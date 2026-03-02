Deportes

Estudiantes recibirá a Vélez por el Torneo Apertura con la cima de la zona A en juego: la agenda completa del día

El Pincha se enfrentará al Fortín en La Plata. Al mismo tiempo, Riestra jugará contra Platense. En el último turno, Banfield chocará contra Aldosivi

El Torneo Apertura ya llegó
El Torneo Apertura ya llegó a la mitad de la fase inicial (Fotobaires)

La octava fecha del Torneo Apertura contará con cuatro partidos en la jornada del lunes. Uno de los grandes atractivos estará en La Plata con el choque entre Estudiantes y Vélez Sarsfield, que dará inicio a las 19:15. Al mismo tiempo, Deportivo Riestra recibirá a Platense. En el último turno, con Independiente Rivadavia-River Plate en el foco, Banfield también jugará contra Aldosivi desde las 21:30.

Estudiantes (LP) vs. Vélez Sarsfield

Estudiantes y Vélez chocarán en La Plata y pondrán en juego la cima de la zona A
                                                 

El día se abrirá con el enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El duelo pondrá en juego la cima de la zona A, ya que están igualados en 15 puntos. Sebastián Martínez será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Después de la salida de Eduardo Domínguez, el ciclo de Alexander Medina, con pasado en el Fortín, en el banco del Pincha inició con una victoria contra Newell’s por 2-0 en Rosario. Ahora, el León buscará quedar como el único puntero y mantener su invicto en el certamen.

Por su parte, Vélez tampoco perdió en el Torneo Apertura de la mano de Guillermo Barros Schelotto. A pesar del envión de la victoria sobre River Plate, el Fortín igualó sin goles en Liniers contra Riestra en su última presentación.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Edwuin Cetré o Brian Aguirre; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Vélez Sarsfield: Alvaro Montero; Joaquín García, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Imanol Machuca, Manuel Lanzini, Tobías Andrada y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Andrés Merlos

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

Deportivo Riestra vs. Platense

Riestra buscará su primera victoria contra Platense

En el Estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibirá a Platense. El árbitro principal será Nazareno Arasa y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Malevo no inició el año 2026 de la mejor manera y todavía no logró ganar: arrastra cuatro empates y tres derrotas. En su última presentación, el equipo de Gustavo Benítez igualó 0-0 contra Vélez.

Del otro lado, el Calamar también llega con un empate sin goles contra Defensa y Justicia. No obstante, el elenco de Walter Zunino marcha séptimo con 12 unidades producto de tres victorias, mismos empates y una derrota.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium

Banfield vs. Aldosivi

Banfield recibirá a Aldosivi

En el último turno, Banfield chocará contra Aldosivi en el Estadio Florencio Sola. Andrés Gariano será el árbitro principal y TNT Sports lo transmitirá.

El Taladro no tuvo un arranque deseado en el 2026: ganó dos partidos, empató uno y perdió cuatro. Además, el elenco de Pedro Troglio viene de caer 3-1 contra River Plate en el Monumental.

Aldosivi tiene un presente similar. El Tiburón todavía no ganó en la temporada y tiene tres unidades producto de tres empates. El club dirigido por Guillermo Farré, que perdió 1-0 contra Unión en el último partido, necesita sumar puntos para escapar de la zona roja.

Posibles formaciones

Banfield: DT: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Nacho Pais, Lisandro Piñero; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón, Alan Sosa; Nicolás Cordero, Junior Arias. DT: Guillermo Farré.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Florencio Sola

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

