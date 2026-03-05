La historia de Tomás Aranda, el admirador de Riquelme y Messi que le devolvió el fútbol a Boca en el triunfo ante Lanús

Claudio Úbeda eligió modificar el armado ofensivo de Boca Juniors y le dio a Tomás Aranda, de 18 años, su primer partido como titular ante Lanús en la temporada 2026. Y el juvenil devolvió la confianza con creces. Porque el enganche fue la figura del Xeneize, que derrotó con justicia 3-0 a Lanús -flamante ganador de la Recopa- en La Fortaleza, por el Torneo Apertura. Y así cortó una racha de cuatro partidos sin victorias.

Aranda asistió en el segundo gol: picó al fondo y mandó el centro que se desvió en el arquero y luego cabeceó Miguel Merentiel (autor de dos goles en el Sur). Si bien se posicionó por derecha, jugó libre dentro de un esquema 4-3-1-2 en ataque.

El joven se mostró en todo momento. Tuvo despliegue en su sector en el retroceso, cuidando los avances ahí, pero a la vez jugó a un toque y exhibió desenfado, no limitó su habilidad.

El pibe pidió siempre la pelota, ofició como conector en la elaboración de juego, un ítem en el que el equipo venía sufriendo en los últimos encuentros. Vale recordar que, a partir de su ingreso, Boca mejoró muchísimo en el empate contra Gimnasia de Mendoza en La Bombonera, por el que los hinchas despidieron a los jugadores con silbidos.

Esa noche, Aranda entró para no salir más: si bien falló dos chances, le dio una vivacidad a la generación del Xeneize que lo llevó a meterse en el elenco titular, ¿y a no salir más?

En territorio de Lanús, contó con una oportunidad en el primer tiempo: enganchó en el área y, como no tenía marca, le pegó al arco, pero de zurda, su pierna inhábil. Tocó 67 veces la pelota, acertó 39 de 47 pases y completó las gambetas que intentó.

“Uno siempre sueña, cuando arranca de chico, con el debut como titular. Por suerte y gracias a Dios se me están dando las cosas, hay que seguir”, dijo tras la victoria.

“Este es mi estilo de juego, en este partido contra un buen rival salieron los goles, que es lo más importante. Todos me dicen que siga haciendo lo que me trajo hasta acá, que siga trabajando con humildad que las cosas van a seguir saliendo. Le mando un saludo a toda mi familia y amigos del barrio”, añadió el dueño del dorsal N° 36.

“Admiro mucho a Román (Riquelme), a Neymar y a Messi, que son mis referentes. También a Lea Paredes”, enumeró sus inspiraciones, a las que supo hacerles honor en el césped.

El camino de Tomás Aranda en Boca Juniors

Tomás Aranda nació en 2007 en Ciudadela y su nombre es conocido desde hace tiempo en el club. Tras un paso breve por Ituzaingó, llegó a Boca Juniors y rápidamente se consolidó en las divisiones formativas. En 2023, fue capitán de la Séptima, dirigida por Chipi Barijho, y a comienzos de 2024 ascendió a la Reserva.

En septiembre de ese año, firmó su primer contrato profesional, con vigencia hasta diciembre de 2029, hecho que refuerza la confianza institucional en su proyección. Durante la temporada 2025, Aranda fue una de las piezas centrales del equipo de la Reserva —que logró el bicampeonato— y vistió la camiseta número diez. Sus estadísticas lo respaldan: participó en cuarenta partidos, marcó cuatro goles y aportó siete asistencias.

Con 1,64 metros y físico ligero, compensa su porte con agilidad y habilidad para eludir rivales, jugando con los dos perfiles y presentando peligro desde media distancia. En una zona donde Boca espera el regreso completo de Alan Velasco y afronta la baja de Palacios, el juvenil de 18 años aportó soluciones.

La mirada del club y las expectativas por Aranda

“Entró muy bien, con confianza. Es un chico muy inteligente para jugar”, destacó Claudio Úbeda luego del duelo ante Gimnasia de Mendoza. Esa frescura se replicó contra Lanús.

Tiempo antes, Mauricio Serna, ex integrante del Consejo de Fútbol que encabezaba el presidente Riquelme, supo definirlo como “el mejor jugador de las inferiores”. Entonces, era una promesa. Hoy es una realidad que disfruta el hincha de Boca.