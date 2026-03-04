Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

La primera fase del Torneo Apertura llegó a su ecuador en el marco de la fecha 8 y los equipos buscan asentarse en los puestos de clasificación para los playoffs en sus respectivas zonas. Al mismo tiempo, la tabla anual empieza a ser mirada de reojo para la futura clasificación a las copas internacionales.

La agenda de la octava jornada se abrió el sábado en La Bombonera con el enfrentamiento entre Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza. La visita se puso en ventaja gracias al tanto de Luciano Paredes de cabeza. Pese a esto, Miguel Merentiel logró estampar el 1-1 final antes del cierre del primer tiempo. La igualdad dejó al Xeneize de Claudio Úbeda en la novena ubicación de la zona A con nueve unidades, aunque podría meterse en zona de clasificación si este miércoles le gana a Lanús por el postergado de la fecha 7. El Lobo quedó 13° con ocho puntos.

Independiente venció en Avellaneda 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el final del partido gracias a los goles de Gabriel Ávalos e Iván Marcone, que dejaron al conjunto que dirige Gustavo Quinteros en el cuarto puesto, a cinco puntos del líder Vélez.

Los encargados de bajar el telón del día sábado fueron Talleres de Córdoba y San Lorenzo en el Estadio Mario Alberto Kempes. En un partido que contó con situaciones para ambos conjuntos, ninguno fue capaz de abrir el marcador y terminaron 0-0. Ambos se mantienen en zona de clasificación.

Ivan Marcone festeja el segundo gol de Independiente (Fotobaires)

El domingo se abrió con el plato fuerte del día: Newell’s cayó 2-0 contra Rosario Central, por los goles de Ángel Di María y Enzo Copetti. El Canalla alcanzó el cuarto lugar de su zona con 14 unidades, mientras que La Lepra, que tuvo el debut de Frank Darío Kudelka de entrenador, está último en su grupo y en la Tabla Anual.

La actividad de la jornada siguió con el empate 1-1 entre Argentinos Juniors y Barracas Central, que lo dejó al Bicho en el décimo puesto con nueve puntos, misma unidad pero con peor diferencia quedó debajo el Guapo. Además, Instituto cayó como local 2-1 con Unión de Santa Fe y permanece fuera de la zona de playoffs. El Tatengue marcha tercero, con 14 unidades y a solo cuatro de la cima. En tanto, los encargados de cerrar el día fueron Tigre y Gimnasia (LP), que entregaron un partidazo que terminó 2-2; y Defensa y Justicia-Lanús, que también igualaron, pero 1-1.

Vélez le ganó a Estudiantes en La Plata y se subió a la cima en soledad en la Zona A (FOTOBAIRES)

Este lunes, la actividad contó con cuatro encuentros. Estudiantes de La Plata cayó 1-0 con Vélez Sarsfield, que se subió a la cima en soledad con 18 puntos, tres más que el Pincha su escolta. Además, Deportivo Riestra estiró su racha sin triunfos y está vez igualó sin goles con Platense como local. En tanto que Banfield venció 2-0 a Aldosivi y se colocó a una unidad de ingresar en zona de playoffs.

Por último, tras la salida de Marcelo Gallardo y ante la inminente llegada de Eduardo Chacho Coudet, River Plate igualó 1-1 con Independiente Rivadavia en Mendoza con Marcelo Escudero como entrenador interino. Esta igualdad le permitió al Millonario escalar al séptimo lugar con 11 puntos, mientras que La Lepra mendocina es puntero en soledad.

Por último, este martes Sarmiento venció 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en Junín en un duelo clave por la permanencia. Minutos más tarde, Huracán le ganó 3 a 1 a Belgrano de Córdoba en Parque Patricios y terminó con el invicto del Pirata. El Globo escaló al quinto puesto con 12 unidades. Por último, Racing goleó 3 a 0 a Atlético en Tucumán y también se afirmó en zona de clasificación en el sexto lugar con 11 puntos.

TODOS LOS GOLES Y LA AGENDA DE LA FECHA 8 DEL TORNEO APERTURA

Sábado 28 de febrero

Boca Juniors 1-1 Gimnasia de Mendoza

Independiente 2-0 Central Córdoba (SdE)

Talleres 0-0 San Lorenzo

Domingo 1 de marzo

Newell’s 0-2 Rosario Central

Argentinos Juniors 1-1 Barracas Central

Instituto 1-2 Unión

Tigre 2-2 Gimnasia La Plata

Defensa y Justicia 1-1 Lanús

Lunes 2 de marzo

Deportivo Riestra 0-0 Platense

Estudiantes de La Plata 0-1 Vélez Sarsfield

Independiente Rivadavia 1-1 River Plate

Banfield 2-0 Aldosivi

Martes 3 de marzo

Sarmiento (J) 1-0 Estudiantes (RC)

Huracán 3-1 Belgrano

Atlético Tucumán 0-3 Racing

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL