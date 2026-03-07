El plan del Chacho Coudet de cara al debut oficial como DT de River Plate ante Huracán

El Chacho Coudet busca implementar su sello en sus primeros días en River Plate

La llegada de Eduardo Coudet a River Plate marcó el inicio de una etapa cargada de expectativas y desafíos para el club de Núñez. Tras la salida de Marcelo Gallardo, el director técnico se convirtió en el principal candidato de la dirigencia, que no tardó en confirmar su elección. La cúpula, integrada por Di Carlo y Enzo Francescoli, mantuvo reuniones para definir el futuro del equipo, aunque el nombre de Coudet siempre encabezó la lista de opciones. Su desembarco en Buenos Aires se produjo el miércoles, proveniente desde el Alavés en España.

El vínculo con el Millonario se selló luego de contactos iniciales con el entorno del entrenador, ya que Coudet aún estaba al frente del equipo español. La primera comunicación oficial se realizó el viernes, tras el partido entre Alavés y Levante, y la negociación avanzó con rapidez durante el fin de semana. El miércoles, Coudet arribó al país en la madrugada, fue presentado al mediodía y dirigió su primer entrenamiento por la tarde.

La suspensión del partido ante Atlético Tucumán por el paro dispuesto por la AFA representó una ventaja inesperada para el flamante técnico. El aplazamiento permitió un margen de tiempo poco habitual para trabajar en la adaptación del grupo, lo que el cuerpo técnico consideró un factor positivo. Coudet considera que ese intervalo le resultará beneficioso para conocer en profundidad al plantel y comenzar a plasmar su propuesta de juego.

Durante el fin de semana sin competencia oficial, el entrenador decidió no otorgar días de descanso. El sábado y el domingo esturán destinados a entrenamientos en el predio de Ezeiza, donde la consigna será elevar la intensidad y fortalecer la condición física del equipo. La decisión de evitar dobles turnos se basó en la necesidad de cuidar la recuperación física tras una etapa exigente y en la importancia de priorizar la calidad de los entrenamientos sobre la cantidad.

La intensidad, una de las claves para el Chacho Coudet

En las primeras prácticas, Coudet enfatizó el trabajo en espacios reducidos, con constantes indicaciones tácticas y ejercicios de pelota parada. El objetivo central radica en recuperar el ánimo de un grupo golpeado por la irregularidad de resultados y las críticas del entorno. El desafío inmediato es devolver la confianza a jugadores cuestionados y consolidar una base competitiva.

“Estoy conforme con el plantel que hay. Creo que se puede recuperar el nivel de todos los jugadores y que eso lleve a ver un gran equipo. Lo intentaremos hacer lo antes posible, que se vea el cambio lo antes posible, pero el fútbol es una incertidumbre. Voy a intentar que lleguemos bien al próximo partido, tenemos una semana, todavía no claudiqué con el cansancio ni voy a claudicar. Iré a entrenar con mucha fuerza. Tengo mucha adrenalina, lo cual empuja mucho. Tenemos que entender a las personas, soy mucho de entender a las personas, cuando hay situaciones difíciles, hay que abrazar a las personas y seguro vamos a encontrar la recuperación de este equipo. Lo antes posible sería lo mejor. Hay que trabajar y conocernos. Desde lo deportivo y el uno al otro en el día a día, ida y vuelta. Ahí nos vamos a ir encontrando lo antes posible”, develó el DT en conferencia de prensa.

El debut oficial de Coudet como entrenador de River quedó programado para el jueves 12 de marzo frente a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El calendario le deparó, además, apenas 72 horas de margen antes de otro compromiso relevante contra Sarmiento de Junín en el Monumental. La agenda comprimida obliga a tomar decisiones rápidas sobre el armado del equipo y la gestión de cargas físicas.

Tras prácticamente descartar la llegada de algún refuerzo, el entrenador priorizó la competencia interna y la posibilidad de potenciar rendimientos individuales a partir de una competencia sana por los puestos.

El viernes, en su primera mañana completa en Ezeiza, el director técnico mantuvo charlas individuales y grupales para conocer detalles sobre el estado físico y anímico del plantel. El clima de trabajo se caracterizó por alternar momentos de distensión con una fuerte exigencia en los ejercicios, en especial en la presión y la movilidad. La planificación no incluyó una mini pretemporada, sino una serie de entrenamientos con foco en la intensidad y la asimilación de conceptos tácticos.

Las lesiones también forman parte de la agenda de Coudet. Juan Fernando Quintero, que se recupera de un desgarro en el bíceps femoral derecho, ya participa de las prácticas casi a la par del grupo. El cuerpo médico estima que podría recibir el alta la semana previa al debut.

El cronograma de trabajo prevé entrenamientos diarios hasta el estreno frente a Huracán, sin contemplar días libres, y la posibilidad de ajustar sobre la marcha en función de la respuesta del plantel. El Millonario, que en su última presentación igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, figura en el séptimo lugar de la Zona B del Torneo Apertura con 11 unidades, seis menos que el líder. Además, superó a Ciudad de Bolívar en su estreno en la Copa Argentina (en la siguiente instancia se medirá con Aldosivi de Mar del Plata) y el 19 de marzo conocerá sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En paralelo al nuevo ciclo de Coudet, la dirigencia de River Plate avanza en la contratación de un director deportivo con experiencia en el fútbol europeo. La búsqueda se centra en candidatos de nacionalidad española, italiana o portuguesa, con antecedentes en la gestión de estructuras de scouting y formación juvenil. El futuro director deportivo reportará directamente al presidente y a la Secretaría Técnica, liderada por Enzo Francescoli, y tendrá como objetivo profesionalizar procesos clave, coordinar la captación de talentos y garantizar coherencia en la política deportiva del club. La intención es consolidar una estructura estable que trascienda los ciclos de entrenadores y dirigentes, dotando al Millonario de estándares de gestión similares a los de las principales instituciones del planeta.