Economía

Mercados volátiles: por qué la Argentina logra sostenerse pese a las turbulencias del conflicto en Medio Oriente

A pesar de la volatilidad global, producto del conflicto en Medio Oriente, los activos argentinos logran mantenerse en un delicado equilibrio. Qué lo diferencia de otros países que resultaron más afectados

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Los activos argentinos capean la volatilidad global sin pérdidas demasiado pronunciadas.
Los activos argentinos capean la volatilidad global sin pérdidas demasiado pronunciadas.

La Argentina sigue haciendo equilibrio para no caer en la volatilidad de los mercados del norte. Si se mirara el comportamiento de bonos, acciones, dólar y tasas, nadie podría adivinar que hay una crisis internacional.

Por caso, si bien el riesgo país subió 7 unidades (+1,3%) a 526 puntos básicos, los bonos soberanos de más largo plazo tuvieron subas de hasta 0,8 por ciento. Además, el índice de emergentes mostró una caída de 0,5% por la suba de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que ahora rinde 4,25 por ciento.

El problema recae en los países que dependen del abastecimiento externo de petróleo y gas porque permanece cerrado el estrecho de Ormuz. Como Argentina se convirtió en un exportador neto de energía, el conflicto no lo afecta tanto como a otras naciones.

El analista Matias Togni de la consultora petrolera NextBarrel señaló que “la palabra que define al mercado es agotamiento. La volatilidad de los últimos días se hace insoportable y a la vez difícil de operar, sobre todo cuando el mercado está a la espera de un posteo de Trump o de su contraparte iraní, que usan el precio del petróleo para negociar. En el medio, en el mercado físico también se ve un paso atrás, con ambos precios (futuros y físico) convergiendo a pesar de la suba de hoy, y la realidad es que con estos precios de entrega inmediata (Brent +10/15 dólares) las refinerías entran en margen negativo, es decir pierden plata por cada barril que refinan, consecuencia de la intervención de los gobiernos en el precio al surtidor.

“Se ve menos actividad en el mercado spot global y eso está impactando en el flete y los diferenciales FOB. Sin embargo, el mercado todavía cree que algún tipo de acuerdo es inminente, por eso el rebote del lunes fue menos de la mitad de la caída, pero la situación en el Golfo Pérsico sigue igual o peor que la semana pasada”, sumó Togni.

Mientras en Nueva York y Europa las Bolsas cerraron en negativo, el S&P Merval de las acciones líderes subió 1,5% en pesos y 1,8% en dólares. Edenor encabezó los aumentos con 5,4%, seguido de Telecom con 3,6% y BBA con 3,4 por ciento.

Las tasas de interés siguieron estables y con tendencia a la baja. Las LECAP, bonos en pesos a tasa fija, rinden 1,60% efectivo mensual a fin de mayo y llegan a 1,67% a fin de julio. El tope de 2% lo alcanzan las LECAP que vencen a fin de mayo de 2027.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 515 millones y el dólar mayorista volvió a subir. Esta vez el aumento fue de $12,50 (+0,9%) a $ $1.377 (+0,92%). El Banco Central compró USD 131 millones y las reservas bajaron USD 44 millones a USD 45.747 millones por la caída del oro y la sube del dólar frente al euro y el yuan.

En la plaza financiera, se acortó a 2,5% la brecha entre el MEP y el contado con liquidación. Esa brecha no hace tanto, estaba en 4,5% lo que encarecía la entrada y salida de divisas. El MEP subió $2,20 (+0,2%) a $1.414,73 y el CCL bajó $7 (-0.3%) a $ 1.457.

La consultora F2 de Andrés Reschini indicó que “los datos de Balanza Comercial de marzo fueron positivos en nada menos que USD 2.523 millones, el mayor registro en dólares constantes para el mes de marzo desde 2002. El salto en las exportaciones se da aún sin capturar el efecto de la guerra en Medio Oriente, algo que impactará en los números de abril. Las importaciones de bienes de capital crecieron 4,5% interanual, impulsadas por precios que se incrementaron 8% y cantidades que retrocedieron 3,1%, de modo que este es un punto flojo ya que indica cierta debilidad en la inversión, algo que impacta positivamente en la balanza comercial pero negativamente en el crecimiento de largo plazo. Aun así, el número vuelve a profundizar las controversias alrededor de la necesidad de mantener un tipo de cambio competitivo para sostener el superávit comercial”.

El reporte agrega que “el tipo de cambio real promedio mensual cae desde septiembre mientras la balanza comercial se mantiene positiva. Hubo en el medio adelanto de exportaciones, pero lo cierto es que la época de alta liquidación por la cosecha gruesa recién está dando sus primeros pasos y más allá de que se logre sostener el superávit comercial, lo importante será que el BCRA compre lo suficiente y que la demanda de privados se mantenga en calma”.

Un dato para tener en cuenta es que faltan liquidar USD 3.200 millones por parte de las empresas que emitieron Obligaciones Negociables y que en lo que va del año las inversiones por el RIGI alcanzaron a 762 millones millones.

El anuncio de Donald Trump de que el bloqueo continuará hasta lograr un acuerdo con Irán trajo calma a los inversores. En otro momento, una noticia así habría provocado una fuerte caída de las acciones. Sin embargo, la volatilidad del mercado ha hecho que los inversores ya no se dejen llevar por el miedo o el entusiasmo ante las pérdidas o ganancias de una sola jornada.

Por eso, en el mercado overnite, que opera desde las 19 hora argentina hasta la apertura de los mercados, mostraba a los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York operando con leves verdes, tras una apertura pesimista. El oro rebotaba 0,23% y el petróleo se mantenía estable. Hoy puede ser otra buena rueda para la Argentina a la que se podrían acoplar los bonos.

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