Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

La dirigencia de River Plate inició conversaciones con especialistas de gestión deportiva en Europa con el objetivo de incorporar a un director deportivo y así avanzar en una profunda reestructuración del área de fútbol. Según informó Infobae, tras la salida de Marcelo Gallardo y ante la reciente llegada del Chacho Coudet, la Comisión Directiva, presidida por Stefano Di Carlo, decidió apostar por un perfil internacional para profesionalizar áreas clave como el fútbol y el scouting.

La búsqueda apunta a sumar un director deportivo que se desempeñará bajo la órbita directa del presidente y de la Secretaría Técnica, encabezada por Enzo Francescoli y secundada por Leo Ponzio. De acuerdo a lo recabado por este medio, este nuevo rol funcionará como nexo entre la máxima autoridad del club y el área técnica, con la misión de garantizar continuidad y coherencia en la política deportiva. El club planea realizar una fuerte inversión para sostener la nueva estructura y ya inició contactos con profesionales que cuentan con experiencia en el diseño de modelos exitosos de gestión futbolística en Europa.

Una fuente consultada por Infobae descartó a Santiago Solari, actualmente vinculado al Real Madrid, como opción para el puesto. La preferencia se inclina hacia un perfil bajo, con antecedentes en la conformación de estructuras de scouting y en la aplicación de metodologías de trabajo que impacten tanto en la captación de talentos como en la formación de juveniles. “El club se va a tomar el tiempo necesario para contratarlo”, señaló una persona de peso dentro del Monumental, y agregó que el objetivo es crear una estructura que perdure más allá de los ciclos de entrenadores y directivos.

La decisión de sumar un director deportivo responde a la necesidad de profesionalizar procesos que en otros mercados recaían en la figura directa de Marcelo Gallardo y Mariano Barnao, su mano derecha. En especial, el club busca instalar una política de scouting profesional y desarrollar una metodología clara para las divisiones inferiores. La intención es que el nuevo responsable inicie su tarea antes del próximo mercado de pases, para influir en la contratación de refuerzos y en la planificación de la pretemporada.

La mayoría de los candidatos evaluados por la dirigencia son de nacionalidad española, italiana o portuguesa, regiones donde el rol de director deportivo es habitual y cuenta con una larga tradición. “En Europa es donde nació esta metodología”, confió una fuente. En la Comisión Directiva consideran que un profesional de esas nacionalidades podría adaptarse con mayor facilidad a la idiosincrasia y cultura del fútbol argentino, dadas las similitudes históricas y la experiencia en la gestión de proyectos de mediano y largo plazo. Por esta razón, un británico corre desde atrás.

En el esquema que proyecta River Plate, el director deportivo tendrá la responsabilidad de coordinar las áreas de scouting y formación, además de supervisar la integración de los juveniles al plantel profesional. El puesto funcionará como enlace entre la presidencia, la Secretaría Técnica y el cuerpo técnico, y su llegada supone un cambio en la toma de decisiones deportivas, otorgando mayor peso a la planificación y a los criterios de gestión profesional.

La Secretaría Técnica, liderada por Enzo Francescoli, continuará siendo clave en la articulación de la política deportiva del club, aunque ahora compartirá funciones estratégicas con el nuevo director deportivo. La idea es generar una sinergia entre ambos sectores para potenciar la detección de talentos y optimizar los recursos en la búsqueda y selección de refuerzos.

El proceso de selección avanza con reserva y sin plazos rígidos, dado que, según fuentes consultadas por el medio, “el club prioriza encontrar el perfil adecuado antes que resolverlo de manera apresurada”. El objetivo de la dirigencia es que la nueva estructura trascienda los ciclos deportivos y se convierta en un modelo de gestión estable y sostenible en el tiempo.

La apuesta por un director deportivo con experiencia en Europa responde además a la intención de River Plate de posicionarse a la altura de las principales instituciones del continente. La nueva estructura buscará implementar estándares de trabajo que ya demostraron eficacia en clubes de La Liga de España, la Serie A de Italia, la Primeira Liga de Portugal o la Premier League de Inglaterra, donde la figura del director deportivo es central en la toma de decisiones.

En paralelo a esta búsqueda, salvo algún giro inesperado o una oportunidad de mercado que surja en las próximas horas, la decisión institucional es la de dar por cerrado el mercado de pases pese a contar con la posibilidad reglamentaria de sumar alguna cara nueva y apuntar con fuerza en la próxima ventana de transferencias.

En lo que respecta a lo estrictamente futbolístico, el estreno del flamante técnico Eduardo Coudet será el jueves 12 de marzo ante Huracán por la Fecha 10 del Torneo Apertura (desde las 21:30 en Parque Patricios) ya que se mantendrá el paro que la AFA dictaminó para este fin de semana (River recibía a Atlético Tucumán).