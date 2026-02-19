Chilavert defendió al argentino Prestianni tras el cruce con Vinicius y desató una controversia por su exabrupto al referirse a Mbappé

El ex arquero paraguayo se refirió a las acusaciones que realizó Vinicius Jr. sobre el jugador argentino del Benfica

Las polémicas declaraciones de José Luis Félix Chilavert en defensa de Gianluca Prestianni generaron una fuerte controversia, luego de que expresara sus comentarios sobre el tema en Radio Rivadavia tras la denuncia de racismo que involucra al jugador de Benfica y al delantero del Real Madrid, Vinicius Junior. A pesar de la repercusión internacional del caso y de los comunicados emitidos por ambos clubes, entrenadores y la propia FIFA, el ex arquero paraguayo se expresó con frases ofensivas hacia distintas minorías y hacia el propio Vinicius, profundizando la controversia. Más allá de las distintas cosas que lanzó, el principal repudio surgió por una frase sobre Kylian Mbappé.

el francés se acercó a Prestianni y le dijo varias veces: “Eres un puto racista”. El conflicto estalló tras el partido entre Benfica y Real Madrid en el Estadio Da Luz , donde Vinicius Jr. celebró un gol de cara a los hinchas locales, lo que provocó insultos y gestos por parte del público y de Gianluca Prestianni. El delantero brasileño denunció que recibió un comentario racista del ex Vélez, declaración que sumó la adhesión de su compañero Kylian Mbappé. Según se pudo ver en la transmisión,

Mientras las instituciones involucradas y la FIFA evaluaban los pasos a seguir, distintas voces tomaron partido en el debate. Entre ellas, Chilavert ofreció una perspectiva especialmente polémica, afirmando: “Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite ‘cagón, cagón’. Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer”.

La dura afirmación de Kylian Mbappé a Gianluca Prestianni: "Eres un puto racista"

El ex arquero de la selección paraguaya continuó con su relato evocando episodios propios en Europa: “Cuando jugué en Zaragoza me gritaban ‘indio’, ‘sudaca’, ‘espalda mojada’ y yo seguía jugando... Ves el video de Vinicius corriendo a decirle al árbitro como si fuera ‘profesora, ese chico me dijo que soy un maricón o hdp’; ahí te das cuenta que se rompieron todos los moldes, por culpa de la FIFA que ha utilizado mal todo ese mensaje”. También le apuntó a los brasileños en general: “Son los primeros racistas que existen en Sudamérica. Cuando yo estaba en actividad, lo primero que te decían era que Paraguay era una aldea de Brasil, el pueblo pobre de Brasil. Me decían de todo”.

Al argumentar sobre el tratamiento mediático y público que recibió Prestianni, otro ex Vélez como Chilavert, añadió: “¿Por qué en España vienen y lo quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado de Vinicius, que es de piel negra. El 90% de los jugadores del Madrid son negros, ¿cómo ellos nunca tienen problemas?”. Cuestionando la lucha del brasileño contra el racismo, el ex futbolista reclamó: “Ya que Vinicius lucha tanto contra el racismo y la discriminación... ¿por qué no sale en la TV brasileña a decir por qué la policía brasileña los mata a palos a los hinchas argentinos, paraguayos o uruguayos cada vez que van a Brasil? ¿El racismo y la discriminación son sólo cuando es contra él?”.

Chilavert cerró su intervención defendiendo nuevamente a Prestianni, al expresar: “Yo siempre voy a salir a defender a Prestianni y no tiene que entrar en el juego de ellos. Lo tienen que proteger al chico, ¿por qué lo van a sancionar a Prestianni? Si lo sancionan a Prestianni te da lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía es el ejemplo a seguir, ¡y no! El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres que antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron micrófonos y más cámaras, el fútbol está amariconado”.

Las afirmaciones de José Luis Félix Chilavert provocaron un repudio extendido en redes sociales y medios deportivos, acentuando la controversia en torno al racismo, el lenguaje y la discriminación en el ámbito del fútbol internacional.

El ex arquero de 60 años inició su carrera en el fútbol paraguayo con las camisetas de Sportivo Luqueño y Guaraní. Desembarcó en Argentina a medidos de los 80 para defender los colores de San Lorenzo hasta que pegó el salto a España: jugó en Zaragoza entre 1988 y 1992. Luego tuvo una exitosa era en Vélez, donde se convirtió en un símbolo al conquistar cuatro torneos locales y cinco títulos internacionales. Siempre con un perfil polémico y designado como mejor arquero del mundo en tres ocasiones, Chila cerró su trayectoria entre Racing Estrasburgo de Francia y Peñarol de Uruguay para poner el punto final a mediados del 2000 otra vez en Liniers.