Racing recibirá al líder Independiente Rivadavia en busca de acomodarse en el Torneo Apertura: la agenda completa

Racing buscará una victoria frente al líder Independiente Rivadavia de Mendoza

La séptima fecha del Torneo Apertura continuará con el duelo entre Racing e Independiente Rivadavia de Mendoza en el Cilindro de Avellaneda. El partido comenzará a las 17.15, con arbitraje de Darío Herrera y televisación en vivo de ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas arrancó el año con tres derrotas consecutivas en la Zona B del campeonato, pero se recuperó con dos victorias al hilo y un último empate sin goles en La Bombonera ante Boca Juniors. La Academia acumula un total de 7 puntos y por el momento se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, por lo que un triunfo en Avellaneda sería muy importante.

Por el contrario, el elenco que conduce Alfredo Berti está en la cima de la tabla del grupo con 15 puntos, junto con Belgrano, que ya jugó su partido. Es decir que la Lepra podría quedar como líder absoluto en caso de sumar. En medio de un año con participación histórica en Copa Libertadores, los mendocinos llegan a este partido entonados tras el 3-2 conseguido frente a Independiente.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Matías Zaracho, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Hora: 17.15

TV: ESPN Premium

SARMIENTO VS UNIÓN

Sarmiento intentará levantar su imagen en Junín ante Unión de Santa Fe

En Junín, Sarmiento recibirá a Unión de Santa Fe en el duelo de emparejamientos del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 17.15 en el estadio Eva Perón, tendrá como árbitro principal a Daniel Zamora y será transmitido por la señal de TNT Sports.

El Verde, que tiene como objetivo principal la permanencia en la Liga Profesional, viene de dos derrotas consecutivas (Huracán y Estudiantes) y buscará volver a la senda de la victoria ante su público. Los dirigidos por Facundo Sava tienen 6 puntos en la Zona B y se encuentran fuera de los clasificados a octavos de final por el momento.

En tanto que el Tatengue hace dos partidos que no pierde, con un empate frente a San Lorenzo y una victoria ante Aldosivi en la pasada jornada. Los comandados por Leonardo Madelón suman hasta ahora 8 puntos en la Zona A y comparte la octava posición con un lote de equipos: Boca Juniors, Instituto, Lanús y Central Córdoba.

Probables formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez o Yair Arismendi; Julián Contrera, Carlos Villalba, Cristian Zabala, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña; Mateo Del Blanco, Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Eva Perón

Árbitro: Daniel Zamora

VAR: José Carreras

Hora: 17.15

TV: TNT Sports

ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) VS HURACÁN

Estudiantes de Río Cuarto recibirá en Córdoba al Huracán de Diego Martínez

En Río Cuarto, el recientemente ascendido Estudiantes tendrá una exigente prueba ante su público frente a Huracán, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura. El encuentro se jugará a las 19.30, con arbitraje de Maximiliano Mascheroni y transmisión de ESPN Premium.

Los Leones del Imperio aún no han podido ganar en sus seis primeras presentaciones en la Primera División y tan solo cosecharon un punto (empate frente a Argentinos Juniors). El principal objetivo de los conducidos por Iván Delfino será mantener la categoría.

Por su lado, los conducidos por Diego Martínez hace cuatro fechas que no pierden y lograron acomodarse en las principales posiciones del grupo, con 9 puntos, por lo que una victoria en Córdoba los posicionaría entre los primeros cuatro equipos. En su última presentación, el Globo empató sin goles contra Riestra.

Probables formaciones:

Estudiantes (Río Cuarto): Agustín Lastra; Tomás Olmos, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Javier Ferreira y Martín Garnerone. DT: Iván Delfino.

Huracán: Hernán Galíndez; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, Alejandro Martínez; Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Estadio: Ciudad de Río Cuarto

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 19.30

TV: ESPN Premium

