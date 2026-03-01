Newell’s y Rosario Central animarán una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 8 del Torneo Apertura que jugarán Newell’s y Rosario Central .

El duelo, que se pondrá en marcha a las 17, se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium. El arbitraje estará a cargo de Yael Falcón Pérez.

Últimas noticias

