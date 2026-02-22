Continúa la fecha 6 del Torneo Apertura: la agenda con los partidos del domingo

La fecha 6 tiene su continuidad este domingo

La sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 tiene su continuidad con interesantes duelos. A las 17, San Lorenzo se medirá con Estudiantes de Río Cuarto. Luego, tras el duelo entre Vélez Sarsfield y River Plate, Unión recibirá a Aldosivi, a las 21:30. Es importante mencionar que el duelo entre Argentinos Juniors y Lanús fue postergado por la participación del Granate en la Recopa Sudamericana.

SAN LORENZO VS. ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto abren la jornada del domingo

San Lorenzo buscará recuperarse frente a Estudiantes de Río Cuarto en un encuentro inédito por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, una instancia en la que ambos equipos llegan con aspiraciones muy diferentes para sus respectivos grupos. El encuentro tendrá lugar en el estadio Pedro Bidegain desde las 17 y será arbitrado por Sebastián Martínez. Transmitirá TNT Sports Premium.

Con apenas un punto en la clasificación, el conjunto cordobés intentará salir de la última posición en la Zona B, mientras que el conjunto azulgrana persigue meterse entre los puestos de vanguardia en la Zona A, tras una serie de altibajos recientes.

El equipo dirigido por Damián Ayude encara el partido con la urgencia de volver al triunfo, luego de un empate sin goles ante Unión y una dolorosa derrota frente a Huracán en el clásico. Actualmente, ocupa el noveno lugar de la Zona A y aspira a escalar posiciones, especialmente tras las últimas actuaciones que enfriaron sus expectativas iniciales. Este contexto otorga al duelo una carga importante en las aspiraciones inmediatas del club porteño.

Del otro lado, Estudiantes de Río Cuarto enfrenta su mayor desafío desde el ascenso a la Primera División. El equipo conducido por Iván Delfino aún no consigue victorias en el certamen: suma solo un empate acompañado de cuatro derrotas, tres de ellas de manera consecutiva. Además, llega de padecer una derrota abultada, 4-0 ante Atlético Tucumán, aumentando la presión para revertir la racha en la máxima categoría. Junto con Aldosivi, es uno de los dos equipos sin triunfos en la Zona B.

Este cruce en el Nuevo Gasómetro marca el primer enfrentamiento oficial entre San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto, estableciendo un hito en las historias de ambos clubes, ya que nunca antes se habían medido en una competencia oficial.

Posibles formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio, Gregorio Rodríguez; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Agustín Ladstatter. DT: Damián Ayude.

Estudiantes Río Cuarto: Renzo Bacchia; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Gabriel Alanís, Mateo Bajamich, Francisco Romero, Siro Rosané; Martín Garnerone y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.

Hora: 17.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Sebastián Martínez

Estadio: Pedro Bidegain.

UNIÓN VS. ALDOSIVI

Unión y Aldosivi, cara a cara

Unión y Aldosivi se medirán en Santa Fe el domingo 22 de febrero, en uno de los choques que concentran la atención de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro, que se disputará a partir de las 21:30 en el estadio 15 de Abril, será dirigido por Luis Lobo Medina y transmitido en vivo a través de la señal de TNT Sports Premium.

Para Unión, este compromiso resulta fundamental, ya que una victoria lo mantendría en la pelea por la clasificación en una tabla cada vez más disputada, mientras que una derrota podría alejarlo de los puestos de privilegio.

Aldosivi, que actualmente afronta su segunda temporada consecutiva en la máxima categoría luego del ascenso logrado en 2024, aún no ha podido sumar de a tres en el certamen. El equipo dirigido por Guillermo Farré buscará romper esa racha adversa y celebrar su primer triunfo del año en condición de visitante. Más allá de sus esfuerzos, los marplatenses han exhibido solidez táctica, aunque la falta de contundencia ofensiva se transformó en una deuda pendiente para el plantel.

Posibles formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña; Mateo Del Blanco, Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Aldosivi: Axel Werner; Guillermo Enrique, Nicolás Salazar, Joaquín Novillo, Fernando Román o Lucas Rodriguez; Esteban Rolón; Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero. DT: Guillermo Farré.

Hora: 21:30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

Estadio: 15 de Abril.

TABLA DE POSICIONES