Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

La historia que compartió Jorgelina Cardoso

Rosario Central consolidó su dominio en el clásico rosarino disputado en el estadio Marcelo Bielsa, donde Ángel Di María abrió el marcador con una volea decisiva y Enzo Copetti selló el triunfo con el segundo tanto. La victoria por 2 a 0 no sólo extendió la racha invicta del Canalla en los duelos ante Newell’s Old Boys, sino que también potenció la rivalidad fuera del campo de juego, gracias a la intervención de Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, que trasladó la tensión del encuentro a las redes sociales.

En la previa al choque, la tensión no solo se vivía en la cancha. Una entrevista televisiva a hinchas de Newell’s captó a un simpatizante lanzando una provocación hacia el futbolista y a su esposa: “Fideo, ¿tu mujer te deja venir el domingo?”. La frase apuntó tanto a Di María como a Cardoso, quien esperó el desenlace del partido para responder de forma contundente. Tras la victoria, publicó un video que recopilaba la pregunta y el gol de su marido, acompañado de un mensaje dirigido al fanático: “Respetamos mucho a los hinchas de NOB, pero a los bocones como vos les respondo. Una buena mamá siempre deja que papá vaya a ver a sus hijos”, escribió la rosarina y aumentó la tensión del clásico luego de haber finalizado.

Ángel Di María convirtió el primer tanto y fue reemplazado a los 10 minutos

El primer tanto llegó de la mano de Di María, quien, a pesar de arrastrar molestias en el aductor izquierdo, conectó una volea que destrabó el marcador y marcó el destino del partido. Durante el primer tiempo, el campeón mundial mostró señales de dolor, se tocó la pierna izquierda y buscó estirar el músculo en varias oportunidades. Aun así, su aporte resultó clave antes de dejar el campo de juego, reemplazado 10 minutos después de su gol.

Finalizado el encuentro, el extremo compartió en redes sociales imágenes del festejo junto al plantel y sumó una postal particular: en la ventana del micro se encontraba pegada una gran “estampita” de Jorgelina Cardoso, con estética de santa, los colores de Rosario Central y una bandera del club, bajo el título “Santa Jorgelina. Patrona Canalla”.

El posteo de celebración de Ángel Di Maria

La escena condensó la relación entre la pareja y el club, por lo que indica la imagen Cardoso se consolidó como figura de apoyo y símbolo de la identidad canalla. Lejos de la pasividad, la esposa del campeón del mundo eligió involucrarse y responder con ironía a las chicanas del clásico. Con este triunfo, Rosario Central reafirmó su dominio en los clásicos recientes, en los que acumula ocho partidos sin derrotas ante Newell’s Old Boys. Di María, quien debió ceder los tiros libres por su lesión, mantuvo su influencia con un gol determinante y una presencia clave hasta su reemplazo.

La agenda de ambos equipos será con Newell’s Old Boys visitando a Lanús en La Fortaleza, mientras que Rosario Central buscará mantener el envión anímico cuando se mida ante Argentinos Juniors en La Paternal.