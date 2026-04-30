Estos beneficiarios del Seguro Social reciben su pago el 1 de mayo según el calendario oficial

La SSA inicia la distribución de pagos del Seguro Social de mayo de 2026 para jubilados y beneficiarios de SSI en todo Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic)

La SSA, agencia federal encargada de la administración del Seguro Social en Estados Unidos, puso en marcha la distribución de los pagos correspondientes a mayo de 2026 para beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario, jubilados y otros titulares de programas federales. El proceso comenzó el 1 de mayo, de acuerdo con el cronograma anual establecido por la agencia y con impacto directo en millones de personas que dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas.

Según la SSA, la primera ronda de depósitos del mes está dirigida a quienes reciben la SSI y a quienes comenzaron a percibir pagos antes de mayo de 1997. La agencia federal ratificó que las fechas responden al calendario oficial publicado en su documento anual Schedule of Social Security Benefit Payments - 2026-2027. El resto de los pagos se reparte durante el mes, según el día de nacimiento de cada beneficiario y el tipo de prestación asignada.

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El calendario de pagos, que la SSA actualiza cada año, permite a los beneficiarios planificar sus finanzas. Los pagos de la SSI se efectúan siempre el primer día del mes, salvo que coincidan con un feriado federal o fin de semana. En ese caso, la transferencia se adelanta al día hábil anterior. Cuando una persona recibe ambos beneficios (SSI y otro del Seguro Social), ambos depósitos pueden realizarse en la misma fecha, si corresponde. Desde septiembre del año pasado, el sistema de pagos electrónicos implementado por la agencia reemplazó de manera definitiva los cheques en papel, centralizando todas las transferencias en cuentas bancarias o tarjetas Direct Express, conforme a las directrices oficiales.

¿Cuándo se pagan los beneficios del Seguro Social en mayo de 2026?

El cronograma de la SSA para mayo de 2026 dispone las siguientes fechas clave para la transferencia de fondos:

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1 de mayo : Personas beneficiarias de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y quienes comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997.

: Personas beneficiarias de la (SSI) y quienes comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997. 13 de mayo : Beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

: Beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes. 20 de mayo : Personas nacidas entre el 11 y el 20.

: Personas nacidas entre el 11 y el 20. 27 de mayo: Titulares cuyo día de nacimiento cae entre el 21 y el 31.

Esta organización de pagos fue confirmada en el calendario anual de la SSA, que define los días de cobro según el programa y la fecha de nacimiento de los beneficiarios.

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El calendario oficial del Seguro Social para mayo de 2026 detalla fechas clave para pagos según tipo de beneficio y fecha de nacimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 1 de mayo?

La SSA indica que el 1 de mayo se acreditan los fondos a los siguientes grupos:

Personas que perciben la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

(SSI). Beneficiarios que comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997.

Titulares que reciben tanto SSI como algún otro beneficio del Seguro Social (jubilación, sobrevivientes o incapacidad).

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¿Cómo consultar el calendario oficial de pagos del Seguro Social?

La SSA publica cada año un calendario oficial en su sitio institucional oficial, detallando todas las fechas de pago para los distintos grupos de beneficiarios. El documento incluye:

Pagos de SSI: primer día de cada mes, salvo que coincida con un día festivo federal o fin de semana, en cuyo caso la transferencia se adelanta al día hábil anterior.

Beneficiarios que comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997: tercer día de cada mes, ajustado si corresponde.

Resto de jubilados, sobrevivientes y SSDI: segundo, tercer o cuarto miércoles, según el día de nacimiento.

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El calendario contempla ajustes para feriados y fines de semana —si un pago coincide con un día inhábil, la transferencia se adelanta al día hábil previo— para mantener la regularidad y evitar demoras en la entrega de fondos.

¿Qué cambios recientes implementó la SSA en los métodos de pago?

Desde septiembre del año pasado, la SSA eliminó el envío de cheques en papel, estableciendo que todos los pagos se realizan por depósito directo o mediante la tarjeta Direct Express. Quienes no hayan actualizado su método de cobro deben realizar la gestión a través de la plataforma oficial my Social Security.

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La agencia señala que la transición al sistema electrónico responde a la necesidad de mejorar la seguridad y eficiencia, además de reducir riesgos de fraude y extravío asociados al correo postal.

La digitalización de los pagos del Seguro Social beneficia a más de 70 millones de personas, fortaleciendo la seguridad y rapidez en las transferencias. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

¿Qué hacer si no se recibe el pago del Seguro Social en la fecha prevista?

La SSA recomienda a los beneficiarios que no recibieron su depósito en la fecha indicada revisar primero el calendario oficial. Si después de tres días hábiles el pago no se acredita, es necesario comunicarse directamente con el organismo para verificar el estado de la transferencia.

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Asegure que los datos bancarios estén actualizados en la plataforma my Social Security para evitar inconvenientes.

¿Qué información se requiere para consultar o modificar datos de pago?

Para revisar o modificar información bancaria, los beneficiarios deben contar con su número de Seguro Social y datos personales actualizados. El acceso a my Social Security se realiza con usuario y contraseña. En caso de inconvenientes, la SSA ofrece asistencia telefónica y atención en oficinas locales.

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¿Cómo afecta la modalidad electrónica a los beneficiarios del Seguro Social?

Según datos oficiales de la SSA, la digitalización de los pagos beneficia a más de 70 millones de personas en Estados Unidos. El sistema electrónico permite recibir los fondos de manera más rápida y segura, evita extravíos y reduce el riesgo de fraude. Esta medida busca garantizar la puntualidad en la entrega de las prestaciones mensuales.

Los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se depositan el primer día hábil de cada mes, ajustándose por feriados y fines de semana. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

¿Existen excepciones al calendario de pagos del Seguro Social?

El calendario de la SSA contempla como únicas excepciones los feriados federales y los fines de semana: cuando un pago coincide con un día inhábil, la transferencia se adelanta al día hábil anterior.

¿Dónde se puede verificar o descargar el calendario oficial de pagos?

El calendario puede consultarse y descargarse desde el sitio institucional oficial de la SSA, donde se publica anualmente y está disponible para el público. El documento proporciona información detallada sobre todas las fechas de pago y responde a las preguntas frecuentes sobre el sistema.

¿Qué opciones existen para recibir asistencia o resolver dudas sobre pagos?

La SSA ofrece distintos canales de atención, incluyendo su portal en línea, una línea telefónica gratuita 1‑800‑772‑1213 y oficinas locales. Los beneficiarios pueden comunicarse llamando a ese número o consultando la página institucional para resolver dudas relacionadas con los pagos o la actualización de información personal.

¿Qué se puede esperar para los próximos pagos del Seguro Social?

La SSA mantiene el sistema de pagos electrónicos y actualiza su calendario todos los años. Recomienda a los beneficiarios revisar periódicamente su información en la plataforma my Social Security para evitar retrasos en futuras transferencias. La agencia difunde cambios y fechas clave a través de sus canales oficiales para asegurar que los beneficiarios cuenten con información precisa y actualizada.