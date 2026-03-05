El peloteo viral entre David Nalbandian y Diego Schwartzman que enamoró a los amantes del tenis en Indian Wells

Los dos ex Top 10 argentinos protagonizaron una escena que acaparó la atención en el primer día del Masters 1000 del desierto californiano

El primer día del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells dejó acción para los argentinos dentro de la competencia, pero también una postal inesperada fuera de la agenda oficial. Dos ex Top 10 del tenis argentino se robaron las miradas en una de las canchas auxiliares del predio: David Nalbandian y Diego Schwartzman protagonizaron un peloteo improvisado que rápidamente se volvió viral.

La escena tuvo como punto de partida el entrenamiento de Grigor Dimitrov, quien trabaja desde la semana pasada con Nalbandian como nuevo integrante de su equipo técnico. El cordobés se sumó formalmente al equipo durante el ATP 500 de Acapulco y comparte tareas con el ex jugador belga Xavier Malisse -con quien supo rivalizar durante sus tiempos en el circuito-, en una apuesta fuerte del búlgaro por potenciar su rendimiento en la gira sobre cemento.

Schwartzman, que se encuentra en California en su nuevo rol como parte del equipo de Tennis Australia -donde se desempeña en el área de Players Relations-, se acercó a observar la práctica. El ex número 8 del mundo, que la semana pasada le entregó el trofeo del ATP 500 de Río a Tomás Etcheverry, esperó a que Dimitrov completara la sesión y, casi como en un recreo entre amigos, pidió prestada una raqueta para intercambiar algunos golpes con Nalbandian.

David Nalbandian y Diego Schwartzman, puro talento y nostalgia (Fuente: captura de video)

David Nalbandian y Diego Schwartzman, dos ex Top 10 con el corazón albiceleste y la magia intacta

Lo que comenzó como un momento distendido en el Indian Wells Tennis Garden terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos de la jornada. Desde la tribuna, varios fanáticos capturaron el peloteo entre dos generaciones distintas del tenis argentino: la habilidad natural del unquillense frente a la velocidad de piernas y el timing del Peque. Fueron apenas unos minutos, pero suficientes para despertar la nostalgia de los seguidores.

La curiosidad radica en que, pese a haber compartido época en el circuito, Nalbandian y Schwartzman nunca llegaron a enfrentarse oficialmente en un partido ATP. Cuando el Peque comenzaba a dar sus primeros pasos en el profesionalismo, el cordobés -casi 11 años mayor- transitaba los últimos años de una carrera marcada por triunfos resonantes y una relación especial con la Copa Davis. El cruce ocurrió lejos de los puntos y la presión competitiva.

El cordobés se retiró en 2013 (Omar Rasjido / Prensa AAT)

Nalbandian, retirado desde 2013, se mantuvo vinculado al circuito a través de diferentes roles, aunque hoy vive una de sus experiencias más visibles como entrenador en el máximo nivel. Su incorporación al equipo de Dimitrov generó expectativa inmediata, no sólo por su jerarquía como ex número 3 del mundo, sino por la afinidad técnica que muchos observan entre ambos. En los dos -ayer el argentino y hoy el búlgaro-, la marca que sobresale es el talento.

Schwartzman, por su parte, cerró su etapa como jugador profesional hace un año y, desde entonces, comenzó a explorar nuevas funciones dentro del tenis. Su presencia en Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, responde a esa transición: acompañar, asesorar y servir de nexo entre jugadores y organización.

Diego Schwartzman se retiró del tenis profesional en febrero de 2025 (Crédito: Gustavo Gavotti)