La era Chacho Coudet en River: los cambios en el cuerpo técnico y la decisión respecto al mercado de pases

Chacho Coudet junto al presidente Stefano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli Foto: FOTOBAIRES

La llegada de Eduardo Coudet a River Plate marca el inicio de un nuevo ciclo en el club tras la salida de Marcelo Gallardo, quien se consolidó como el entrenador más exitoso en la historia de la institución. El desafío para el ex volante será liderar un plantel que en el último tiempo no estuvo a la altura del dinero invertido y que tendrá por delante el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Para este desafío, el Chacho apostará por algunos cambios importantes dentro de su cuerpo técnico. El principal colaborador de Coudet será Damián Musto, ex mediocampista de Central y Olimpo y reconocido simpatizante del conjunto de Núñez -estuvo cerca de vestir la banda roja cruzada en el pecho en el pasado-. En contrapartida, el que dejará de estar a su lado en el banco de suplentes será Patricio Graff, quien fuera uno de sus principales asistentes durante su etapa en el Alavés de España. “Él busca ayudantes que analicen más el contexto argentino; ahora que vuelve a Argentina, pone a gente que estuvo más allá. En Argentina solo jugué tres años, lo demás lo hice afuera”, explicó Graff en las últimas horas al ser consultado por su salida.

Junto a Musto, durante la conferencia de prensa, estuvieron presentes los preparadores físicos Guido Cretari y Octavio Manera, aportando continuidad al trabajo realizado en equipos anteriores. En tanto, Carlos Miguel Fernández tendrá el rol de analista, replicando funciones que ya cumplió en el ciclo de Coudet en Racing.

Eduardo Coudet junto a su cuerpo técnico en la presentación en River Plate (FOTOBAIRES)

Una de las incorporaciones que se barajó para esta nueva etapa fue la de Lucho González, histórico mediocampista que supo destacarse en la institución en dos ciclos como jugador y que actualmente cumple funciones como asistente técnico en el Porto de Portugal. La integración de González al cuerpo técnico -como ya sucedió en el pasado- quedó abierta para mitad de año, cuando la situación contractual del argentino con el conjunto portugués sea más laxa. De este modo, la dupla entre Coudet y Lucho González podría volverá a coincidir, retomando una sociedad que se forjó en el campo de juego y que luego se trasladó a los bancos de suplentes en experiencias previas como la compartida en el Inter de Porto Alegre.

“Lucho es un amigo, un hermano, hemos trabajado juntos. Hoy está trabajando en un club importante, tiene una gran relación y sería irrespetuoso tocar ese tema. Los que están hoy están capacitados para arrancar este proyecto de cero”, sostuvo el Chacho en conferencia.

En relación al resto del staff, la continuidad de los entrenadores de arqueros Marcelo Barovero y Tato Montes se encuentra asegurada, luego de haber formado parte del equipo de trabajo de Gallardo.

Las decisiones sobre la continuidad de otros integrantes del plantel profesional, como el staff médico y algunos roles auxiliares, aún permanecen abiertas y serán resueltas en conjunto entre la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo y el propio cuerpo técnico en las próximas horas.

El otro foco de atención está puesto en el mercado de pases. Consultado sobre la posibilidad de sumar refuerzos en este período, Coudet fue cauto: “No lo sé, en cuanto al mercado, estoy muy contento con el plantel que hay”. La declaración no aportó certezas sobre la utilización de los dos cupos extra disponibles, originados por la salida de Matías Galarza Fonda y la lesión grave de Juan Carlos Portillo.

El presidente Stefano Di Carlo, por su parte, mantiene un enfoque flexible respecto a eventuales incorporaciones. “Para nosotros es algo que funciona de manera dinámica, trabajamos todo el tiempo en la evaluación de posibilidades. Estamos trabajando para junio, aunque si aparece otra opción se evalúa. Estamos avanzando con lo que viene y cuanto más tiempo tenés mejores decisiones tomás”. Cabe precisar que, según el reglamento vigente, River Plate tiene la posibilidad de incorporar a un nuevo jugador hasta el 10 de marzo.

Según lo que pudo saber Infobae, salvo algún giro inesperado o una oportunidad de mercado que surja en las próximas horas, la decisión institucional es la de dar por cerrado el mercado de pases y apuntar con fuerza en la próxima ventana de transferencias. Incluso le explicaron a este sitio que la intención durante estos días es la de cerrar el desembarco de un nuevo director deportivo, para que pueda trabajar con tiempo de cara al próximo mercado.

De esta manera, el estreno del flamante técnico será el jueves 12 de marzo ante Huracán por la Fecha 10 del Torneo Apertura (desde las 21:30 en Parque Patricios) ya que se mantendrá el paro que la AFA dictaminó para este fin de semana (River recibía a Atlético Tucumán).

El objetivo anual será apostar a los tres frentes, incluidos los certámenes domésticos (Apertura, Clausura y Copa Argentina), más la Copa Sudamericana. Su contrato fue firmado hasta fines de 2027. Esto lo dejó en claro Di Carlo en las últimas horas, al afirmar: “River tiene que ser campeón urgente de lo que sea. No es una frase hecha esa de que hay que ganar todo, así lo marca la historia: es el equipo más ganador del profesionalismo por escándalo, después quisieron empezar a contar cualquier cosa. Pero desde que el fútbol es fútbol, con reglas claras, es el más ganador por escándalo. Por eso River tiene que ser campeón en lo inmediato, es la prioridad”.