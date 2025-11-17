“Vamos a hablar y te voy a romper todo”: la respuesta del árbitro Andrés Gariano a Kudelka en el escandaloso final de Barracas-Huracán

El final de Barracas Central-Huracán

La definición de la última fecha del Torneo Clausura 2025 en el estadio Claudio Tapia estuvo marcada por la controversia arbitral y un empate que dejó a Barracas Central en zona de playoffs, mientras que Huracán quedó eliminado de la siguiente fase. El encuentro, que terminó 1-1, se caracterizó por la intervención decisiva del VAR. Luego del silbatazo final, hubo incidentes entre Frank Darío Kudelka, DT del Globo, y Andrés Gariano, juez del cotejo.

El desarrollo del partido mostró a Huracán tomando la delantera a los 26 minutos, cuando Emmanuel Ojeda abrió el marcador y puso en ventaja al equipo visitante. La presión de los dirigidos por Ruben Darío Insua no tardó en intensificarse, pero la polémica arbitral se hizo presente poco antes del descanso. El árbitro Gariano, asistido por el VAR, sancionó un penal a favor de Barracas tras considerar que Nehuén Paz amplió el volumen de su cuerpo con el brazo dentro del área. Iván Tapia ejecutó la pena máxima, pero el arquero Sebastián Meza logró detener el remate, manteniendo la ventaja parcial para el Globo.

El árbitro Andrés Gariano quedó en el foco de las polémicas del encuentro entre Barracas y Huracán (Fotobaires)

En la segunda mitad, Gariano volvió a señalar un penal para el conjunto local, nuevamente con la intervención del VAR y por una infracción similar. En esta ocasión, Rodrigo Insúa convirtió el gol que selló la igualdad definitiva. Este tanto resultó determinante para las aspiraciones de Barracas Central, que con el empate se ubicó en el sexto puesto del grupo A y aseguró su presencia en los octavos de final, donde enfrentará a Deportivo Riestra. Además, quedó muy bien perfilado para quedarse con un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

Una vez concluido el encuentro, los jugadores del elenco de Parque Patricios fueron en busca de Gariano, para reclamarle por su labor. Allí, cerca del círculo central de la cancha, se pudo ver a los futbolistas rodeando al juez, lo que propició que los encargados de seguridad lo escoltaran.

En esos momentos, se escucharon reclamos de los integrantes de Huracán. “¿Cómo hacés para dormir tranquilo, Andrés?”, fue uno de los dichos. “Estás jugando con la comida de nuestra familia, con el laburo nuestro”, se oyó mientras Ramón Wanchope Ábila intentaba calmar las aguas y separar a sus compañeros de Gariano.

El final de Barracas-Huracán fue con incidentes debido al polémico arbitraje (Fotobaires)

Sin embargo, la situación escaló cuando apareció Kudelka. El entrenador se dirigió hacia el tumulto y se sumó a la discusión. Las palabras del DT fueron en la misma tónica que la de sus dirigidos. “Vos te metiste con mi familia”, expresó en la cara de Gariano, quien también respondió. “Vamos a hablar. Vamos a hablar y voy a romper todo”, manifestó el árbitro.

Tras eso, Kudelka, que estaba siendo retirado por el personal de seguridad, volvió a cuestionarlo, aunque no logró acercarse a Gariano. Además, uno de los colaboradores del técnico le recriminó los dichos: “¿Qué te pasa?”.

Barracas Central cerró el Clausura en el sexto puesto de la Zona A con 22 puntos, pese a una racha negativa en la que solo consiguió una victoria en los últimos ocho partidos. No obstante, la buena cosecha de la primera mitad del torneo le permitió mantenerse en zona de clasificación, sumando 48 unidades en la Tabla Anual y podría tener un lugar en la próxima Copa Sudamericana si se dan los resultados necesarios. Huracán, que venía de una derrota ante Newell’s y se ubicaba en el duodécimo lugar con 19 puntos, necesitaba una serie de combinaciones para avanzar a los playoffs, pero la igualdad lo dejó décimo y fuera de la siguiente fase.