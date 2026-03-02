Los detalles del desembarco de Coudet en River Plate: la cifra que recibirá el Alavés y un viejo conocido como asistente

El argentino dirigió su último partido para el Alavés frente al Levante (EFE/Ana Escobar)

Aunque falten detalles para su firma, la era de Eduardo Coudet en River Plate ya comenzó. El Chacho, de 51 años, viajará a la Argentina entre este martes 3 de marzo y el jueves 5: hoy ya se despidió del plantel del Alavés, club con el que tenía contrato hasta el 30 de junio. De todos modos, falta que el Millonario y la entidad española se pongan de acuerdo con el monto de la compensación económica, que va a ser inferior al millón de euros. Ambas partes están afinando la cifra definitiva.

Uno de los ayudantes de campo de Coudet está confirmado: será Damián Musto, ex volante central que supo jugar bajo la tutela del DT en Rosario Central y Tijuana de México. Será el reemplazante de Patricio Graff, quien lo venía secundando en España, pero no se va a sumar. Habrá un segundo nombre en el staff. En tanto, los preparadores físicos serán Octavio Manera y Guido Cretari.

El debut del reemplazante de Marcelo Gallardo está previsto para este domingo ante Atlético Tucumán en el Monumental, si es que se levanta el paro en el fútbol argentino. De lo contrario, el gran momento se dará el jueves 12 contra Huracán en Parque Patricios, por la novena fecha del Torneo Apertura.

En cuanto a la conformación del plantel que heredará, Coudet cree que hace falta un centrodelantero. Sin embargo, a no ser que aparezca un jugador barato y de jerarquía ahora, ese refuerzo será buscado por el club a mitad de año, cuando tenga un director deportivo.

Porque ese será otro de los cambios marcados en la era post Gallardo: River mantiene conversaciones con directores deportivos europeos. Uno es italiano y el otro es español. Se trata de hombres de gestión, dado que la Comisión Directiva aspira a superprofesionalizar el fútbol, enfocando en las áreas de scouting y perfomance. El director deportivo pasará a trabajar cerca de Enzo Francescoli y Stefano Di Carlo.

Noticia en desarrollo...