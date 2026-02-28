Lanús celebró la obtención de la Recopa Sudamericana con sus hinchas: la palabra de Pellegrino, Izquierdoz y el Toto Salvio

En una noche teñida de granate, celebración y orgullo, Lanús rindió un homenaje a los jugadores que conquistaron la Recopa Sudamericana 2026. La ocasión reunió a una multitud en el estadio Néstor Díaz Pérez para celebrar la hazaña conseguida ante Flamengo, el rival brasileño que cayó tanto en el Maracaná como en territorio argentino.

La fiesta comenzó desde temprano: socios y simpatizantes colmaron la platea Emilio Chebel, alentados por la entrada libre y gratuita. Los cánticos y las banderas crearon un entorno festivo que reflejó el sentido de pertenencia del Granate. El eco del clásico “Soy del club de barrio más grande del mundo” acompañó la jornada, mientras la comunidad se reunía para agradecer a un plantel que inscribió su nombre en la historia del club.

El acto central tuvo lugar cuando Carlos Cali Izquierdoz tomó el micrófono ante una ovación general y el canto de “El Cali es del Grana, del Grana no se va”. El capitán expresó: “Estoy orgulloso de estos compañeros, de la gente que trabaja con nosotros en el día a día. Es impresionante. Trabajar con ellos y disfrutar con ellos creo que todo eso lleva al campo de juego. El compromiso que tenemos afuera se ve reflejado adentro. Entonces para mí es espectacular. Es la mejor manera de cerrar mi carrera en este club, con esta gente”. Esta declaración marcó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, donde el sentido de equipo y la identidad de Lanús se hicieron palpables en cada palabra y gesto.

Carlos Izquierdoz, capitán y referente del equipo, con la Recopa Sudamericana que obtuvo Lanús (AFP)

Poco después, el entrenador Mauricio Pellegrino recibió el respaldo de la tribuna, que coreó: “Vení, vení, cantá conmigo que un amigo vas a encontrar... Que de la mano de Pellegrino, toda la vuelta vamos a dar”. El técnico agradeció el acompañamiento y subrayó la calidad humana del grupo: “Gracias a todos por acercarse a vivir este momento. Para nosotros es inolvidable y espero que para ustedes también. Agradecer a todos por estar y a los que no pudieron venir, pero sobre todo agradecer a los jugadores, es un placer trabajar con ellos. Cada mañana venir a entrenar es un orgullo, porque tienen mucha humildad y para mí es una de las mejores cualidades que puede tener uno en la vida. Cómo se valora las ganas de trabajar, la humildad para ser mejor, eso no tiene precio y es algo que tiene este equipo. Creo que puede seguir creciendo entonces es una de las grandes cosas que tiene este plantel”.

El entrenador enfatizó el significado del logro: “Es algo fantástico lo que estamos viviendo. Soy un agradecido a esto y a Lanús por darme la oportunidad de vivir esto”. Sus palabras resaltaron el espíritu de unión y el compromiso, factores clave en el camino al título.

Por su parte, Eduardo Toto Salvio también compartió su visión, tanto en la ceremonia como en una entrevista con ESPN, en la que remarcó: “La verdad que tenemos un equipazo, no solo en lo futbolístico. Sinceramente, es uno de los mejores grupos que me tocó tener a lo largo de mi carrera”. El mediocampista describió un equipo “sano, unido y con hambre constante de ganar”, y reconoció el papel de los referentes en la transmisión de la mentalidad competitiva a los más jóvenes.

El Toto Salvio sostiene la Recopa Sudamericana. Lanús festejó el título con sus hinchas en La Fortaleza (AFP)

En sus palabras frente a la hinchada, Salvio agradeció el apoyo: “Es una locura el movimiento y el esfuerzo que hacen por nosotros. Creo que eso lo sentimos en la cancha. Tenemos palabras de agradecimiento para ustedes. Volví con el sueño de salir campeón y se cumplió, pero esto no termina acá. Vamos por todo.” El volante también recordó la magnitud del desafío ante el conjunto brasileño: “Cuando sabíamos que íbamos a jugar con Flamengo, para nosotros era una ilusión muy grande porque era una oportunidad única de demostrar nuestro valor dentro de la cancha”. Sobre el desarrollo de la serie, destacó: “Ganamos los dos partidos. El final fue merecido y la felicidad nuestra es enorme”.

La victoria sobre Flamengo, que selló un global de 4-2, significó la primera Recopa Sudamericana para Lanús y la cuarta estrella internacional en la historia del club. Los festejos se extendieron desde Río de Janeiro hasta la Fortaleza, con una convocatoria masiva de hinchas que agradecieron a un plantel que supo superar adversidades y consolidar la identidad Granate. El homenaje y las palabras de los protagonistas dejaron en claro que el mayor capital del club es su gente y la firmeza de un grupo que sigue apostando al trabajo colectivo y la humildad como camino a la gloria.