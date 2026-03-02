Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La Lepra y el Millonario se enfrentarán en el Estadio Malvinas Argentinas por la fecha 8 del Torneo Apertura. El duelo comenzará a las 21:30 y contará con la transmisión de ESPN Premium. Facundo Tello será el árbitro principal. El equipo liderado por Sebastián Villa buscará mantener la cima de la zona B, mientras que el cuadro de Núñez tendrá a Marcelo Escudero como entrenador luego de la salida de Marcelo Gallardo.

El Millonario viajó a Mendoza después de una convulsionada semana en la que Marcelo Gallardo dejó de ser entrenador. El Muñeco se despidió con una victoria por 3-1 sobre Banfield en el Estadio Monumental, algo que le sirvió al equipo para acomodarse en la tabla de posiciones con 10 unidades. Con la expectativa puesta en el inminente arribo de Eduardo Chaco Coudet para tomar las riendas, Marcelo Escudero será el DT interino para chocar contra Independiente Rivadavia.

Últimas noticias

