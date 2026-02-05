Deportes

La fuerte decisión que tomó Cristiano Ronaldo en medio del escándalo que protagoniza en Arabia Saudita

El delantero portugués encabeza una protesta contra el Fondo de Inversión Pública porque entiende que perjudica a su equipo, el Al Nassr, en el reparto de dinero para reforzar los planteles

Cristiano ante Al Kholoo, en
Cristiano ante Al Kholoo, en el último partido que jugó en Arabia Saudita (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Cristiano Ronaldo no estará entre los convocados del Al-Nassr para el duelo clave ante Al-Ittihad, en un hecho atribuido a una protesta dirigida por el jugador contra la política de fichajes y la gestión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) en la Saudi Pro League. Según el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de pases, la ausencia del delantero portugués es completamente voluntaria y no tiene relación alguna con lesiones, enfermedad o desacuerdos con el cuerpo técnico.

Romano detalló que Ronaldo no tiene “problemas con el personal ni la gerencia de Al Nassr, no hay lesiones, no hay problemas físicos”, subrayando que se trata de un desacuerdo sostenido con las altas instancias del fútbol saudí, hecho por el cual ya se había ausentado en la última fecha, cuando su equipo venció 1-0 a Al Riyadh, con gol de Sadio Mané.

El motivo de este inconformismo reside en la frustración de Ronaldo por la falta de incorporaciones de alto perfil en Al-Nassr durante la última ventana de contrataciones. En contraste, clubes rivales como Al-Hilal —actual líder del torneo— sí lograron sumar nombres destacados bajo la influencia del PIF.

Durante el invierno último, Al-Hilal reforzó su plantilla con figuras internacionales como Karim Benzema, procedente de Al-Ittihad, además de otros talentos como Kader Meïté y Saïmon Bouabré. Esta situación agudizó el malestar de CR7, quien interpreta que su equipo compite en desventaja por el título debido a la disparidad en los fichajes.

De esta forma, Al-Nassr llega al enfrentamiento de este viernes contra Al-Ittihad con la presión de acortar distancia respecto al líder y sumido en la incertidumbre por la continuidad de la protesta de su principal goleador. El club de Riad, que no ha conquistado la liga desde la llegada del portugués en enero de 2023, enfrenta un reto añadido por la ausencia del jugador, autor de 17 goles en la actual temporada.

Imágenes suyas en el entrenamiento del miércoles desataron especulaciones sobre una posible vuelta inminente, aunque Romano advirtió que no se produjeron cambios de última hora y que la voluntad del delantero de mantenerse apartado se mantiene firme. Su furia se habrá incrementado este jueves, cuando el Al Hilal arrolló 6-0 al Al-Okhdood, con tres tantos de Benzema, su flamante refuerzo. El líder del torneo alcanzó la línea de los 50 puntos y le sacó cuatro de ventaja al Al Nassr, que buscará volver a arrimarse. Mientras, con un partido menos, el Al Ahli tiene 47 y amenaza con terciar en la pelea. Más atrás surge Al-Qadisiya, con 43.

La situación sintetiza el profundo descontento de Cristiano Ronaldo, que hoy cumple 41 años, ante el modelo de gestión del fútbol saudí bajo el control del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. El pulso entre el delantero y la directiva podría alargarse mientras persistan las diferencias sobre las políticas de refuerzos y el equilibrio competitivo en la liga. ¿Volverá a jugar el portugués, que ostenta 961 goles y está a 39 de los 1000, en la Saudi Pro League?

