Masters 1000 de Indian Wells: Camilo Ugo Carabelli debutó con una victoria y Mariano Navone cayó en un partidazo

El Brujo superó al estadounidense Martín Damm Jr. por 7-6 (5) y 6-3, mientras que La Nave perdió ante el local Marcos Giron por 4-6, 7-5 y 6-3. Este jueves se estrenan otros cuatro argentinos

Camilo Ugo Carabelli al servicio
Camilo Ugo Carabelli al servicio durante su debut de este miércoles en Indian Wells (Fuente: Reuters)

Camilo Ugo Carabelli debutó con una sólida victoria en Indian Wells, mientras que Mariano Navone cayó en un duelo vibrante. Fue el primer capítulo de los argentinos en el primer Masters 1000 del año.

En el Court 6, el Brujo (67° en el ranking de la ATP) le puso fin a una racha negativa sobre pistas de cemento. Fue 7-6 (5) y 6-3 ante el estadounidense Martin Damm Jr. (129°).

Ugo Carabelli impuso su experiencia desde el fondo de la cancha, defendió con consistencia sus turnos de saque y se llevó el primer set en un tie break ajustado.

En el segundo parcial, con mayor claridad y dominio de los intercambios, cerró el partido tras una hora y 50 minutos de juego, consumando su paso a la próxima instancia del torneo.

Camilo Ugo Carabelli tuvo un
Camilo Ugo Carabelli tuvo un sólido estreno en Indian Wells (Fuente: Reuters)

La victoria no sólo le permite avanzar en Indian Wells, sino que también corta una serie de derrotas sobre superficie dura que había marcado su inicio de 2026.

Carabelli se prepara ahora para enfrentar en la segunda ronda a un rival que a priori le representará una mayor dificultad: el también estadounidense Brandon Nakashima (30°).

En contraste, el camino de Navone (79° de la clasificación de varones) se detuvo prematuramente en el Court 4 del Indian Wells Tennis Garden. El nacido en Nueve de Julio mostró intensidad al comienzo del partido y se llevó el primer set 6-4 ante Giron (69°). Sin embargo, el local creció y logró nivelar en una segunda manga muy equilibrada.

En el set decisivo, el jugador local impuso su ritmo y experiencia en pistas rápidas: quebró temprano, supo administrar la ventaja y selló su boleto a la siguiente fase tras un encuentro vibrante.

Mariano Navone fue de mayor
Mariano Navone fue de mayor a menor y se despidió en el debut (Fuente: Reuters)

Indian Wells: cómo sigue la actividad de los argentinos

Este jueves, no antes de las 17.10 (hora argentina), Sebastián Báez (53°) se medirá ante el taiwanés Chun-Hsin Tseng (144°); Juan Manuel Cerúndolo (70°) se cruzará con el neerlandés Botic van de Zandschulp (59°) no antes de las 20.00; y Francisco Comesaña tendrá un exigente estreno frente a otro exponente local, Sebastian Korda (37°), no antes de las 23.00.

También será la presentación de Solana Sierra (65° del ranking WTA), única representante albiceleste en el cuadro femenino, frente a la estadounidense Payton Stearns, 48° del mundo y quien viene de ganar el torneo 250 de Austin, el segundo título de su carrera.

El viernes será el turno de los dos tenistas nacionales con mejor ranking en la actualidad, y ambos preclasificados para el certamen: Francisco Cerúndolo (20°) y Tomás Etcheverry (31°), directamente desde segunda ronda y con rivales a confirmar.

Masters 1000 de Indian Wells: todos los partidos de los argentinos

Miércoles 4 de marzo

  • Camilo Ugo Carabelli a Martin Damm (USA) por 7-6 (5) y 6-3
  • Marcos Giron (USA) a Mariano Navone por 4-6, 7-5 y 6-3

Jueves 5 de marzo

  • Sebastián Báez vs. Chun-Hsin Tseng (TPE)
  • Juan Manuel Cerúndolo vs. Botic Van de Zandschulp (NED)
  • Francisco Comesaña vs. Sebastian Korda (USA)
  • Solana Sierra vs. Payton Stearns (USA)

Viernes 6 de marzo

  • Francisco Cerúndolo vs. rival a confirmar
  • Tomás Etcheverry vs. rival a confirmar

