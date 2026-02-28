Deportes

Independiente chocará contra Central Córdoba en el inicio de la fecha 8 del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

El Rojo recibirá al Ferroviario de Santiago del Estero en Avellaneda a partir de las 20. Darío Herrera será el árbitro y ESPN Premium televisará el duelo

Independiente y Central Córdoba se
Independiente y Central Córdoba se enfrentarán en Avellaneda
                                                 

En el arranque de la fecha 8 del Torneo Apertura, Independiente se enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero con la obligación de ganar para escalar a los primeros puestos de la zona A. El encuentro, que se jugará en el Estadio Libertadores de América — Ricardo Enrique Bochini, comenzará a las 20.00 y contará con el arbitraje de Darío Herrera. La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El Rojo afrontará un duelo clave en medio de un contexto complejo del equipo. El cuadro de Avellaneda llega al encuentro después de perder 3-2 contra Independiente Rivadavia e igualar 1-1 contra Gimnasia, ambos en condición de visitante en Mendoza. Estos resultados lo relegaron en la tabla de posiciones: marcha sexto con 10 puntos, a cinco de Estudiantes de La Plata y Vélez, que comparten la cima.

No obstante, la derrota contra la Lepra mendocina estuvo atravesada por una particular decisión del entrenador Gustavo Quintero con Kevin Lomónaco, uno de los pilares en la defensa, que despertó rumores de un cortocircuito. Esto repercutió en que el marcador central sea suplente contra el Lobo y Juan Manuel Fedorco esté desde el inicio.

Sin embargo, por la expulsión de Sebastián Valdez por doble amarilla, el defensor podría volver a la titularidad contra el Ferroviario. Otra de las figuras que podría retornar es Santiago Montiel, que está en la fase final de su recuperación de un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda.

Otra de las preocupaciones de Independiente se centra en la inhibición que recibió en las últimas semanas. A pesar de que logró sellar la incorporación de Maximiliano Gutiérrez, ahora creció un rumor de que Fluminense pretende a Gabriel Ávalos. Más allá de que se rechazaron los primeros ofrecimientos, la salida del atacante paraguayo podría dejar diezmada la ofensiva del Rojo.

Independiente buscará volver a la
Independiente buscará volver a la victoria en el Torneo Apertura (Fotobaires)

El presente de Central Córdoba también es irregular. El Ferroviario viene de cosechar una importante victoria por 2-0 sobre Talleres de Córdoba en Santiago del Estero.

Esto le permitió dejar atrás una racha de resultados adversos, donde se incluyó la eliminación de la Copa Argentina en la tanda de penales contra Gimnasia de Jujuy. Así las cosas, el cuadro dirigido por Lucas Pusineri tiene ocho unidades en el grupo A y se posiciona en la 12° ubicación.

Hay que resaltar que, tras el encuentro en Avellaneda, ambos equipos tendrán una semana de descanso, ya que la fecha 9 del Torneo Apertura se postergó por el paro. Tras esto, Independiente recibirá a Unión de Santa Fe. Por su parte, Central Córdoba visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Alan Laprida; Marco Iacobellis y Michael Santos DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

