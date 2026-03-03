Se cierra la fecha 8 del Torneo Apertura: la agenda de la jornada

Racing afrontará una complicada visita a Atlético en Tucumán

Tres partidos animarán el cierre de la octava jornada del fútbol de primera división. En vísperas del paro que se llevará a cabo este fin de semana, por disposición de la cúpula de la AFA, amparada en la aprobación de los dirigentes que acudieron a la última reunión de Comité Ejecutivo, la pelota rodará en tres canchas durante la jornada de martes. En primer turno, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto disputarán una final anticipada por la permanencia (desde las 19), casi al unísono, Huracán y Belgrano protagonizarán uno de los duelos más atractivos de esta fecha (19:15) y Atlético Tucumán-Racing será el último encuentro que dará color y marco a la octava (se iniciará a las 21:15).

SARMIENTO-ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Estudiantes de Río Cuarto quiere ganar su primer partido de visitante desde que ascendió a Primera

Dos de los equipos más comprometidos con la zona de descenso se verán las caras esta tarde noche en Junín. En el estadio Eva Perón, Sarmiento buscará sacarle más ventaja en la Tabla Anual y la de promedios a un Estudiantes de Río Cuarto que llega envalentonado luego del que fue su primer triunfo en la máxima divisional (2-0 ante Huracán). Ahora los cordobeses pretenden repetir, pero fuera de casa. El Verde necesita recuperar la memoria porque perdió en sus últimas tres presentaciones de forma consecutiva.

Probables formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Julián Contrera, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava

Estudiantes: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Francisco Romero, Tomás González, Nicolás Talpone; Mauro Valiente y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino

Estadio: Eva Perón

Hora: 19.00

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Televisará: TNT Sports

HURACÁN-BELGRANO DE CÓRDOBA

El Pirata será líder de la Zona B si le gana a Huracán

Un atractivo encuentro que tendrá lugar en Parque Patricios será protagonizado por un Huracán que sabe que en caso de triunfar se instalará en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura y un Belgrano que será líder del Grupo B si cosecha los tres puntos. El Globo llevaba cuatro cotejos sin perder hasta su caída ante Estudiantes en Río Cuarto, mientras que el Pirata se mantiene como uno de los tres invictos de esta temporada (junto a Vélez y Defensa y Justicia).

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Alejandro Martínez, Óscar Romero, Óscar Cortés; y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Alcides Benitez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Hora: 19.15

Árbitro: Ariel Penel

Televisará: ESPN Premium

ATLÉTICO TUCUMÁN-RACING

Costas y una difícil visita a Atlético en Tucumán (REUTERS/Agustin Marcarian)

Un Atlético Tucumán que perdió en cuatro de sus siete presentaciones en lo que va del torneo (solo goleó 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto) y se quedó sin DT tras la salida de Hugo Colace, contará con entrenador interino (Ramiro González, técnico de la Reserva) esta noche ante Racing antes de que tome las riendas formalmente Julio César Falcioni. En la vereda de enfrente, Gustavo Costas armó un rompecabezas teniendo en cuenta las bajas de Gastón Martirena (problemas personales), Matko Miljevic (expulsado), Marcos Rojo, Valentín Carboni, Baltasar Rodríguez y Maravilla Martínez (lesionados). Los de Avellaneda necesitan ganar para situarse en zona de clasificación a octavos de final.

Probables formaciones:

Atlético: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Gastón Suso, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortíz, Martín Benítez; Nicolás Laméndola, Carlos Abeldaño. DT: Ramiro González

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Adrián Fernández, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas

Estadio: Monumental José Fierro

Hora: 21.15

Árbitro: Fernando Echenique

Televisará: TNS Sports