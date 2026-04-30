El Salvador: “Más de $2,150 estafados en la capital por alquileres falsos en Facebook” Fiscalía reporta dos detenidos

La unidad de cibercrimen y la Policía Nacional Civil capturaron a dos sospechosos de operar una red de estafa en alquileres de apartamentos en San Salvador. (Foto: FGR)

Un operativo de la unidad de cibercrimen y la Policía Nacional Civil dejó como resultado la captura de Jesús R. M. y José F. F., señalados por integrar una supuesta red que se dedicaba a estafar a personas interesadas en alquilar apartamentos en la colonia Escalón y San Benito, en el distrito de San Salvador. Los anuncios falsos Habrían sido publicados en Marketplace de Facebook , donde los implicados simulaban ser los propietarios o intermediarios de los inmuebles y solicitaban depósitos a las víctimas bajo el argumento de reservar los apartamentos.

Según explicó el fiscal del caso, este grupo venía operando desde el año pasado, aunque la investigación como estructura comenzó en marzo. Existen denuncias anteriores que permitieron identificar el patrón y la manera en que los sospechosos lograban engañar a quienes buscaban alquileres en redes sociales. La operación que culminó con la detención de los implicados obedeció a la coordinación entre la Fiscalía y la Policía, quienes lograron dar con el paradero de los acusados luego de analizar los movimientos bancarios y las evidencias digitales recolectadas.

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La estructura del fraude se detectó tras denuncias y mediante investigación de movimientos bancarios y pruebas digitales en redes sociales. (Foto: FGR)

El fraude, según informes, comenzaba con la publicación de fotografías reales de apartamentos, tomadas de otros sitios, para hacer creer a los interesados que la oferta era legítima. Los anuncios eran atractivos y se difundían en redes sociales, lo que facilitó que varias personas confiaran y se contactaran con los supuestos arrendadores. Los implicados actuaban con rapidez y ejercían presión sobre las víctimas, argumentando que había otros interesados en los mismos apartamentos y que debían depositar entre $200 y $500 como “reserva” si deseaban asegurar el trato.

La comunicación se mantenía únicamente por redes sociales. Una vez que las víctimas realizaban el depósito, los implicados dejaban de responder mensajes y bloqueaban a las personas de sus cuentas, dificultando cualquier intento de reclamo. El fiscal del caso señaló que varios afectados intentaron posteriormente investigar la autenticidad de las ofertas, recurriendo a búsquedas en redes y en Google, y descubrieron que las imágenes de los apartamentos correspondían a inmuebles ubicados en Colombia, lo que evidenció el engaño.

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El modus operandi incluía la publicación de fotos reales de apartamentos extraídas de otros sitios para hacer parecer legítimas sus ofertas de alquiler en redes sociales. (Foto: FGR)

El dinero depositado por las víctimas era retirado rápidamente por los estafadores a través de cajeros automáticos, utilizando la modalidad de retiro sin tarjeta. Esta técnica les permitía disponer del dinero sin dejar rastros fácilmente rastreables. Según los informes bancarios revisados por la Fiscalía, siempre se repetía el mismo patrón: los depósitos eran retirados casi de inmediato, lo que dificultó la recuperación de los fondos.

Hasta el momento, el fiscal del caso ha confirmado más de $2,150 estafados a, por lo menos, siete víctimas identificadas. Sin embargo, advirtió que podrían existir muchas más personas afectadas, ya que no se descarta que la red haya operado con otras cuentas o en otros sectores. Por ello, hizo un llamado a quienes hayan pasado por situaciones similares a presentar su denuncia tanto en la sede fiscal como en la policial, con el objetivo de fortalecer la investigación y evitar que más personas caigan en este tipo de fraude.

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Jesús R. M. y José F. F. están acusados de publicar anuncios falsos de apartamentos en Marketplace de Facebook para engañar a interesados en la colonia Escalón y San Benito. (Foto: FGR)

El fiscal también alertó sobre el riesgo de confiar en ofertas de alquileres o ventas a través de internet, especialmente en redes sociales y plataformas digitales, e insistió en la importancia de verificar la autenticidad de los inmuebles antes de realizar cualquier tipo de pago. Recomendó buscar referencias, comprobar la existencia física del apartamento y desconfiar de presiones para concretar pagos inmediatos.