Newell’s confirmó la llegada de su nuevo DT tras el despido de Orsi-Gómez: debutará el domingo en el clásico ante Rosario Central

Newell's y Central jugarán el clásico este domingo en el Coloso

Luego de la salida de la dupla integrada por Sergio Gómez y Favio Orsi, más el interinato de un partido de Lucas Bernardi (perdió ayer contra Estudiantes de La Plata en Rosario), Newell’s confirmó la llegada de su nuevo entrenador: Frank Darío Kudelka dirigirá hoy su primera práctica y debutará el domingo nada más y nada menos que en el clásico ante Rosario Central. El ex DT de Huracán cumplirá su segundo ciclo al frente de la Lepra, que atraviesa una crisis futbolística e institucional sin precedentes.

Kudelka firmó hasta diciembre de 2026 con el claro objetivo de sacar del fondo de las tablas a un Newell’s que se cae a pedazos hace tiempo y estuvo al borde del descenso el año pasado. Tras la asunción del flamante presidente Ignacio Boero, los resultados deportivos se mantuvieron en los siete encuentros que lleva disputados el equipo esta temporada: cinco derrotas y apenas dos empates (es uno de los cuatro equipos que todavía no ganaron junto a Deportivo Riestra, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto).

Kudelka tendrá que hallar los caminos para enfrentar a un rival que llega envalentonado luego de sus triunfos de forma consecutiva ante Barracas Central y Gimnasia La Plata, pero que además cuenta con el campeón del mundo Ángel Di María y ganó los últimos cinco clásicos de forma consecutiva. La prioridad será sumar puntos cuanto antes para engrosar el promedio, tabla en la que el conjunto rojinegro tiene solo a Gimnasia de Mendoza, Sarmiento de Junín, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, pero también escapar del fondo de la Anual, recordando que el último de esa bajará de categoría.

Kudelka dirigirá nuevamente a Newell's (Eduardo RAPETTI / AFP)

Kudelka, de último paso por Huracán, conformó su cuerpo técnico con Federico Hernández, Tomás González (ayudantes de campo), Mariano Lisanti (preparador físico), Leonardo Cortizo (entrenador de arqueros) y Luciano De Lucca (videoanalista). Durante su última experiencia en el Globo, disputó la final del Torneo Apertura que perdió contra Platense en el primer semestre del año 2025, mientras que quedó en las puertas de la clasificación de la Sudamericana 2026 luego del polémico partido en cancha de Barracas Central.

Los números del presente de Newell’s son críticos: ganó solamente dos partidos oficiales de los últimos 20 que disputó (con 5 empates y 13 derrotas). Respecto a lo táctico, el nuevo cuerpo técnico tendrá que armar un rompecabezas este fin de semana por varias bajas: Gabriel Arias fue reemplazado en el duelo de ayer ante Estudiantes por una lesión en el tobillo, David Sotelo habría sufrido una lesión muscular y Matías Cóccaro intentará estar a disposición luego de ser baja en los últimos dos encuentros por una dolencia en sus sóleos. Al arco iría Williams Barlasina, recordando que en el último mercado de pases Newell’s cedió al paraguayo Juan Espínola a Barracas Central.

Kudelka, que dirigió a Newell’s en la temporada 2019/2020 y 2020/2021, dirigió al elenco del Parque Independencia en 41 oportunidades, con 16 victorias, 10 empates y 15 derrotas (47% de efectividad). Dirigió solamente un clásico: fue 1-1 en el Gigante de Arroyito (goles de Cristian Lema y Claudio Riaño).

UN REFUERZO AL CAER

En las próximas horas, Newell’s cerraría el arribo de Martín Ortega, lateral derecho que quedó libre de Tigre. Esto se debe a que el colombiano Jherson Mosquera tiene un pie en Deportes Tolima y armaría las valijas en las próximas horas. Aunque la Lepra dispone de un cupo más para incorporar por las salidas de Giovani Chiaverano a Chile y Martín Fernández Figueira a España, todavía no trascendió el nombre de algún otro hipotético refuerzo (el cierre definitivo del mercado de pases será el 10 de marzo).