San Lorenzo visitará al Talleres de Carlos Tevez en la continuidad de la octava fecha del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Talleres y San Lorenzo, cara a cara

El encuentro entre Talleres de Córdoba y San Lorenzo por la octava fecha del Torneo Apertura 2026 representa un momento clave para ambos equipos, que buscan mejorar sus posiciones irregulares y acercarse a los puestos de clasificación en la Zona A. El partido se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, con inicio previsto a las 22:15. El arbitraje estará a cargo de Nicolás Ramírez y la transmisión correrá por cuenta de TNT Sports Premium.

Luego de una caída por 2-0 como visitante frente a Central Córdoba, Talleres interrumpió una racha de tres partidos sin derrotas. El equipo dirigido por Carlos Tevez enfrenta la necesidad de una pronta recuperación: una victoria le permitiría no perderle pisada a los líderes del grupo. El plantel cordobés cuenta entre sus figuras con Matías Galarza, Juan Sforza, además de los delanteros Ronaldo Martínez y Valentín Dávila, sobre quienes el Apache ha depositado su confianza.

La T ostenta 10 puntos, producto de tres victorias, misma cantidad de derrotas y un empate. Además, su diferencia de gol indica un saldo negativo: -1, ya que convirtió ocho tantos y su arco fue vulnerado en nueve ocasiones.

Por su parte, San Lorenzo completó recientemente una maratón de dos partidos en apenas 48 horas, donde obtuvo una victoria por 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto y un empate contra Instituto. El técnico Damián Ayude lidera un plantel que se encuentra en la búsqueda de consolidarse entre los ocho mejores de la zona. Sobresalen en el equipo los nombres de Facundo Gulli, Alexis Cuello, Gastón Hernández y Nicolás Tripichio, que han sido claves en las últimas fechas.

El Ciclón tiene 11 puntos, gracias a sus tres victorias, dos empates y un par de derrotas. Su diferencia de gol hasta el momento es positiva con 7 conquistas a favor y 5 en contra, otorgándole un saldo positivo de +2. El elenco azulgrana quiere una victoria que le permita acercarse a los líderes y consolidarse entre los puestos de clasificación a los octavos de final de cara a la segunda parte de la fase regular del certamen.

El antecedente más cercano entre ambos equipos se remonta al 11 de julio de 2025, cuando San Lorenzo se impuso 2-1 como visitante. En aquel encuentro, Juan Camilo Portilla marcó en propia puerta, mientras que Cuello concretó otro tanto para San Lorenzo y Luis Sequeira anotó el empate parcial para los locales.

Posibles formaciones:

Talleres: Guido Herrera, Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Augusto Schott, Martín Río, Giovanni Baroni, Juan Sforza, Ulises Ortegoza, Rick Lima Morais, Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

San Lorenzo: Orlando Gill, Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis, Mauricio Cardillo, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Gregorio Rodríguez, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Hora: 22:15

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Adrián Franklin

TABLA DE POSICIONES