Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Lanús y Boca Junior s por la fecha 7 del Torneo Apertura .

El duelo se pondrá en marcha a las 21 y contará con el arbitraje de Darío Herrara. La TV a cargo será por el canal ESPN Premium .

Últimas noticias

Incertidumbre por la lesión “límite” de Mbappé en la previa al Mundial: del viaje que generó críticas a su regreso “incierto” en el Real Madrid El delantero francés voló a París para una consulta médica en medio de la dura derrota del Merengue ante Getafe. Por qué su entorno le sugiere no acelerar la recuperación

River Plate presentará a Eduardo Chacho Coudet como nuevo entrenador A partir de las 11.45, en el Estadio Monumental, el Millonario oficializará al DT de 51 años como reemplazante de Marcelo Gallardo

La agenda de los argentinos Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi en el Gran Premio de Australia: días y horarios La Fórmula 1 iniciará su calendario de 24 Grandes Premios este fin de semana en Melbourne, en un fin de semana que también tendrá el estreno de la F2 y la F3

El ex ayudante de campo del Chacho Coudet detalló cuál será el exigente estilo que el DT pondrá en práctica en River Plate Patricio Graff, que lo acompañó en Alavés pero no estará en el Millonario, advirtió que el entrenador hará hincapié en “la intensidad del juego con y sin balón”