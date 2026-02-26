Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+
19.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
18.30 Venezuela y Bolivia
17.30 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)
16.30 México
El Mengao, pese a perder la ida disputada en la Fortaleza, llega a este compromiso en un gran momento, ya que viene de golear 3-0 al Madureira y ganó cuatro de sus últimos 5 compromisos.
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
El Mengao y el Granate se verán las caras este jueves 26 de febrero, desde las 21.30, en el estadio Estadio Jornalista Mário Filho (Maracaná). El árbitro principal será el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que sus asistentes serán Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. El encargado del VAR será Andrés Cunha y el del AVAR será Miguel Araos.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Flamengo y Lanús, correspondiente a la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana. En la ida, el Granate se impuso por 1 a 0 con un gol de Rodrigo Castillo.