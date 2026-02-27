Así quedó la tabla histórica de títulos tras el batacazo de Lanús ante Flamengo en el Maracaná: la supremacía de Argentina contra Brasil

Lanús agigantó su historia y conquistó la Recopa Sudamericana al superar 3-2 al Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (global 4-2), consiguiendo así su noveno título oficial y la cuarta estrella internacional de su historia. El equipo del sur bonaerense sumó este logro a una campaña que lo posicionó entre los clubes argentinos más laureados y buena presencia en el plano internacional.

Antes de este título, Lanús había ganado otros trofeos fuera del país: la Copa Conmebol en 1996, las Copas Sudamericanas de 2013 y 2015. En lo que respecta al ámbito local levantó la Copa Perón en 1955, el Torneo Apertura 2007, el Torneo de Primera División 2016, la Supercopa Argentina 2016 y la Copa Bicentenario 2016. Con la Recopa, el club amplía su palmarés y consolida su lugar en la historia reciente del fútbol sudamericano. Además, se tomó revancha de lo acontecido en la Recopa Sudamericana disputada en 2014, cuando sucumbió ante Atlético Mineiro.

El nuevo título de Lanús impacta en el ranking de títulos internacionales a nivel clubes en Sudamérica. La Argentina suma ahora 77 conquistas oficiales, manteniéndose como el país más exitoso del continente en este rubro, por encima de Brasil (66) y Uruguay (17). Este triunfo refuerza la posición de los equipos argentinos en la estadística continental.

La consagración ante Flamengo, uno de los equipos más poderosos de la región y en condición de visitante, otorga especial valor a la gesta granate. El equipo demostró solidez y carácter en una final exigente, logrando imponerse en un escenario histórico del fútbol mundial.

Con esta estrella, Lanús se acerca al selecto grupo de clubes argentinos con al menos diez títulos oficiales, reafirmando su crecimiento sostenido en el plano nacional e internacional.

Cabe destacar que en este conteo se tomaron como referencia las “competencias oficiales” que Conmebol difundió hace ya una década en su sitio web (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Suruga Bank, Copa Mundial de Clubes FIFA, Copa Intercontinental, Supercopa Sudamericana, Copa Conmebol, Copa Mercosur y la Copa Interamericana), aunque se descartaron competencias que tuvieron un lapso breve como la Master, la Nicolás Leoz o la Supercopa de Campeones Intercontinentales.

LOS CLUBES CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES

1- Independiente (Argentina): 7 títulos

2- Boca Juniors (Argentina): 6 títulos

3- Peñarol (Uruguay): 5 títulos

4- Flamengo (Brasil), River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina): 4 títulos

5- Palmeiras (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos

6- Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos

7- Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título

Tras el título de Flamengo, así está la tabla de clubes campeones de la Copa Libertadores (Crédito: Infobae)

LOS CLUBES CAMPEONES DE LA RECOPA SUDAMERICANA:

1- Boca Juniors (Argentina): 4 títulos

2- River Plate (Argentina): 3 títulos

3- Olimpia (paraguay), Liga de Quito (Ecuador), Gremio (Brasil), Inter de Porto Alegre (Brasil) y Sao Paulo (Brasil): 2 títulos

4- Nacional (Uruguay), Atlético Nacional (Colombia), Defensa y Justicia (Argentina), Corinthians (Brasil), Cienciano (Perú), Atlético Mineiro (Brasil), Cruzeiro (Brasil), Flamengo (Brasil), Fluminense (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador), Palmeiras (Brasil), Santos (Brasil), Vélez (Argentina), Independiente (Argentina), Racing (Argentina), Colo Colo (Chile) y Lanús (Argentina): 1 título

LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES POR PAÍS

1- Argentina - 25 títulos: Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1)

2- Brasil - 25 títulos: Flamengo (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Palmeiras (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1)

3- Uruguay - 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3)

4- Colombia - 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1)

4- Paraguay - 3 títulos: Olimpia (3)

6- Chile - 1 título: Colo-Colo (1)

6- Ecuador - 1 título: Liga de Quito (1)

El título que obtuvo River Plate en 2018 fue el último de un equipo argentino en la Libertadores (Foto: Reuters/Juan Medina)

LOS TÍTULOS INTERNACIONALES POR PAÍS

1- Argentina: 7 títulos internacionales (25 Copas Libertadores / 12 Recopas Sudamericanas / 11 Copas Sudamericanas / 3 Copas Conmebol / 1 Copa Mercosur / 6 Supercopas Sudamericanas / 3 Suruga Bank / 9 Copas Intercontinentales / 7 Copas Interamericanas)

2- Brasil 66 títulos internacionales (25 Copas Libertadores / 13 Recopas Sudamericanas / 5 Copas Sudamericanas / 5 Copas Conmebol / 3 Copas Mercosur / 3 Supercopas Sudamericanas / 2 Suruga Bank / 4 Mundial de Clubes / 6 Copas Intercontinentales)

3- Uruguay 17 títulos internacionales (8 Copas Libertadores / 1 Recopa Sudamericana / 6 Copas Intercontinentales / 2 Copas Interamericanas)

4- Colombia 8 títulos internacionales (3 Copas Libertadores / 1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana / 1 Suruga Bank / 2 Copas Interamericanas)

4- Paraguay 8 títulos internacionales (3 Copas Libertadores / 2 Recopas Sudamericanas / 1 Supercopa Sudamericana / 1 Copa Intercontinental / 1 Copa Interamericana)

4- Ecuador 8 títulos internacionales (1 Copa Libertadores / 4 Copas Sudamericanas / 3 Recopas Sudamericanas)

7- Chile -5 títulos internacionales (1 Copa Libertadores / 1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana / 2 Copas Interamericanas)

8- Perú: 2 títulos internacionales (1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana)

Lanús obtuvo la Copa Sudamericana y fue el último campeón continental de Argentina (Foto: Reuters/Cesar Olmedo)