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Tras retirarse hace apenas nueve meses, Gianluca Simeone vuelve al fútbol a los 27 años: el club que anunció su llegada

El delantero, que fue papá junto a su pareja, Eva Bargiela, y comenzó a trabajar como agente, se suma a un proyecto bien argentino en España

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El Cholo Simeone y Gianluca Simeone. el hijo del medio de la trilogía de futbolistas vuelve a la actividad
El Cholo Simeone y Gianluca Simeone. el hijo del medio de la trilogía de futbolistas vuelve a la actividad

Nueve meses después de tomar la decisión de retirarse del fútbol a los 27 años, Gianluca Simeone decidió regresar a la acción. Y lo hará con la camiseta del Club Argentino de Madrid, club de fuertes lazos con la Albiceleste, en la Sexta División española. El delantero, hijo de Diego Simeone, jugará con Agustín y Rafael Álvarez, hermanos de Julián Álvarez.

El atacante ex Unión La Calera de Chile, Gimnasia La Plata, Ibiza y Xerez decidió volver a la actividad para reforzar al equipo en la etapa final del campeonato y compartir el plantel con los hermanos de Julián Álvarez, en un club fundado por la comunidad argentina en Vallecas.

El plantel del Club Argentino de Madrid suma a Gianluca Simeone junto a Agustín y Rafael Álvarez, hermanos del delantero del Atlético de Madrid, que suele presenciar los encuentros como un espectador más.

“Gianluca Simeone llega al Granadero para darle una mano a los muchachos en la recta final, y tenerlo con nosotros nos llena de orgullo e ilusión. Supo venir a vernos ascender el año pasado, y ahora se pone la camiseta para intentar repetir y disfrutar de otra fiesta de pasión argentina en España”, escribió la institución en las redes para recibir a su flamante refuerzo.

Gianluca Simeone vuelve al fútbol
La imagen con la que el club presentó al delantero surgido de River

Dejé de jugar porque hoy tengo 27 años y la verdad que sentí que di todo, que quizás no podía progresar más de lo que yo pensaba. Y la verdad que Eva (Bargiela, su pareja), desde que la conocí, me ayudó bastante. Me puse a pensar en las cosas que quería hacer cuando deje de jugar. Entonces, con 27 años, dije: “Si dejo de jugar ahora, voy a estar más preparado para esos 30,35 o 36 años”. Y la verdad que estaba jugando en categorías inferiores, o sea más de abajo del ascenso de España", había explicado Gianluca sobre su determinación. En el medio, además, fue papá de Faustino.

“Fue una decisión que me costó, no te voy a mentir, porque jugar al fútbol, levantarse todos los días a entrenar, es lo que viví siempre. Pero la verdad que estoy feliz con esto nuevo que estoy haciendo y sé que va a ser para mejor”, añadió en diálogo con Infobae en diciembre. Con los botines colgados, comenzó a trabajar como agente junto a Leo Rodríguez y se enfocó en estudiar para ser entrenador. No obstante, esta oferta lo hizo repensar la decisión, aunque se trata de la Sexta División de España.

Club Argentino de Madrid: historia y papel comunitario

El Club Argentino de Madrid nació en Vallecas por iniciativa de un grupo de argentinos que impulsaron la pasión futbolística en España. Actualmente compite en la sexta división del fútbol español, donde predomina la presencia de jugadores de origen sudamericano.

En solo tres años de existencia, el club ya ha logrado un ascenso y continúa luchando por otra promoción en la temporada actual. La institución fomenta el espíritu comunitario y se ha convertido en un punto de encuentro para argentinos en Madrid. Ahora contará con otro refuerzo de renombre: Gianluca Simeone. Y con tres hinchas más con el ilustre apellido en el fútbol: el Cholo, Giovanni y Giuliano.

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