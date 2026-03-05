Deportes

El ex River Plate Oscar Ahumada se sumó a la Libertad Avanza

El ex mediocampista central, campeón del mundo Sub 20 con la selección argentina, se incorporó a la mesa de trabajo del partido en Zárate, su ciudad natal

El ex jugador posó con
El ex jugador posó con Gonzalo Cabezas, vicepresidente del Senado bonaerense, y Daiana Hergert, coordinadora de la Libertad Avanza en Zárate

La Libertad Avanza sumó a sus filas a un reconocido ex deportista: se trata de Oscar Ahumada, ex futbolista surgido de River Plate, con pasado en la selección argentina y en All Boys.

El ex volante central, de 43 años, se convirtió en empresario tras retirarse del fútbol, y se incorporó al partido del presidente de La Nación, Javier Milei. Lo hizo en la ciudad natal, Zárate. Fue el propio espacio político el que dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

“Junto con el Vicepresidente del Senado Bonaerense, Gonzalo Cabezas, y la coordinadora de LLA Zárate, Daiana Hergert, le damos la bienvenida con alegría a Oscar Ahumada, quien se suma al equipo de La Libertad Avanza Zárate. ¡Una gran persona con una importante trayectoria en el mundo futbolístico y un reconocido empresario de la construcción de nuestro distrito, hoy decide incorporarse a este equipo! Su experiencia, disciplina y compromiso son valores que enriquecen este espacio y fortalecen nuestro proyecto. Celebramos que personas con vocación de trabajo y compromiso por los ciudadanos de Zárate decidan sumarse con su aporte para construir una ciudad con más oportunidades, desarrollo y futuro. Bienvenido Oscar, a La Libertad Avanza Zárate", fue el mensaje que oficializó el ingreso del futbolista, junto a la foto del mencionado encuentro.

Producto de la cantera del Millonario, Ahumada también jugó en el fútbol alemán (Wolfsburgo), en México (Veracruz), Rusia (Rostov) y se destacó con la casaca de All Boys en Primera, club en el que se retiró. Con River ganó tres títulos de élite (2003, 2004 y 2008), aunque quedó marcado por un episodio en particular.

En 2008, San Lorenzo eliminó al River que dirigía Diego Simeone en una serie intensa, que terminó con el Ciclón revirtiendo una derrota en el Monumental a pesar de que tenía dos hombres menos.

Al describir el clima en el estadio, Ahumada hizo referencia a un “silencio atroz”, lo que provocó el repudio de los fanáticos. “Fueron a mi casa, me cortaron la calle, mi familia la pasó mal. Después de la declaración, llegó una propuesta de Boca, pero no hubiese jugado nunca. Ni loco. Aparte mi viejo me mataba”, contó tiempo después.

Con la casaca de la selección argentina, pasó por el combinado Sub 17 y fue campeón mundial con el Sub 20 que dirigía José Pekerman en 2001, en aquel plantel que tenía a Javier Saviola como máxima figura.

También tuvo vínculo con la Selección Mayor: fue citado por Alejandro Sabella para un Superclásico de las Américas ante Brasil.

No es el único deportista que se unió a La Libertad Avanza. Un caso emblemático es el del ex tenista Diego Hartfield, de 45 años. En octubre, ganó una banca como diputado en Misiones: cosechó 223.539 votos.

Hartfield llegó al escalón N° 73 del mundo y llegó a poner en aprietos al mismísimo Roger Federer en un enfrentamiento correspondiente a la edición 2006 de Roland Garros.

Incluso, llegó a comparar a Milei con el suizo. “Lo vi en total control de la situación. Enfocado, preciso, con una capacidad impresionante para escuchar, responder y volver a su eje. Siempre responde con datos. Eso genera confianza”, comentó tras una reunión con el presidente.

