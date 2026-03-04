Deportes

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda acumula tres empates al hilo y necesita una victoria para volver a la zona de clasificados en la Zona A. Transmite ESPN Premium a las 21

13:13 hsHoy

Así están las posiciones del Torneo Apertura:

12:00 hsHoy

Posibles formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

11:59 hsHoy

A qué hora jugarán Lanús-Boca:

El duelo se pondrá en marcha a las 21 y contará con el arbitraje de Darío Herrara. La TV a cargo será por el canal ESPN Premium.

11:58 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Lanús y Boca Juniors por la fecha 7 del Torneo Apertura.

Leandro Paredes volverá a ser
Leandro Paredes volverá a ser titular en Boca

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 4 de marzo

Incertidumbre por la lesión “límite” de Mbappé en la previa al Mundial: del viaje que generó críticas a su regreso “incierto” en el Real Madrid

