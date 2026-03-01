Newell’s y Rosario Central animarán una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón. DT: Jorge Almirón.
A qué hora jugarán Newell’s-Central:
El duelo, que se pondrá en marcha a las 17, se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium. El arbitraje estará a cargo de Yael Falcón Pérez.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 8 del Torneo Apertura que jugarán Newell’s y Rosario Central.