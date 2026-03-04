Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Así están las posiciones del Torneo Apertura:
Posibles formaciones:
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.
A qué hora jugarán Lanús-Boca:
El duelo se pondrá en marcha a las 21 y contará con el arbitraje de Darío Herrara. La TV a cargo será por el canal ESPN Premium.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Lanús y Boca Juniors por la fecha 7 del Torneo Apertura.