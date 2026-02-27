Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

Lionel Scaloni, pensativo, prepara la gran final frente a España

Un partido incómodo, una final por demás prometedora para los neutrales, pero que él hubiera preferido evitar a menos de cuatro meses para el inicio del Mundial. Si a Lionel Scaloni le hubieran dado a elegir, la Finalissima del 27 de marzo frente a España no hubiera estado en el calendario 2026 de la selección argentina. El entrenador albiceleste entiende que se trata de un partido extremadamente exigente y de posible alto costo si el equipo campeón del mundo no tiene una buena jornada frente a España, vigente campeón europeo y otro de los mejores seleccionados del planeta en la actualidad. En ese marco, Argentina llega con algunas bajas ya confirmadas, con otros futbolistas que se están terminando de recuperar de distintas lesiones y también con un grupo de jugadores que están lejos de atravesar por su mejor versión futbolística. En buen romance: el presente del seleccionado no es el mejor y Scaloni está más que atento a ese panorama.

En ese marco, el entrenador y sus principales colaboradores (los ayudantes de campo Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, y el preparador físico Luis Martín) están en frecuente contacto con los habituales convocados para seguir bien de cerca el presente de todos en un año tan trascendental. El epicentro es la situación del capitán, Lionel Messi, quien estará en la Finalissima, pero tiene pendiente la confirmación de su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por lo bajo, todos alrededor de Scaloni creen que lo jugará.

Juan Foyth sufrió una lesión que lo dejó afuera del Mundial

El entrenador ya sabe que Juan Foyth se perderá no solo la Finalissima sino también el Mundial por la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda sufrida el 24 de enero en un partido entre su equipo, el Villarreal, y el Real Madrid.

En tanto, Giovanni Lo Celso no podrá estar en Qatar por la “lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho” que sufrió en el Betis a comienzos de febrero y que le demandará al menos dos meses de recuperación. En 2022, otra lesión muscular le impidió ser parte de la nómina de 26 futbolistas que levantaron la Copa del Mundo en el estadio de Lusail, el mismo en el que se producirá la gran final ante los españoles.

Esas son las dos ausencias ya confirmadas que tendrá Argentina, pero el panorama de jugadores que se recuperan o acaban de recuperarse de distintas lesiones es demasiado amplio.

Nicolas Tagliafico empezó a sumar sus primeros minutos tras una lesión sufrida en enero (Foto REUTERS/Pablo Morano)

Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo titular, viene de dejar atrás un severo esguince en el tobillo derecho sufrido el 22 de enero y que lo tuvo un mes afuera de las canchas: volvió a jugar el último domingo, en la caída 3 a 1 que el Lyon, su equipo, sufrió ante el Racing de Estrasburgo por la Ligue 1. Estará a disposición de Scaloni, quien ahora espera que Tagliafico llegue con el mayor ritmo futbolístico posible al duelo ante los españoles.

Lo mismo le pasará a Lautaro Martínez, en plena etapa de recuperación de una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. Con todo, lo más probable es que Lautaro vaya al banco de suplentes ante España ya que la delantera titular seguramente estará conformada por Julián Alvarez y Lionel Messi.

Lautaro Martínez se recupera de una distensión en el sóleo de la pierna izquierda (Foto REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Leandro Paredes, habitual alternativa para un mediocampo en el que las tres fijas son Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, volverá a jugar en breve para Boca al recuperarse de una lesión en el tobillo derecho que lo marginó de los últimos dos partidos de su equipo y que lo tiene en duda para el partido de mañana frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Nicolás González, una suerte de comodín para Scaloni, ya que puede jugar en cualquiera de los tres puestos de la banda izquierda, está a pocos días de recuperarse de un desgarro en el muslo derecho. Se espera que vuelva a jugar el próximo martes, en la revancha de las semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona. En el choque de ida, en Madrid, el conjunto dirigido por Diego Simeone goleó 4 a 0 al Barsa.

Paredes arrastra una lesión en el tobillo derecho

Otro que viene de recuperarse de un pequeño parate es Leonardo Balerdi, quien sufrió una fuerte infección de oído en el Olympique de Marsella y es otro de los candidatos a ser convocado para la Finalissima y el amistoso frente a Qatar. Para Scaloni, hoy es el cuarto marcador central del seleccionado, detrás de Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez.

Justamente Lisandro Martínez, marcador central muy valorado por Scaloni al punto de que pelea por un lugar en el equipo ideal con Otamendi, podría volver a jugar para Manchester United el próximo domingo ante Crystal Palace, tras perderse la victoria por 1 a 0 del último lunes ante el Everton por una molestia en el sóleo de la pierna derecha. El marcador central estará en la lista de convocados que Scaloni dará a conocer en los próximos quince días.

Lisandro Martínez es muy valorado por Scaloni (Foto REUTERS/Phil Noble)

De manera indirecta, para Scaloni también fue una mala noticia la suspensión de cuatro fechas que le dieron a Cristian Cuti Romero en Tottenham Hotspur tras la tarjeta roja por “juego brusco grave” que recibió el 7 de febrero en la caída 2 a 0 ante Manchester United. El marcador central cumplió dos de esas fechas y volverá a jugar el 15 de marzo ante Liverpool, en medio de los rumores crecientes que dan cuenta del interés del Real Madrid de contratarlo por una cifra superior a los 100 millones de euros.

Entre los campeones del mundo que hoy no atraviesan un gran momento deportivo están Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ambos en River. Montiel tiene más posibilidades que Acuña de ser citado por Scaloni para la Finalissima y para el amistoso frente a Qatar. Exequiel Palacios también busca afianzarse en Bayer Leverkusen luego de la seguidilla de lesiones que lo aquejaron últimamente.

En el cuerpo técnico argentino también siguen de cerca las actuaciones de De Paul en Inter Miami, teniendo en cuenta que la MLS no está entre las ligas más competitivas del mundo y el nivel de exigencia es inferior al de ligas como las europeas. Así y todo, De Paul es para Scaloni un baluarte en el mediocampo del seleccionado.

Rodrigo De Paul con los colores del Inter Miami (Foto REUTERS/Luisa González)

Valentín Carboni, quien hoy juega en Racing y fue una de las sorpresas en la lista de buena fe para la Copa América ganada por Argentina en Estados Unidos 2024, seguramente se perderá los dos partidos en Qatar: su rendimiento decayó y hoy le cuesta no ya destacarse, sino hacer pie en el fútbol argentino.

Ausencias ya confirmadas, estados físicos que en algunos casos no son los mejores por distintas lesiones y actualidades futbolísticas que en un puñado de protagonistas están debajo de las pretensiones del cuerpo técnico. Argentina irá a Qatar en busca de más gloria frente a la temible España antes del Mundial, sabiendo que llegará a su tierra prometida en medio de un escenario que no es el que hubiera elegido para afrontar semejante exigencia.