"Espantoso": se cayó sobre su dedo tras un empujón y sufrió una impresionante lesión en la Europa Leafue

Ryan Yates del Nottingham Forest tuvo que solicitar atención médica luego de dislocarse en el encuentro frente al Fenerbahce por la Europa League

El capitán de Nottingham Forest tuvo que solicitar asistencia médica

En medio del partido por los playoffs de la Europa League entre Nottingham Forest y Fenerbahce, el capitán del conjunto inglés, Ryan Yates, sufrió una impactante lesión en el dedo tras una caída, en un encuentro que ya había estado marcado por incidentes y en el que la necesidad de contener la ventaja global de tres goles era clave para los británicos. La reacción del futbolista, que no fue sustituido y regresó al campo de juego tras ser atendido, generó una ola de comentarios entre los aficionados, quienes destacaron su templanza por seguir jugando pese a la gravedad de la herida.

El incidente se produjo en los primeros minutos tras un parate motivado por el lanzamiento de una bengala al terreno de juego, lo que obligó a detener las acciones por la intervención arbitral. Posteriormente, Yates cayó de manera incómoda, provocando que su dedo meñique quedara en un ángulo de prácticamente 90°, siendo evidente la dislocación.

El mediocampista, de 28 años, solicitó rápidamente atención médica y, pese al evidente dolor, evitó mirar la lesión mientras le colocaban una férula improvisada en la zona afectada.

Ryan Yates en el momento
Ryan Yates en el momento que se da cuenta de su lesión

Los espectadores que apreciaron la transmisión en directo trasladaron su impresión a las redes sociales, donde surgieron mensajes como: “Sabía que Ryan Yates tenía a Forest en los huesos, no necesitaba verlo demostrarlo en medio del partido”. Otros añadieron con sorna: “Ryan Yates se dislocó el dedo en un ángulo de 90 grados y simplemente sonrió al respecto para luego seguir con el juego”. The Sun catalogó al momento como “espantoso”.

Tras su regreso, Yates tuvo que presenciar en directo el descuento del conjunto turco: Kerem Akturkoglu superó al arquero Stefan Ortega –ex Manchester City– y recortó la diferencia global a 3-1 en favor de Nottingham Forest.

De todos modos, a los cuatro minutos del complemento, el mediocampista abandonó el terreno de juego. En su lugar ingresó Ibrahim Sangaré.

Nacido el 21 de noviembre de 1997 y surgido de las Inferiores del Forest, Yates tuvo su debut profesional el 29 de agosto de 2016, con la camiseta del AFC Barrow, club al que llegó cedido por una temporada. Luego, fue prestado en varias ocasiones a clubes como Shrewsbury, Notts County y Scunthorpe United, del ascenso inglés.

Su travesía culminó en la temporada 2018 cuando el Nottingham Forest decidió que su etapa de formación había culminado y que se encontraba apto para ser parte del primer equipo. Desde entonces, lleva jugados 264 partidos con la camiseta del elenco inglés, en los que logró marcar en 23 oportunidades y dar 23 asistencias. En esta etapa solo fue expulsado en dos ocasiones y amonestado otras 45, según datos proporcionados por el sitio especializado en estadísticas Transfermarkt.

En la temporada actual, el mediocampista de 1,90 metro y nacido en Lincoln, Inglaterra, lleva disputados 22 encuentros: 13 en la Premier League, ocho en la Europa League y uno en la EFL Cup. Sus registros indican que gritó en una sola ocasión y logró dar dos pases-gol. Además, estuvo ausente de las convocatorias en ocho ocasiones, producto de una lesión en el muslo.

El próximo partido para el Forest será el domingo 1° de marzo cuando visite al Brighton por la fecha 28 de la Premier League, donde buscará una victoria que le permita escapar de la zona de descenso. Por el momento, se encuentra en el puesto 17 con 27 puntos, solo dos unidades por encima del West Ham, que estaría perdiendo la categoría en la colocación 18 del certamen doméstico inglés.

