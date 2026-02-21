Con la expectativa puesta sobre la presencia de Messi, el Inter Miami iniciará su defensa del título en la MLS: hora, TV y formaciones

Lionel Messi fue titular en los tres amistosos de preparación del Inter Miami, pero una lesión obligó a reprogramar el último juego (Crédito: Reuters/Luisa Gonzalez)

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará la defensa de su corona en la Major League Soccer (MLS) este sábado desde las 23:30 (hora argentina) ante Los Angeles FC de Son Heung-Min, que vienen de perder en semifinales de la Conferencia Oeste en la pasada temporada. Transmite Apple TV.

La presencia de Messi es una de las grandes dudas que rodea al compromiso. La Pulga fue titular en los tres amistosos de pretemporada contra Alianza Lima en Perú (0-3), Atlético Nacional en Colombia (2-1) y Barcelona SC en Ecuador (2-2). Nunca completó los 90 minutos y en el último duelo sufrió una pequeña distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Esta lesión llevó a postergar el cuarto compromiso de preparación contra Independiente del Valle, que pasó del viernes 13 de febrero en Puerto Rico al próximo jueves 26 de este mes a partir de las 22 horas de Argentina.

Según se supo en las últimas horas, el 10 participó del entrenamiento de este miércoles junto al resto de sus compañeros. Si bien todavía no está confirmado que sea titular tras recorrer los casi 4.000 kilómetros que separan Miami de Los Ángeles para la presentación del equipo en la MLS, todo hace creer que estará en cancha.

“Leo está bien. Entrenó toda la semana a nivel de grupo. Lo ha hecho de buena manera. Ha tenido muy buenas sensaciones así que llega bien, preparado, como todo el equipo”, adelantó Javier Mascherano en la conferencia de prensa previa al duelo. La Pulga acumula 14 días de recuperación desde ese último amistoso en Ecuador. “Todos los jugadores que viajaron están para jugar”, aclaró.

Mascherano adelantó que Messi entrenó con normalidad y podría jugar ante Los Angeles (Crédito: @InterMiamiCF)

Por otro lado, Mascherano sigue sin poder contar con Sergio Reguilón. El lateral izquierdo fue la primera incorporación del plantel para afrontar esta temporada, pero salió lesionado a los 17 minutos del encuentro contra Alianza Lima por un esguince de rodilla de grado II en su pierna derecha.

El arribo de Reguilón se suma a las contrataciones de los arqueros, Dayne St. Clair y Luis Barraza, sumado a la permanencia de Rocco Ríos Novo. Ya en la defensa, el zaguero central Micael llegó a préstamo por un año desde Palmeiras y Facundo Mura reforzó el lateral derecho tras finalizar su contrato con Racing. Además, la institución desembolsó USD 2 millones por el pase del mediocampista argentino David Ayala, proveniente de Portland Timbers.

Más allá de estos nombres, las principales noticias del mercado de contrataciones fueron que la franquicia de Florida logró extender la permanencia de Tadeo Allende, uno de los goleadores en 2025, y selló la llegada de Germán Berterame, centrodelantero argentino nacionalizado mexicano que ya recibió el permiso de trabajo y podrá estar en consideración del Jefecito para el viaje a la costa oeste de los Estados Unidos.

Mascherano buscará superar lo logrado en la temporada pasada (Crédito: Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)

Inter Miami tendrá tres compromisos por la MLS (Los Angeles FC, el clásico ante Orlando City y DC United) antes de estrenarse en la Copa de Campeones de la Concacaf, principal objetivo del club porque el ganador de la competencia peleará por la Copa Intercontinental. Ya está clasificado a los octavos de final, donde espera por el vencedor de la llave entre Atlético Ottawa de Canadá y Nashville SC de EEUU, que ganó 2-0 en la ida.

Por otro lado, Los Angeles FC afronta una transición, luego de la salida de su entrenador Steven Cherundolo tras cuatro años al mando y la asunción de su ayudante de campo al frente del primer equipo, Marc Dos Santos. Su estreno no pudo ser mejor: goleó 6-1 a Real España en Honduras por el cruce de la primera ronda de la Copa de Campeones.

Más allá de que Son es la principal figura del plantel, los Negros y Dorados trajeron a préstamo al mediocampista Stephen Eustaquio desde Porto, aseguraron la permanencia del volante Mathieu Choinière y se hicieron con la contratación del extremo Jacob Shaffelburg, mientras que Olivier Giroud es la baja más resonante después de que el francés de 39 años se fue al Lille de su país.

PROBABLES FORMACIONES

Los Angeles FC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Ryan Hollingshead; Stephen Eustáquio, Marco Delgado, Timothy Tillman; David Martínez, Denis Bouanga y Son Heung-Min. DT: Marc Dos Santos.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcon, Micael, Noah Allen; David Ayala, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi, Mateo Silvetti; y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum

Hora: 23:30

Televisación: Apple TV