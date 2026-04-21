Elevaron a $15 millones la recompensa para dar con Iván Torres Millacura, el joven desaparecido en Chubut en 2003

El joven desaparecido la madrugada del 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia, Chubut

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció hoy martes la decisión de incrementar la recompensa destinada a quienes aporten datos útiles para dar con el paradero de Iván Eladio Torres Millacura.

La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 340/2026, eleva el monto a 15 millones de pesos y busca incentivar la colaboración ciudadana en una causa que lleva años sin resolverse.

El caso de Torres Millacura, de nacionalidad chilena y nacido el 24 de noviembre de 1976, mantiene en vilo a la Justicia y a su familia. La desaparición, motivo de reiteradas acciones judiciales y administrativas, es objeto de un habeas corpus tramitado ante el Juzgado Federal de Radicación Aislada de Comodoro Rivadavia, a cargo del juez subrogante Claudio Marcelo Vázquez y la Secretaría Penal del doctor Juan Ignacio Oscke.

El incremento de la recompensa responde a la solicitud formal del juzgado interviniente, que a través de oficios remitidos en diciembre de 2025 requirió elevar el monto ante la ausencia de información relevante.

La resolución ministerial establece que toda persona que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinde información útil para la investigación y permita localizar Torres Millacura podrá acceder a la recompensa. El pago se hará efectivo en la sede del Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe su representante, siempre bajo reserva de la identidad de quien aporte datos.

Las autoridades precisaron que quienes cuenten con información pueden comunicarse con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. La confidencialidad de los datos y la protección de la identidad del informante están garantizadas, según lo dispuesto en la normativa vigente.

Un patrullero lo interceptó y se lo llevó

La información difundida por el Ministerio detalla las características físicas de Torres Millacura: 1,70 metros de estatura, ojos marrones claros, cabello castaño oscuro, nariz recta y medio ancha, pestañas largas y arqueadas.

El hombre posee varios tatuajes, entre ellos un sol en la mano izquierda, las letras “I”, “V”, “A”, “N” en los dedos de la mano derecha, un diseño en forma de brazadera en el brazo izquierdo, la cara de una chica en el brazo derecho, el escudo de River y la inscripción “IVAN” en el muslo derecho, y el nombre “IVAN” en el lateral externo de uno de los pies.

Su último rastro con vida data de la madrugada del 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando el patrullero 469, con tres uniformados a bordo, lo interceptó y se lo llevó. De hecho, al momento, hay dos oficiales condenados.

“Quiero vivir de lo mucho o poco de la vida que me queda en paz. No con una mochila de una falsa acusación, injusta, perversa, porque nosotros no tuvimos nada que ver”, dijo tras la condena uno de ellos. “Entré a la Policía para cuidar y salvar a la gente, y no para hacerla desaparecer y mucho menos para matarla. Esto lo voy a decir siempre, pase lo que pase. Vine a la policía, entré con las manos limpias, y así me voy a retirar”, agregó el otro.

La causa que investiga la desaparición de Torres Millacura se tramita bajo el expediente “HABEAS CORPUS solicitante Millacura Llaipen, María Leontina p/Iván Eladio Torres”. Desde el inicio de la búsqueda, el caso fue incorporado al Programa Nacional de Recompensas, que ha dispuesto sucesivos aumentos en las sumas ofrecidas, pasando de 100 mil pesos ($100.000) en las primeras resoluciones hasta alcanzar ahora los 15 millones de pesos ($15.000.000).

Hasta el momento, pese a los esfuerzos oficiales y a la difusión de la recompensa, no se ha recibido información que permita hallar a Iván Eladio Torres Millacura. El Ministerio de Seguridad Nacional mantiene abierta la convocatoria a la sociedad y garantiza la protección de quienes se acerquen a colaborar en la causa.