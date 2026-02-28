El futbolista que apareció a las 4 AM en Copacabana de sorpresa para festejar con los hinchas de Lanús tras ganar la Recopa

Los jugadores de Lanús celebraron con la gente en Brasil

En la madrugada de Río de Janeiro, Lanús celebró la obtención de la Recopa Sudamericana con una postal inesperada: Ramiro Carrera apareció en la playa de Copacabana a las 4 de la mañana para unirse a los hinchas y continuar los festejos. La escena reflejó el desahogo y la magnitud del logro conseguido en el Maracaná, donde el equipo argentino superó a Flamengo en tiempo suplementario, con un testazo de José Canale y una épica corrida de Dylan Aquino.

La jornada comenzó horas antes, con una definición vibrante en la que Lanús se impuso por 3-2 en condición de visitante, cerrando un global de 4-2 y consiguiendo su primer título de Recopa Sudamericana y el noveno de su historia. Tras la premiación, los jugadores celebraron en los vestuarios, pero la euforia se extendió fuera del estadio. La madrugada encontró a cientos de hinchas en las playas cariocas, donde las banderas granates se mezclaron con la brisa de la costa y los cánticos persistieron más allá del silbato final.

En ese contexto, Ramiro Carrera sorprendió a los simpatizantes al presentarse en la playa a altas horas de la noche. Vestido con la indumentaria oficial de la institución granate, Carrera se fundió en abrazos y cánticos con los hinchas, quienes no esperaban la presencia de un jugador a esa hora fuera del hotel. La presencia del volante, en las imágenes difundidas por el periodista David Caruso, se viralizaron rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la celebración.

Minutos más tarde, otros integrantes del plantel también se sumaron al festejo popular. Dylan Aquino, Bruno Cabrera, Nahuel Losada, Agustín Medina y Thomas De Martis, entre otros, descendieron del hotel para sumarse al reencuentro con los hinchas, quienes resistían el cansancio y continuaban la fiesta en Copacabana.

Lautaro Acosta, símbolo del club y máximo referente en cantidad de partidos oficiales, también estuvo presente en la playa, acompañando a sus ex compañeros tras haber anunciado su retiro tras ganar la Copa Sudamericana a fines del año pasado.

La postal de la madrugada sintetizó el impacto del logro: Lanús alcanzó su noveno título en la historia, igualando la marca de clubes como Newell’s Old Boys y consolidando su lugar entre los equipos más ganadores del fútbol argentino.

La celebración continuó el viernes por la noche en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, donde miles de hinchas se congregaron para rendir homenaje a los jugadores. La platea Emilio Chebel se colmó desde temprano, y los cánticos tradicionales acompañaron una jornada que reflejó el sentido de pertenencia del club.

Durante el acto central, el capitán Carlos Izquierdoz se llevó una ovación al tomar el micrófono y expresar su orgullo por el grupo. El defensor destacó el compromiso y la humildad del plantel, y definió la conquista como la mejor manera de cerrar su carrera en el club. Tras el grito de guerra de “El Cali es del Grana, del Grana no se va”, el capitán expresó: “Estoy orgulloso de estos compañeros, de la gente que trabaja con nosotros en el día a día. Es impresionante. Trabajar con ellos y disfrutar con ellos creo que todo eso lleva al campo de juego. El compromiso que tenemos afuera se ve reflejado adentro. Entonces para mí es espectacular. Es la mejor manera de cerrar mi carrera en este club, con esta gente”.

Poco después, el entrenador Mauricio Pellegrino recibió el respaldo de la tribuna, que coreó: “Vení, vení, cantá conmigo que un amigo vas a encontrar... Que de la mano de Pellegrino, toda la vuelta vamos a dar”. El técnico agradeció el acompañamiento y subrayó la calidad humana del grupo: “Gracias a todos por acercarse a vivir este momento. Para nosotros es inolvidable y espero que para ustedes también. Agradecer a todos por estar y a los que no pudieron venir, pero sobre todo agradecer a los jugadores, es un placer trabajar con ellos. Cada mañana venir a entrenar es un orgullo, porque tienen mucha humildad y para mí es una de las mejores cualidades que puede tener uno en la vida. Cómo se valora las ganas de trabajar, la humildad para ser mejor, eso no tiene precio y es algo que tiene este equipo. Creo que puede seguir creciendo entonces es una de las grandes cosas que tiene este plantel”.