Deportes

El peloteo viral entre David Nalbandian y Diego Schwartzman que enamoró a los amantes del tenis en Indian Wells

El cordobés, flamante entrenador de Grigor Dimitrov, y el Peque, hoy en funciones con Tennis Australia, intercambiaron golpes en el desierto californiano y regalaron una escena que rápidamente se volvió furor en las redes sociales

Guardar

Los dos ex Top 10 argentinos protagonizaron una escena que acaparó la atención en el primer día del Masters 1000 del desierto californiano

El primer día del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells dejó acción para los argentinos dentro de la competencia, pero también una postal inesperada fuera de la agenda oficial. Dos ex Top 10 del tenis argentino se robaron las miradas en una de las canchas auxiliares del predio: David Nalbandian y Diego Schwartzman protagonizaron un peloteo improvisado que rápidamente se volvió viral.

La escena tuvo como punto de partida el entrenamiento de Grigor Dimitrov, quien trabaja desde la semana pasada con Nalbandian como nuevo integrante de su equipo técnico. El cordobés se sumó formalmente al equipo durante el ATP 500 de Acapulco y comparte tareas con el ex jugador belga Xavier Malisse -con quien supo rivalizar durante sus tiempos en el circuito-, en una apuesta fuerte del búlgaro por potenciar su rendimiento en la gira sobre cemento.

Schwartzman, que se encuentra en California en su nuevo rol como parte del equipo de Tennis Australia -donde se desempeña en el área de Players Relations-, se acercó a observar la práctica. El ex número 8 del mundo, que la semana pasada le entregó el trofeo del ATP 500 de Río a Tomás Etcheverry, esperó a que Dimitrov completara la sesión y, casi como en un recreo entre amigos, pidió prestada una raqueta para intercambiar algunos golpes con Nalbandian.

David Nalbandian y Diego Schwartzman,
David Nalbandian y Diego Schwartzman, puro talento y nostalgia (Fuente: captura de video)

David Nalbandian y Diego Schwartzman, dos ex Top 10 con el corazón albiceleste y la magia intacta

Lo que comenzó como un momento distendido en el Indian Wells Tennis Garden terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos de la jornada. Desde la tribuna, varios fanáticos capturaron el peloteo entre dos generaciones distintas del tenis argentino: la habilidad natural del unquillense frente a la velocidad de piernas y el timing del Peque. Fueron apenas unos minutos, pero suficientes para despertar la nostalgia de los seguidores.

La curiosidad radica en que, pese a haber compartido época en el circuito, Nalbandian y Schwartzman nunca llegaron a enfrentarse oficialmente en un partido ATP. Cuando el Peque comenzaba a dar sus primeros pasos en el profesionalismo, el cordobés -casi 11 años mayor- transitaba los últimos años de una carrera marcada por triunfos resonantes y una relación especial con la Copa Davis. El cruce ocurrió lejos de los puntos y la presión competitiva.

El cordobés se retiró en
El cordobés se retiró en 2013 (Omar Rasjido / Prensa AAT)

Nalbandian, retirado desde 2013, se mantuvo vinculado al circuito a través de diferentes roles, aunque hoy vive una de sus experiencias más visibles como entrenador en el máximo nivel. Su incorporación al equipo de Dimitrov generó expectativa inmediata, no sólo por su jerarquía como ex número 3 del mundo, sino por la afinidad técnica que muchos observan entre ambos. En los dos -ayer el argentino y hoy el búlgaro-, la marca que sobresale es el talento.

Schwartzman, por su parte, cerró su etapa como jugador profesional hace un año y, desde entonces, comenzó a explorar nuevas funciones dentro del tenis. Su presencia en Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, responde a esa transición: acompañar, asesorar y servir de nexo entre jugadores y organización.

Diego Schwartzman se retiró del
Diego Schwartzman se retiró del tenis profesional en febrero de 2025 (Crédito: Gustavo Gavotti)

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoIndian WellsDavid NalbandianDiego SchwartzmanTenisArgentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors goleó 3-0 a Lanús y volvió a la victoria tras cuatro partidos en el Torneo Apertura

El equipo de Claudio Úbeda se quedó con el triunfo gracias a los tantos de Miguel Merentiel por duplicado y Santiago Ascacíbar. Leandro Paredes tuvo un gran segundo tiempo y Tomás Aranda fue otra de las figuras

Boca Juniors goleó 3-0 a

15 pases, asistencia de Paredes con el revés del pie y definición exquisita de Merentiel: el golazo de Boca Juniors ante Lanús

La tercera conquista en la Fortaleza granate fue tras una jugada magistral que tuvo toques precisos y gestos técnicos destacables

15 pases, asistencia de Paredes

Nació en España, es hijo de un argentino y aseguran que está en el radar de Scaloni para la Selección

Se trata de Joaquín Martínez: tiene 22 años y se afirmó en el Sevilla de Matías Almeyda. Juega de lateral y extremo por la banda izquierda

Nació en España, es hijo

Los detalles de la primera práctica de Eduardo Coudet como técnico de River Plate: charla motivadora y un mensaje

El flamante entrenador estuvo acompañado por el presidente Stefano Di Carlo, Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, entre otros dirigentes. Debutará frente a Huracán

Los detalles de la primera

Masters 1000 de Indian Wells: Camilo Ugo Carabelli debutó con una victoria y Mariano Navone cayó en un partidazo

El Brujo superó al estadounidense Martín Damm Jr. por 7-6 (5) y 6-3, mientras que La Nave perdió ante el local Marcos Giron por 4-6, 7-5 y 6-3. Este jueves se estrenan otros cuatro argentinos

Masters 1000 de Indian Wells:
DEPORTES
Boca Juniors goleó 3-0 a

Boca Juniors goleó 3-0 a Lanús y volvió a la victoria tras cuatro partidos en el Torneo Apertura

15 pases, asistencia de Paredes con el revés del pie y definición exquisita de Merentiel: el golazo de Boca Juniors ante Lanús

Nació en España, es hijo de un argentino y aseguran que está en el radar de Scaloni para la Selección

Los detalles de la primera práctica de Eduardo Coudet como técnico de River Plate: charla motivadora y un mensaje

Masters 1000 de Indian Wells: Camilo Ugo Carabelli debutó con una victoria y Mariano Navone cayó en un partidazo

TELESHOW
La llamativa actitud de Ernestina

La llamativa actitud de Ernestina Pais al regresar al teatro tras protagonizar un accidente de auto

El cómplice momento de Valentina Cervantes y su hija durante su rutina de baño: “En otra vida seremos cantantes”

Martín Piroyansky habló con Infobae en Vivo y contó el peculiar motivo por el que abrió un bar de sándwiches de miga

La llamativa foto que subió Martín Migueles y encendió los rumores de casamiento con Wanda Nara

Thiago Medina mostró las cicatrices de su accidente y contó cómo le afectan psicológicamente: “Tengo un complejo”

INFOBAE AMÉRICA

El Senado de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen

El empleo en zona franca nicaragüense alcanza niveles de 2012 tras ola de despidos en 2025

Cuando la alineación ideológica se puede convertir en estrategia política: ¿qué podemos esperar de la cumbre regional que redefine el hemisferio?

El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea