Tras la derrota de River Plate ante Vélez y el triunfo de San Lorenzo, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

La decepción del plantel de River ante otro duro golpe (FOTOBAIRES)

Luego de la victoria de San Lorenzo sobre Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro, la sexta jornada del Torneo Apertura siguió con el triunfo de Vélez Sársfield 1-0 ante River Plate en el Estadio José Amalfitani.

El triunfo del cuadro dirigido por Guillermo Barros Schelotto fue suficiente para que el Fortín quedara como el único líder de la zona A con 14 unidades, además de mantener el invicto en el certamen local. Estudiantes de La Plata marcha segundo con 12.

Del otro lado, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió su tercera derrota al hilo en el Torneo Apertura y profundizó su crisis: cayó a la décima ubicación con siete puntos, mismos que Banfield y Racing. El Millonario, que integra el grupo B, se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Y acumula 13 derrotas en los últimos 20 encuentros, lo que sirve para dimensionar la magnitud de su crisis futbolística.

La sexta fecha comenzó el viernes con el empate 1-1 entre Defensa y Justicia y Belgrano, además de la victoria de Estudiantes por 1-0 sobre Sarmiento en el último partido de Eduardo Domínguez.

Luego del triunfo por 2-1 de Instituto sobre Atlético Tucumán en Córdoba y la igualdad sin goles en el clásico entre Boca Juniors y Racing en La Bombonera, el día cerró con la sorprendente victoria de Talleres por 1-0 sobre Rosario Central y el triunfo de Gimnasia La Plata por el mismo resultado frente a Gimnasia de Mendoza.

El sábado se abrió con la victoria de Independiente Rivadavia por 3-2 sobre Independiente en el Estadio Juan Bautista Gargantini. Al mismo tiempo que transcurrió el encuentro en Mendoza, Platense recibió en Vicente López a Barracas Central. El Calamar se quedó con la victoria gracias al tanto de Augusto Lotti cerca del cierre y se asentó en los primeros puestos de la zona A con 11 unidades.

La sexta jornada del Torneo Apertura, que se desarrolla con partidos interzonales, siguió con la goleada de Banfield por 3-0 a Newell’s en el Estadio Florencio Sola. El Taladro se escapó de los últimos lugares, mientras que el elenco rosarino es uno de los cuatro equipos de la Primera División que todavía no ganaron en el campeonato. En simultáneo, Deportivo Riestra igualó sin goles contra el Huracán de Diego Martínez, que llegaba con una racha de dos victorias al hilo. Los encargados de bajar el telón de la jornada del sábado fueron Central Córdoba y Tigre en el Estadio Único Madre de Ciudades con un empate sin goles.

Cabe destacar que el encuentro entre Argentinos Juniors y Lanús fue aplazado por sus correspondientes partidos por competencias internacionales entre semana. El Bicho deberá cerrar la llave de los playoffs de la Copa Libertadores contra Barcelona de Ecuador, mientras que el Granate viajará a Brasil con el objetivo de mantener la ventaja sobre Flamengo y gritar campeón de la Recopa Sudamericana.

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

*Los primeros ocho equipos de cada zona pasan a los octavos de final

TODOS LOS GOLES DE LA JORNADA

Viernes 20 de febrero

Defensa y Justicia 1-1 Belgrano

Estudiantes 1-0 Sarmiento

Instituto 2-1 Atlético Tucumán

Boca Juniors 0-0 Racing

Rosario Central 0-1 Talleres

Gimnasia de Mendoza 0-1 Gimnasia La Plata

Sábado 21 de febrero

Independiente Rivadavia 3-2 Independiente

Platense 1-0 Barracas Central

Deportivo Riestra 0-0 Huracán

Banfield 3-0 Newell’s

Central Córdoba 0-0 Tigre

Domingo 22 de febrero

San Lorenzo 2-0 Estudiantes (RC)

Vélez 1-0 River Plate