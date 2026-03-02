Deportes

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

Tras la victoria de Rosario Central en el clásico, la mujer del campeón del mundo respondió a una provocación de hinchas rivales

Guardar
La historia que compartió Jorgelina
La historia que compartió Jorgelina Cardoso

Rosario Central consolidó su dominio en el clásico rosarino disputado en el estadio Marcelo Bielsa, donde Ángel Di María abrió el marcador con una volea decisiva y Enzo Copetti selló el triunfo con el segundo tanto. La victoria por 2 a 0 no sólo extendió la racha invicta del Canalla en los duelos ante Newell’s Old Boys, sino que también potenció la rivalidad fuera del campo de juego, gracias a la intervención de Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, que trasladó la tensión del encuentro a las redes sociales.

En la previa al choque, la tensión no solo se vivía en la cancha. Una entrevista televisiva a hinchas de Newell’s captó a un simpatizante lanzando una provocación hacia el futbolista y a su esposa: “Fideo, ¿tu mujer te deja venir el domingo?”. La frase apuntó tanto a Di María como a Cardoso, quien esperó el desenlace del partido para responder de forma contundente. Tras la victoria, publicó un video que recopilaba la pregunta y el gol de su marido, acompañado de un mensaje dirigido al fanático: “Respetamos mucho a los hinchas de NOB, pero a los bocones como vos les respondo. Una buena mamá siempre deja que papá vaya a ver a sus hijos”, escribió la rosarina y aumentó la tensión del clásico luego de haber finalizado.

Ángel Di María convirtió el
Ángel Di María convirtió el primer tanto y fue reemplazado a los 10 minutos

El primer tanto llegó de la mano de Di María, quien, a pesar de arrastrar molestias en el aductor izquierdo, conectó una volea que destrabó el marcador y marcó el destino del partido. Durante el primer tiempo, el campeón mundial mostró señales de dolor, se tocó la pierna izquierda y buscó estirar el músculo en varias oportunidades. Aun así, su aporte resultó clave antes de dejar el campo de juego, reemplazado 10 minutos después de su gol.

Finalizado el encuentro, el extremo compartió en redes sociales imágenes del festejo junto al plantel y sumó una postal particular: en la ventana del micro se encontraba pegada una gran “estampita” de Jorgelina Cardoso, con estética de santa, los colores de Rosario Central y una bandera del club, bajo el título “Santa Jorgelina. Patrona Canalla”.

El posteo de celebración de
El posteo de celebración de Ángel Di Maria

La escena condensó la relación entre la pareja y el club, por lo que indica la imagen Cardoso se consolidó como figura de apoyo y símbolo de la identidad canalla. Lejos de la pasividad, la esposa del campeón del mundo eligió involucrarse y responder con ironía a las chicanas del clásico. Con este triunfo, Rosario Central reafirmó su dominio en los clásicos recientes, en los que acumula ocho partidos sin derrotas ante Newell’s Old Boys. Di María, quien debió ceder los tiros libres por su lesión, mantuvo su influencia con un gol determinante y una presencia clave hasta su reemplazo.

La agenda de ambos equipos será con Newell’s Old Boys visitando a Lanús en La Fortaleza, mientras que Rosario Central buscará mantener el envión anímico cuando se mida ante Argentinos Juniors en La Paternal.

Temas Relacionados

Jorgelina CardosoÁngel Di MaríaRosario CentralNewell’s Old BoysTorneo Apertura 2026Deportes-Argentina

Últimas Noticias

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

El delantero argentino se puso el equipo al hombro en el triunfo de las Garzas por 4 a 2 en el Clásico del Sol, luego de comenzar 2-0 abajo

El show de Messi en

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

El equipo dirigido por Germán Portanova no pudo imponer condiciones ante la potencia local en el inicio del torneo amistoso. El miércoles se medirá ante Colombia

La selección argentina femenina cayó

La pirueta con la que el japonés Ryoga Kida anotó su primer gol en Primera: la peculiar historia del delantero de Argentinos

El juvenil, de 20 años, logró el empate sobre el final ante Barracas Central, por el Torneo Apertura

La pirueta con la que

Brilló en el Manchester United, jugó un Mundial y aterrizó en Sudamérica para sumarse a un gigante de Brasil

El mediocampista inglés Jesse Lingard se sumará al Corinthians, que ya dispone de otra estrella europea: Memphis Depay

Brilló en el Manchester United,

Los videos de los incidentes tras la derrota de Newell’s en el clásico: gases, balas de goma y destrozos en el Parque Independencia

Rosario Central se impuso por 2-0 y a la salida hubo cruce entre la Policía y algunos hinchas de La Lepra rosarina

Los videos de los incidentes
DEPORTES
El show de Messi en

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

La pirueta con la que el japonés Ryoga Kida anotó su primer gol en Primera: la peculiar historia del delantero de Argentinos

Brilló en el Manchester United, jugó un Mundial y aterrizó en Sudamérica para sumarse a un gigante de Brasil

Los videos de los incidentes tras la derrota de Newell’s en el clásico: gases, balas de goma y destrozos en el Parque Independencia

TELESHOW
El actor Esteban Lamothe mostró

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

Tras su salida obligada, Divina Gloria les dejó un mensaje a sus compañeros de Gran Hermano: “Denlo todo, como venían haciendo”

La explosiva pelea entre dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada: “Soy muy impulsiva”

Que simboliza un “Dirndl”, el dije de origen alemán que lleva Evangelina Anderson: “Hermoso recuerdo”

El sorprendente encuentro entre Emilia Mernes y una estrella del cine porno que puso incómodo a Duki

INFOBAE AMÉRICA

Un incendio obligó a cerrar

Un incendio obligó a cerrar un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos en medio de los ataques iraníes

Tensión en Medio Oriente: el precio del petróleo se dispara y caen las bolsas en Asia

La transición de Venezuela necesita que la oposición real inicie campaña electoral

Las principales aerolíneas internacionales mantienen la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente por la escalada de las tensiones

Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel: al menos siete heridos cerca de Jerusalén