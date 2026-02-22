Deportes

El show de Cristiano Ronaldo en la goleada del Al Nassr: del premio por su doblete al festejo con una prenda que vistió Messi

El delantero portugués quedó a 36 goles de alcanzar los 1000 en su carrera. Los dirigidos por Jorge Jesus recuperaron la cima del campeonato

El Bicho anotó dos tantos en el 4-0 contra Al Hazm

Cristiano Ronaldo recibió el premio al mejor jugador de la cancha este sábado después de brillar en la goleada del Al Nassr por 4-0 contra Al Hazm por la fecha 23 de la Saudi Pro League. El experimentado delantero de 41 años anotó un doblete que abrió y cerró la producción colectiva de su equipo para recuperar el liderazgo del campeonato en soledad gracias a que Al Hilal dejó escapar dos puntos con su empate contra Al Ittihad.

El portugués rompió la paridad a los 12 minutos. Una combinación de toques entre Ángelo y Kingsley Coman terminó con un control de CR7 con pierna derecha y un remate posterior de zurda que cruzó la línea del arco. Inicialmente, la jugada fue anulada por un presunto fuera de juego, pero la revisión del VAR corrigió la decisión y validó el tanto para sellar el 1-0 en el Al-Awwal Park de Riad.

Los festejos de Coman a los 30’ y Ángelo a los 77′ definieron la historia, pero todavía existía lugar para algo más en la capital saudí. Y así llegó una nueva combinación del tridente para la definición cruzada de primera por parte del Bicho, que continúa achicando la brecha rumbo a ser el primer futbolista profesional en alcanzar los 1000 goles en su carrera.

Cristiano recibió un premio por ser el mejor jugador de la cancha (Crédito: @SPL/X)

Al término del juego, todos los futbolistas del elenco ganador se quedaron en el césped para celebrar el triunfo con sus hinchas y Cristiano lució un bisht, una tradicional túnica que es utilizada principalmente en el Golfo y se considera un “signo de aprecio y respeto” que suele ser usada “por altos funcionarios como políticos, jeques y otras personalidades de alto rango”, según repasó la cadena Al Jazeera.

El manto artesanal es utilizado por muchos hombres en esta época, ya que el domingo 22 de febrero se conmemora el Día de la Fundación en Arabia Saudita, donde se recuerda el establecimiento del Primer Estado Saudí en 1727. Vale destacar que este tipo de tela también fue utilizada por Lionel Messi cuando levantó la Copa del Mundo en Qatar, en 2022. En esa oportunidad, Al Jazeera dialogó con Mustafa Baig, profesor de estudios islámicos en la Universidad de Exeter, quien explicó los motivos detrás de esa entrega a Leo: “Lo honraban colocándosela sobre los hombros. Es como una señal de honor”.

En el plano individual, Cristiano Ronaldo llegó a los 964 goles en 1310 partidos como futbolista profesional y quedó a 36 gritos de alcanzar los 1000. A la espera del debut de Lionel Messi en la MLS, CR7 le sacó una ventaja de 68 anotaciones a Leo, que totaliza 896 celebraciones en 1137 encuentros.

Cristiano Ronaldo había anotado un gol contra Al-Fateh en la pasada jornada (Crédito: @SPL/X)

El ex jugador del Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus convirtió goles en los últimos tres duelos que jugó por la liga, pero en el medio se ausentó de tres compromisos entre todas las competencias por encabezar una “huelga” debido a su inconformidad con la política de fichajes y la gestión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) en la Saudi Pro League.

Esta situación llegó a los oídos de los organizadores del torneo, que difundieron un duro comunicado contra su máxima figura: “Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”.

Luego del apoyo de los hinchas del Al Nassr para Cristiano, el emblema regresó con un gol en el 2-0 frente Al Fateh del pasado sábado. Con su doblete más reicnete, escaló a 20 goles en el certamen local y quedó a 3 del máximo artillero, Ivan Toney (23, Al Ahli).

