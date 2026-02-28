Deportes

Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

El Xeneize intentará hacerse fuerte en la Bombonera ante el conjunto mendocino con el objetivo de escalar posiciones en el Torneo Apertura. Desde las 17.45, por TNT Sports

Horario y dónde ver Boca Juniors-Gimnasia de Mendoza:

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal TNT Sports

17.45 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

16.45 Venezuela y Bolivia

15.45 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

14.45 México

10:00 hsHoy

Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi, Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Héctor Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodriguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

09:40 hsHoy

El Xeneize y el conjunto mendocino se verán las caras este sábado 28 de febrero, desde las 17.45, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Pablo Dóvalo, mientras que sus asistentes serán Miguel Savorani e Iván Aliende. El encargado del VAR será Nicolás Lamolina y el del AVAR será Jorge Broggi.

09:20 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza, correspondiente a la fecha 8 de la Zona A del Torneo Apertura.

Boca Juniors recibirá a Gimnasia
Boca Juniors recibirá a Gimnasia de Mendoza en la Bombonera por el Torneo Apertura

