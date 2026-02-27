Deportes

La épica corrida bajo la lluvia de Dylan Aquino a los 122 minutos para decretar el título de Lanús ante Flamengo en el Maracaná

El joven delantero de Lanús liquidó la final de la Recopa Sudamericana con una apilada que quedará en la historia

Lanús conquistó la Recopa Sudamericana tras conseguir dos goles sobre el final del segundo tiempo suplementario y vencer 3-2 a Flamengo en el estadio Maracaná. El equipo argentino sumó así su primer título en esta competencia internacional y firmó una de las noches más recordadas de su historia.

El desenlace llegó cuando el reloj se acercaba al minuto 120 y la serie parecía destinada a la definición por penales. Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores, se imponía por 2-1 gracias a dos penales, pero Lanús, que en la ida se impuso 1-0, encontró la reacción en los instantes decisivos del alargue.

Entre los protagonistas destacados de la jornada sobresalió el defensor paraguayo José Canale, quien anotó el empate a los 118 minutos con un cabezazo tras un córner preciso desde la izquierda de Matías Sepúlveda. La pelota cruzó el área y encontró al marcador central, que se elevó para conectar un testazo inatajable para el arquero Agustín Rossi. Con ese gol, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino lograba igualar el partido y volcar la definición a su favor por el resultado de la ida.

Canale, visiblemente emocionado, explicó: “Por el grupo humano, más que nada. Demostramos que somos 11 leones. Jugaba a la play y soñaba hacer un gol en el Maracaná y acá se dio”, expresó el defensor paraguayo minutos después del pitazo final, con el trofeo en sus manos.

El encuentro había comenzado con el dominio inicial de Lanús, que llegaba a Brasil con la ventaja obtenida en la ida gracias al tanto de Rodrigo Castillo. En el estadio Maracaná, Flamengo tomó la iniciativa y logró revertir la desventaja con goles de Giorgian De Arrascaeta y Jorginho, lo que forzó el tiempo suplementario. La paridad global mantenía la tensión y la expectativa hasta el desenlace.

Cuando todo indicaba que la final se resolvería desde los doce pasos, el guion cambió en dos jugadas consecutivas que modificaron la historia del club argentino. Primero, el empate de Canale. Luego, el ingreso de Dylan Aquino resultó determinante: el delantero, que había entrado en el segundo tiempo, protagonizó una acción individual memorable.

En el minuto 122, con Flamengo volcado al ataque y desordenado en defensa, Aquino recuperó la pelota en el campo propio y aceleró hacia el arco rival. Superó la presión de los defensores brasileños, desbordó en velocidad, eludió al arquero Rossi y, frente al cierre de Léo Ortiz, tocó la pelota para sellar el 3-2 definitivo. La carrera de Aquino, desde su propio campo hasta el gol, quedó como una de las imágenes de la consagración.

Lanús sumó así su noveno título oficial y el cuarto internacional, que se suma a la Copa Conmebol 1996, la Copa Sudamericana 2013 y la Copa Sudamericana 2025.

El festejo granate se apoyó en la entrega de todo el plantel, que resistió la presión de Flamengo y mostró carácter durante los 120 minutos de juego. La actuación colectiva se reflejó en las palabras de Canale tras el encuentro: “Soñaba con este momento. Esto es para los hinchas y para mi familia”, agregó el defensor paraguayo.

La locura de los jugadores
La locura de los jugadores de Lanús tras el agónico gol de Canale (EFE/ Antonio Lacerda)

La victoria de Lanús en el Maracaná quedará registrada como una de las gestas más importantes del club. El equipo argentino logró sobreponerse a un rival de jerarquía internacional, revirtió un resultado adverso y conquistó un trofeo que hasta esta temporada le había sido esquivo.

La Recopa Sudamericana 2026 se suma al palmarés del club junto a la Copa Campeonato Juan Domingo Perón 1955, el Torneo Apertura 2007, el Campeonato de Primera División 2016, la Copa Bicentenario 2016 y la Supercopa Argentina 2016. El triunfo en Brasil ratifica el crecimiento institucional y deportivo de Lanús en el fútbol sudamericano.

Con una corrida histórica, Dylan
Con una corrida histórica, Dylan Aquino decretó la victoria para Lanús ante Flamengo en el Maracaná para ganar la Recopa Sudamericana (AP Foto/Silvia Izquierdo)

