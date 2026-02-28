River Plate avanzó en la contratación del Chacho Coudet: está a un paso de convertirse en el reemplazante de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet comparten un abrazo sonriente durante el partido entre River Plate y Rosario Central en mayo de 2015. (Foto Baires)

River Plate impulsó este viernes contactos iniciales oficiales con el entorno de Eduardo Coudet para que se convierta en el nuevo entrenador tras la reciente salida de Marcelo Gallardo. Mientras la directiva evalúa un cambio en la estructura del fútbol del club y prepara una reorganización con la incorporación de un nuevo director deportivo, este sábado continuaron los avances por el inminente arribo del Chacho.

Según pudo saber Infobae, el arribo del DT de 51 años todavía no está cerrado en un 100% y restan resolverse detalles desde el plano económico. Sin embargo, hubo una primera reunión positiva entre las partes que acercó al hombre que actualmente comanda al Alavés de España. A priori, el contrato con el club de Núñez sería hasta 2027.

Cuando fue consultado sobre el interés del Millonario y si hubo charlas en las últimas horas para contratarlo, Coudet mantuvo la postura expresada en la previa al último partido que dirigió en Alavés y fue contundente: “No. Sinceramente, no. Vuelvo a decir que entiendo que fue una semana diferente, también para mí. Tengo muy buena relación con la directiva y el dueño del club. No sería un misterio para mí. No tengo la necesidad de ocultar, es la realidad. La única verdad es lo que cuento de mi lado. Es 100% comprobable”. Sin embargo, minutos más tarde, su representante Christian Bragarnik confirmó que lo habían contactado, aunque todavía no se había dado el cónclave con el Chacho: “Le acabo de mandar un mensaje y me dijo que me va a llamar”.

Coudet, en la conferencia de prensa posterior a la derrota con Leganés, aseveró: “No es una situación en la que, a día de hoy, yo pueda gravitar. Entiendo el revuelo que se arma. Un club de ese nivel genera estas cosas por el solo hecho de que suene mi nombre. Sea por lo que sea. Sigo diciendo lo mismo que dije hace dos días. Yo no oculto nada. Si tuviese que decir que se contactaron conmigo, me sentaría con la gente del Alavés, pero no hay una situación. Ojalá se defina lo antes posible”.

El próximo lunes, Marcelo Escudero —actual DT de la Reserva— dirigirá al primer equipo durante el partido ante Independiente Rivadavia en Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura. El técnico interino mantendrá su cargo en el banco de suplentes hasta la designación oficial del nuevo cuerpo técnico.

En la actualidad, Alavés, bajo la dirección de Coudet, ocupa el puesto 14° en La Liga de España, con 27 puntos y cuatro partidos consecutivos sin triunfos. El equipo vasco se encuentra a tres unidades de la zona de descenso luego de sufrir una caída por 2-0 ante el Levante en la jornada de ayer. Mientras tanto, medios españoles ya hablan del técnico que reemplazaría al argentino en el elenco vasco.

Coudet durante la última derrota del Alavés, este viernes ante Levante (EFE/Ana Escobar)

Por otra parte, River apunta a reforzar su área técnica con la creación de un nuevo cargo directivo que funcionará como nexo entre la presidencia y la secretaría técnica dirigida por Enzo Francescoli. Durante la gestión de Gallardo, Mariano Barnao desempeñaba una función similar, aunque la estructura propuesta incorpora diferencias sustanciales en roles y responsabilidades.

Después del compromiso ante Independiente Rivadavia del 2 de marzo a las 21.30, el fútbol argentino entrará en paro y la novena fecha del torneo será postergada. Así, River regresará a la competencia el jueves 12 de marzo en el estadio Tomás A. Ducó, donde enfrentará a Huracán por la décima jornada. Allí podría darse el debut como entrenador de Eduardo Germán Coudet.

La posibilidad de que Coudet asuma en River marca el cumplimiento de una aspiración personal para el entrenador, que durante su etapa en Racing Club en 2019 destacó: “En algún momento, mi carrera se va a cruzar con River”, reflejando su fuerte vínculo con el club. Tras aquellas declaraciones, Coudet amplió su experiencia con pasos por equipos como Rosario Central, Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Tijuana, Celta de Vigo y Alavés, consolidando así una trayectoria que refuerza el interés por su incorporación a la entidad de Núñez.