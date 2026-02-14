Cristiano Ronaldo terminó con su “huelga” y anotó el primer gol con 41 años: quedó a 38 gritos de romper la barrera de los 1000

El delantero adelantó a su equipo contra Al Fateh

Cristiano Ronaldo dejó atrás su protesta contra las autoridades de la Saudi Pro League y, en su retorno, demoró 17 minutos en marcar el primer tanto del 2-0 de Al Nassr ante Al Fateh por la jornada 22, sumado a ser el primer grito después de cumplir 41 años el 5 de febrero pasado. Aiman Yahya selló la historia sobre el cierre.

El portugués comandó una de las primeras ofensivas de la visita en el segundo cuarto de hora. Todo comenzó desde un lateral en campo propio y CR7 recibió un pase de Marcelo Brozovic en el lado rival. El punta orientó la pelota de zurda y mandó un pase en profundidad con la pierna derecha a la escalada de Sadio Mané sobre el andarivel izquierdo.

A continuación, el senegalés de 33 años encaró, desbordó al lateral derecho Saeed Baattiah y mandó un buscapié a la puerta del área chica, donde apareció Ronaldo para empujar el balón de derecha a la red. Inmediatamente, fue a celebrarlo en un costado de la cancha con su habitual salto de media vuelta en el aire. A pesar de jugar en un recinto ajeno, se escuchó de manera atronadora “Siuuu”, grito característico de su celebración, que se popularizó entre sus fanáticos.

De esta manera, el quíntuple ganador del Balón de Oro alcanzó los 962 goles en 1309 partidos como futbolista profesional y quedó a 38 anotaciones de ser el primer jugador de la historia en alcanzar los 1.000 tantos. Además, le sacó una ventaja de 66 a Lionel Messi, que registra un total de 896 gritos en 1137 encuentros.

El festejo de Cristiano Ronaldo tras convertir el 1-0 de Al Nassr

Vale destacar que Cristiano Ronaldo venía de iniciar una “huelga” en medio de su cumpleaños número 41 por su inconformidad con la política de fichajes y la gestión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) en la Saudi Pro League.

El periodista, Fabrizio Romano, especializado en el mercado de pases, adelantó que el Bicho se ausentaría del encuentro disputado el viernes 6 contra Al Ittihad (2-0) y puntualizó que el delantero no tenía “problemas con el personal ni la gerencia de Al Nassr, no hay lesiones, no hay problemas físicos”, sino que se trataba de una decisión completamente voluntaria.

La postura del luso se enfocaba en su frustración por la falta de incorporaciones de renombre en Al Nassr durante la última ventana de transferencias, mientras que su clásico rival Al Hilal se reforzó con Karim Benzema, procedente de Al Ittihad.

Esta situación llegó a los oídos de la Saudi Pro League, que difundió un duro comunicado contra su máxima figura. “Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”, informó el organismo en la misiva, precisó ESPN.

La protesta de los fanáticos de Al Nassr en apoyo a Cristiano Ronaldo (Crédito: Reuters/Stringer)

Más allá de la victoria ante Al Ittihad como local, los simpatizantes de los Caballeros de Najd le brindaron su respaldo absoluto a Cristiano. Durante el encuentro, transcurridos siete minutos de juego, exhibieron carteles con el número 7 en su apoyo.

Cuatro días después a la confirmación de Fabrizio Romano, el campeón europeo con Portugal en 2016 decidió ponerle fin a su protesta y regresó a los entrenamientos con Al Nassr en Riad. Según informó el diario portugués A Bola, tomó esta decisión porque se resolvieron tensiones internas y se regularizaron los pagos atrasados al personal del club saudí, aunque permanece su enojo por la diferencia de presupuesto asignado a los otros equipos que pelean por el título local, como el Al Hilal.

Se estipuló que no viaje a Turkmenistán para el duelo con victoria 1-0 sobre Arkadag por la ida de los octavos de final de la Champions League Two, una competición similar a la Europa League o la Copa Sudamericana en Europa y Sudamérica, respectivamente. Se había definido que su reaparición sería este sábado en el Maydan Tamweel Al Oula, estadio situado en la región saudí de Al Ahsa. En total, su método de protesta se extendió por dos semanas.

El próximo compromiso será este miércoles desde las 15:15 (hora argentina) ante Arkadag como local en busca de cerrar la clasificación a los cuartos de final del certamen continental.

Por otro lado, en el plano local, Al Nassr sigue la pista de Al Hilal porque se ubica en la segunda colocación de la tabla con 52 puntos, a 1 de los líderes (53), que están invictos por sus 16 victorias y 5 empates en 21 presentaciones. Cabe recordar que todos los equipos deben disputar todavía la fecha 10, que quedó pendiente y se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de febrero.