Tras los empates de Boca y San Lorenzo y la victoria de Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

La primera fase del Torneo Apertura llegó a su ecuador en el marco de la fecha 8 y los equipos buscan asentarse en los puestos de clasificación para los playoffs en sus respectivas zonas. Al mismo tiempo, la tabla anual empieza a ser mirada de reojo para la futura clasificación a las copas internacionales.

La agenda de la octava jornada se abrió el sábado en La Bombonera con el enfrentamiento entre Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza. La visita se puso en ventaja gracias al tanto de Luciano Paredes de cabeza. Pese a esto, Miguel Merentiel logró estampar el 1-1 final antes del cierre del primer tiempo. La igualdad dejó al Xeneize de Claudio Úbeda en la novena ubicación de la zona A con nueve unidades. El Lobo quedó 13° con ocho puntos.

Independiente venció en Avellaneda 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el final del partido gracias a los goles de Gabriel Ávalos e Iván Marcone, que dejaron al conjunto que dirige Gustavo Quinteros a tres puntos de los líderes Estudiantes y Vélez.

Los encargados de bajar el telón del día sábado fueron Talleres de Córdoba y San Lorenzo en el Estadio Mario Alberto Kempes. En un partido que contó con situaciones para ambos conjuntos, ninguno fue capaz de abrir el marcador y terminaron 0-0.

El domingo se abrirá a las 17 con el plato fuerte del día: Newell’s chocará contra Rosario Central. La Lepra tendrá el debut de Frank Darío Kudelka de entrenador en medio de un contexto complejo, mientras que el Canalla, liderado por Ángel Di María, llega al clásico en alza.

La actividad de la jornada seguirá con el enfrentamiento entre Argentinos Juniors y Barracas Central y el choque entre Instituto y Unión de Santa Fe. Los encargados de cerrar el día desde las 21:30 serán Tigre-Gimnasia (LP) y Defensa y Justicia-Lanús.

El lunes contará con cuatro encuentros. Estudiantes de La Plata recibirá a Vélez Sarsfield a las 19:15, mientras que Deportivo Riestra hará lo propio con Platense. Luego de la salida de Marcelo Gallardo y ante la inminente llegada de Eduardo Chacho Coudet, River Plate visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza con Marcelo Escudero en el banco de suplentes. También a las 21:30, Banfield jugará con Aldosivi.

La octava jornada del Torneo Apertura se cerrará el martes con tres partidos. Sarmiento chocará con Estudiantes de Río Cuarto en Junín a las 19. 15 minutos más tarde iniciará el duelo entre Huracán y Belgrano de Córdoba en Parque Patricios. Por último, a las 21:15, Atlético Tucumán recibirá al Racing de Gustavo Costas para bajar el telón de la fecha.

TODOS LOS GOLES Y LA AGENDA DE LA FECHA 8 DEL TORNEO APERTURA

Sábado 28 de febrero

Boca Juniors 1-1 Gimnasia de Mendoza

Independiente 2-0 Central Córdoba (SdE)

Talleres 0-0 San Lorenzo

Domingo 1 de marzo

17.00: Newell’s vs. Rosario Central

19.15: Argentinos Juniors vs. Barracas Central

19.15: Instituto vs. Unión

21.30: Tigre vs. Gimnasia La Plata

21.30: Defensa y Justicia vs. Lanús

Lunes 2 de marzo

19.15: Deportivo Riestra vs. Platense

19.15: Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield

21.30: Independiente Rivadavia vs. River Plate

21.30: Banfield vs. Aldosivi

Martes 3 de marzo

19.00: Sarmiento (J) vs. Estudiantes (RC)

19.15: Huracán vs. Belgrano

21.15: Atlético Tucumán vs. Racing

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL