Boca goleó y se sumó a la zona de playoffs: así quedaron las posiciones del Apertura y el cronograma de la fecha 10

Boca goleó a Lanús de visitante y entró en zona de playoffs del Torneo Apertura (Fotobaires)

En un partido decisivo por la Zona A del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors mostró su mejor versión del año y venció como visitante por 3-0 a Lanús, cortando así una racha de cuatro fechas sin triunfos y recuperando terreno para la clasificación a la etapa eliminatoria. El equipo dirigido por Claudio Úbeda no ganaba fuera de la Bombonera desde hacía cuatro meses. Este resultado supone el primer triunfo del Xeneize como visitante en el torneo, una condición en la que no lograba imponerse desde el 2 de noviembre de 2025 ante Estudiantes.

El dominio xeneize fue claro desde el inicio en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez. Gracias a una propuesta ambiciosa en el mediocampo y contundencia ofensiva, los tantos llegaron a través de Santiago Ascacíbar y un doblete de Miguel Merentiel, quien fue la gran figura de la noche. Boca anuló por completo las opciones ofensivas de un Lanús que llegaba fortalecido tras consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana la semana anterior, y que disputaba su primer partido como local tras el título.

Este triunfo coloca a Boca Juniors en el sexto puesto de la tabla, con 12 puntos en ocho presentaciones. Pese a que su campaña arrastra irregularidad, la diferencia de gol positiva y el juego mostrado ante Lanús vuelven a posicionar al equipo en la pelea directa por colocar su nombre entre los clasificados a los octavos de final. Por su parte, Lanús se quedó suma 9 puntos y fuera de los playoffs por el momento.

Si bien la Fecha 9 finalmente no se jugará durante el paro decretado en rechazo a la citación judicial a Chiqui Tapia y otros directivos, la pelota volverá a rodar el próximo martes con el inicio de la décima jornada.

La reprogramación provocará que la novena fecha se dispute el fin de semana del 3 de mayo, desplazando a los playoff: octavos de final el domingo 10 de mayo, cuartos el miércoles 14 de mayo, semifinales el domingo 17 y la final el domingo 24 de mayo.

En la actualidad, Vélez lidera la Zona A con 18 puntos y Independiente Rivadavia encabeza la Zona B con 17 unidades. Aún quedan dos partidos pendientes: Argentinos vs Lanús, de la Fecha 6, y Aldosivi vs Argentinos, de la Fecha 7.

La décima fecha tendrá encuentros como Newell’s vs Platense y Tigre vs Vélez el martes desde las 17:30, mientras otros duelos destacados serán Boca vs San Lorenzo y Huracán vs River.

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

EL CRONOGRAMA COMPLETO DE LA FECHA 10 DEL TORNEO APERTURA

Martes 10 de marzo

17.30 Newell’s – Platense (Zona A) -TNT Sports-

19.45 Tigre – Vélez (Interzonal) -ESPN Premium-

19.45 Independiente – Unión (Zona A) -TNT Sports-

22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

19.15 Talleres – Instituto (Zona A) -TNT Sports-

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

21.30 Huracán – River (Zona B) -TNT Sports-

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

TODOS LOS GOLES DE LA FECHA 8 DEL TORNEO APERTURA

Sábado 28 de febrero

Boca Juniors 1-1 Gimnasia de Mendoza

Independiente 2-0 Central Córdoba (SdE)

Talleres 0-0 San Lorenzo

Domingo 1 de marzo

Newell’s 0-2 Rosario Central

Argentinos Juniors 1-1 Barracas Central

Instituto 1-2 Unión

Tigre 2-2 Gimnasia La Plata

Defensa y Justicia 1-1 Lanús

Lunes 2 de marzo

Deportivo Riestra 0-0 Platense

Estudiantes de La Plata 0-1 Vélez Sarsfield

Independiente Rivadavia 1-1 River Plate

Banfield 2-0 Aldosivi

Martes 3 de marzo

Sarmiento (J) 1-0 Estudiantes (RC)

Huracán 3-1 Belgrano

Atlético Tucumán 0-3 Racing