentado algo así en toda mi vida. Iba pisando el pedal y el eje trasero simplemente estaba completamente bloqueado, especialmente a esa velocidad quiero decir que tienes mucha carga aerodinámica en el auto y luego se bloquea así... Sí, realmente extraño y yo ni siquiera hablé con el equipo o miré los datos, así que no sé por qué o cómo puede suceder algo así”, aseguró a la hora de intentar detallar las razones del incidente.

Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 (Foto: @F1)