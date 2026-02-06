Estalló el escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita tras su “huelga”: el duro comunicado de la liga

Cristiano Ronaldo activó una "huelga de partidos" en protesta contra las políticas económicas de la Saudi Pro League (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La tensión alrededor de Cristiano Ronaldo y su situación en el Al Nassr alcanzó un nuevo nivel tras el enérgico comunicado emitido este viernes por organización de la liga profesional de fútbol de Arabia Saudita, que rechazó de plano las críticas del futbolista portugués por considerar que las políticas económicas de la Saudi Pro League perjudican a su equipo a la hora de las contrataciones.

El conflicto surge después de las reiteradas ausencias del delantero de 41 años en los compromisos recientes, alimentando las especulaciones sobre una posible salida anticipada, a pesar de que su contrato con el club se extiende hasta junio de 2027. Por lo pronto, Cristiano no jugará tampoco esta tarde ante Al ittihad en un duelo clave por perseguir al Al Hilal, puntero del campeonato.

El texto oficial que difundió la Saudi Pro League y que fue publicado en varios medios internacionales destaca la autonomía de las entidades en la liga árabe y responde directamente a la postura de la estrella portuguesa, quien alega un tratamiento desigual del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) hacia el Al Nassr, su equipo. En la nota, la organización sostiene: “Ningún individuo, por más importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”, y agregó que los recientes movimientos en el mercado de pases, como la llegada del francés Karim Benzema al Al Hilal, evidencian cómo cada equipo sigue su propio camino dentro de los parámetros financieros admitidos.

“Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club", informó la liga árabe en el comunicado, precisó ESPN.

Cristiano Ronaldo durante un partido de Al Nassr en la Saudi Pro League (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El largo vínculo contractual de Cristiano Ronaldo, quien percibe unos 237 millones de dólares por temporada, no impide que su actitud despierte dudas acerca de su continuidad en el proyecto. La negativa del futbolista internacional a incorporarse a la convocatoria de Jorge Jesús para el encuentro frente al Al Ittihad encendió las alarmas. De acuerdo al análisis presentado, el fichaje de Benzema por uno de los grandes rivales del Al Nassr resultó clave para aumentar su disconformidad y motivar la actual “huelga” de partidos, precisó el diario Sport.

Por otro lado, el periodista Fabrizio Romano detalló que Ronaldo no tiene “problemas con el personal ni la gerencia de Al Nassr, no hay lesiones, no hay problemas físicos”, subrayando que se trata de un desacuerdo sostenido con las altas instancias del fútbol saudí, hecho por el cual ya se había ausentado en la última fecha, cuando su equipo venció 1-0 a Al Riyadh, con gol de Sadio Mané.

“La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga”, precisó la organización.

Desde su llegada a Arabia Saudita en 2023, Cristiano Ronaldo lleva disputados 133 partidos oficiales, con 117 goles y 22 asistencias. En la actualidad, el delantero que brilló en Manchester United, Real Madrid y Juventus es el máximo goleador de la historia con 961 tantos y le lleva 65 de diferencia al astro argentino Lionel Messi.