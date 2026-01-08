La presentación oficial de Valentín Carboni en Racing, con la participación de un famoso periodista europeo: “Ya está acá”

El jugador es nuevo refuerzo de la Academia

Ya es oficial. Valentín Carboni fue presentado como nuevo refuerzo de Racing Club. El desembarco del juvenil marca un movimiento relevante para el fútbol argentino en la previa del Mundial 2026, impulsado tanto por la proyección del mediocampista como por la gestión de Diego Milito y la perspectiva de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección.

El futbolista, de 20 años, regresó desde Italia y completó la revisión médica para formalizar su contrato por un año, en una operación facilitada por las conexiones entre Inter de Milán y la dirigencia de la Academia.

El elenco de Avellaneda aprovechó sus redes sociales para formalizar la incorporación con un video que mostró, en un principio, los mejores momentos de Carboni en la selección argentina, el Inter y el Genoa. Luego, se pudo observar en el cortometraje imágenes del joven volante en las instalaciones del club. Del mismo participó el periodista europeo Fabrizio Romano, especializado en el mercado de pases, que empleó su frase más famosa: “Here we go”.

Además, el video, que fue acompañado con la leyenda “ya está acá”, dio a conocer la intimidad de la revisión médica del futbolista y el instante en el que se encontró con Diego Milito y Sebastián Saja, que le otorgaron la camiseta de Racing con el número 21.

Su relación con dirigentes y referentes pesó en el traspaso: Carboni dialogó directamente con Milito, presidente de Racing, y recibió el apoyo de Lautaro Martínez, lo que contribuyó a que valorara la chance de regresar al país. El mediocampista llega a préstamo por un año, cedido por el Inter, sin cargo ni opción de compra, con el objetivo de sumar minutos de juego en el competitivo torneo local. La aspiración a consolidarse de cara a la Copa del Mundo motivó su retorno, ya que Scaloni lo considera parte del proyecto y fue quien le dio la oportunidad de debutar en la Mayor.

La llegada de Carboni se concretó en la mañana del miércoles, cuando arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza alrededor de las 7:50 junto a parte de su familia. Luego de trasladarse a un centro médico de la Capital Federal para los estudios de rutina, selló el acuerdo contractual y quedó a disposición para integrarse a la pretemporada de Racing en Ciudad del Este, Paraguay.

Hijo del exfutbolista Ezequiel Kely Carboni, Valentín inició su recorrido en Lanús, coincidiendo con la etapa de su padre como director técnico. En 2020 emigró a Italia, instalándose con su familia y sumándose al sistema juvenil del Inter de Milán. Debutó en la Serie A bajo el mando de Simone Inzaghi en 2022, acumulando seis partidos con los Nerazzurri. Posteriormente, jugó 32 encuentros y anotó dos goles en el Monza, sumó experiencia en el Olympique de Marsella (cuatro partidos) y tuvo un segundo ciclo en el Inter (nueve partidos y un gol) antes de recalar en el Genoa.

En la selección argentina, Carboni integró el equipo Sub 20 dirigido por Javier Mascherano y fue convocado más tarde por Scaloni. Su estreno con la camiseta mayor ocurrió el 26 de marzo de 2024 en un amistoso frente a Costa Rica, cuando ingresó en lugar de Ángel Di María. Posteriormente, formó parte del plantel campeón de la Copa América de 2024 en Estados Unidos, suplantando a Paulo Dybala. Carboni posee doble nacionalidad e integró la Sub 17 de Italia en su etapa juvenil, pero optó por representar a la Argentina.

Entre los elogios que cosechó en el ámbito nacional, Lionel Messi lo destacó durante una entrevista en junio de 2024: “Me parece que tiene un presente y futuro bárbaro. Hay que aprovecharlo. Desde que llegué a Estados Unidos, está entrenando con nosotros. Lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara”.