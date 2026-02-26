Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Flamengo y Lanús, correspondiente a la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana. En la ida, el Granate se impuso por 1 a 0 con un gol de Rodrigo Castillo.

El Mengao y el Granate se verán las caras este jueves 26 de febrero, desde las 21.30, en el estadio Estadio Jornalista Mário Filho (Maracaná). El árbitro principal será el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que sus asistentes serán Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. El encargado del VAR será Andrés Cunha y el del AVAR será Miguel Araos.

El Mengao, pese a perder la ida disputada en la Fortaleza, llega a este compromiso en un gran momento, ya que viene de golear 3-0 al Madureira y ganó cuatro de sus últimos 5 compromisos.

