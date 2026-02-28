Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal TNT Sports

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza, correspondiente a la fecha 8 de la Zona A del Torneo Apertura.

El Xeneize y el conjunto mendocino se verán las caras este sábado 28 de febrero, desde las 17.45, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Pablo Dóvalo, mientras que sus asistentes serán Miguel Savorani e Iván Aliende. El encargado del VAR será Nicolás Lamolina y el del AVAR será Jorge Broggi.

