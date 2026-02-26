Deportes

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Granate, que se impuso por 1-0 en la ida, intentará hacer historia en el Maracaná ante el Mengao. Desde las 21.30, por ESPN y Disney+

Horario y dónde ver Flamengo-Lanús:

El partido se podrá ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+

19.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

18.30 Venezuela y Bolivia

17.30 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

16.30 México

Los jugadores de Flamengo pidieron llenar el Maracaná en el choque contra Lanús
11:25 hsHoy

¿Cómo llega Flamengo?

El Mengao, pese a perder la ida disputada en la Fortaleza, llega a este compromiso en un gran momento, ya que viene de golear 3-0 al Madureira y ganó cuatro de sus últimos 5 compromisos.

11:00 hsHoy

Probables formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

10:58 hsHoy

El Mengao y el Granate se verán las caras este jueves 26 de febrero, desde las 21.30, en el estadio Estadio Jornalista Mário Filho (Maracaná). El árbitro principal será el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que sus asistentes serán Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. El encargado del VAR será Andrés Cunha y el del AVAR será Miguel Araos.

10:54 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Flamengo y Lanús, correspondiente a la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana. En la ida, el Granate se impuso por 1 a 0 con un gol de Rodrigo Castillo.

Flamengo y Lanús disputarán el partido de vuelta de la final de la Recopa Sudamericana

