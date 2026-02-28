Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal TNT Sports
17.45 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
16.45 Venezuela y Bolivia
15.45 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)
14.45 México
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi, Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Héctor Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodriguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
El Xeneize y el conjunto mendocino se verán las caras este sábado 28 de febrero, desde las 17.45, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Pablo Dóvalo, mientras que sus asistentes serán Miguel Savorani e Iván Aliende. El encargado del VAR será Nicolás Lamolina y el del AVAR será Jorge Broggi.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza, correspondiente a la fecha 8 de la Zona A del Torneo Apertura.