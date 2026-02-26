Los diez minutos fatales de Racing: de la expulsión de Miljevic a la lesión de Maravilla Martínez, quien salió en camilla

Las incidencias marcadas en el empate 1-1 entre Racing e Independiente Rivadavia dejaron al público del Cilindro de Avellaneda con sensaciones encontradas. La séptima fecha del Torneo Apertura, que ofrecía a la Academia la posibilidad de sumar puntos importantes tras un inicio irregular en la Zona B, se vio alterada por dos hechos clave: la expulsión de Matko Miljevic y la lesión de Adrián Maravilla Martínez.

La primera complicación de la noche llegó a los treinta minutos de partido. Matko Miljevic recibió la segunda tarjeta amarilla y debió abandonar el campo de juego. La decisión arbitral fue clara y el jugador se retiró entre lágrimas, mientras la tensión se apoderaba del banco local. El entrenador Gustavo Costas, visiblemente afectado, descargó su frustración golpeando al banco de suplentes y luego se sentó llevándose las manos a la cabeza. Aunque se trató de la primera expulsión del mediocampista con la camiseta de Racing, Miljevic ya había sido sancionado con tarjeta roja en su paso previo por Huracán, durante un encuentro de Copa Sudamericana frente a Once Caldas el 20 de agosto del año pasado.

Lejos de estabilizarse, la situación para Racing se agravó minutos después. A los treinta y siete minutos, Maravilla Martínez sufrió una lesión en el tobillo izquierdo al intentar disputar una pelota con Juan Manuel Elordi, quien tuvo un paso anterior por Racing. La imagen del delantero retirándose en camilla y entre lágrimas conmovió a la hinchada, que lo despidió con una ovación. Todo el cuerpo técnico se acercó a consolar al futbolista y a verificar la gravedad de la lesión.

El golpe anímico fue fuerte para el plantel. La salida de Maravilla obligó a Costas a realizar un cambio inmediato: Tomás Conechny ingresó para ocupar el puesto en ataque. El primer tiempo concluyó sin goles, pero las ausencias obligaron a la Academia a reconfigurar su esquema y a replantear sus aspiraciones para el resto del torneo.

Racing igualó ante Independiente Rivadavia en el Cilindro

El comienzo del año para el equipo dirigido por Gustavo Costas estuvo lejos de ser ideal. Tras encadenar tres derrotas consecutivas, Racing logró recomponerse con dos victorias y un empate frente a Boca Juniors en la Bombonera, lo que permitió alcanzar siete puntos en la tabla. Sin embargo, la posición fuera de los puestos de clasificación aumentó la necesidad de un triunfo en casa, aunque rescató un punto con el gol de Tomás Conechny de cabeza, tras centro de Rojas, para ubicarse en la octava posición.

Para el equipo dirigido por Alfredo Berti convirtió Matías Fernández. Los mendocinos lideran la Zona B con 16 puntos, uno por encima de Belgrano y dos más que Tigre, el tercero. El presente del conjunto cuyano se potencia por la histórica participación en la Copa Libertadores y por el impulso anímico que dejó el reciente triunfo 3-2 frente a Independiente.