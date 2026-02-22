Deportes

Adam Bareiro se perfila para hacer su debut en Boca Juniors: cuándo sería y los motivos

El delantero paraguayo ya se entrenó y el DT Claudio Úbeda analiza incluirlo para un duelo eliminatorio. Los detalles

Guardar
El primer entrenamiento de Adam Bareiro en Boca Juniors (Crédito: @BocaJrsOficial)

Boca Juniors sumará a Adam Bareiro a la delegación que enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy este martes en la provincia de Salta, en una jugada del técnico Claudio Úbeda para intentar revertir la sequía de goles que inquieta al club. Mientras el equipo lidia con una racha de empates y el descontento de la hinchada, el delantero paraguayo, proveniente desde Fortaleza en Brasil, realizó sus primeros entrenamientos y se encuentra en óptimas condiciones para debutar de inmediato, según la planificación interna del cuerpo técnico.

Bareiro, quien presenció el último partido ante Racing desde un palco en La Bombonera tras oficializarse su llegada en una operación de cerca de 3 millones de dólares -con el 50% del pase transferido desde River Plate- acumuló estadísticas destacadas en Brasil. Con 29 años, marcó cuatro goles en ocho partidos en lo que va de 2026, y desde su desembarco hace ocho meses, sumó 11 tantos y dos asistencias en 31 encuentros para Fortaleza. Pese al reciente descenso del equipo a la Serie B, los números de Bareiro lo posicionan como una carta inmediata para el ataque xeneize.

El momento de Boca Juniors es delicado: viene de un pálido empate sin goles con Racing por el Torneo Apertura, en una noche marcada por el fastidio de la tribuna y una seguidilla de desempeños irregulares. El equipo de Úbeda suma dos partidos consecutivos silbado en La Bombonera, y el entrenador -cuya continuidad es tema de debate entre los hinchas- procura tomar decisiones de impacto para el inicio de la Copa Argentina.

Bereiro debutaría en Boca Juniors
Bereiro debutaría en Boca Juniors este martes en Copa Argentina (Crédito: @BocaJrsOficial)

Sin mucho margen de maniobra ni tiempo para ensayos, Úbeda contempla alinear un equipo con mayoría de habituales suplentes frente a Gimnasia de Chivilcoy, un conjunto que actúa en el Federal A. La intención es permitir el ingreso paulatino de refuerzos y jugadores con menos minutos, como Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. Mientras que la posibilidad de que Leandro Brey ocupe el arco en Salta tomó fuerza en los últimos entrenamientos.

El presente de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, con desempeños por debajo de lo esperado, potencia la relevancia de la llegada de Bareiro. El dato más contundente es la capacidad de adaptación inmediata que muestra el atacante paraguayo, ya que mantiene ritmo competitivo proveniente del campeonato estadual, una de las justificaciones que aceleraron su inclusión en la delegación que viajará este mismo lunes a San Luis antes de desembarcar en Salta.

Desde el club consideran que el choque por los 32avos de final ante Gimnasia de Chivilcoy representa un contexto ideal para el estreno de Bareiro, tanto por la dimensión del rival como por la urgencia arriba de sumar soluciones ofensivas. El ex Fortaleza ya se entrenó a la par del grupo, generando consenso puertas adentro sobre su despliegue físico y técnica, lo cual facilitó la decisión de citarlo para su primer compromiso oficial.

Claudio Úbeda se la jugaría
Claudio Úbeda se la jugaría por el delantero paraguayo para terminar con la sequía de goles (Crédito: Fotobaires)

El compromiso por los 32avos de la Copa Argentina entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy se disputará el martes 24 de febrero en la provincia de Salta, con inicio programado para las 21.15 y arbitraje a cargo de Facundo Tello. Dentro del banco xeneize, la mira está puesta en avanzar de ronda y ofrecer un cambio de ánimo, en medio de la presión creciente por la ausencia de triunfos y la búsqueda de respuestas tácticas.

Boca Juniors marcha séptimo en la Zona A con 8 puntos, y está a cuatro del líder Estudiantes de La Plata. El equipo dirigido por Úbeda viene de empatar sus últimos dos cotejos sin goles. Se suman dos derrotas y dos victorias. En la próxima fecha visitará a Lanús el miércoles 4 de marzo, desde las 21.00.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAdam BareiroBoca JuniorsCopa ArgentinaClaudio ÚbedaGimnasia de Chivilcoy

Últimas Noticias

Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero rompió en llanto tras recibir una llamada: “Prometí ser valiente”

Eileen Gu grabó su nombre en los grandes libros de la competición al convertirse en la deportista más laureada en estilo libre, pero su presencia en la rueda de prensa fue atravesada por un fuerte dolor

Ganó la medalla de oro

River Plate buscará volver a la victoria frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto: hora, TV y formaciones

El equipo de Marcelo Gallardo viene de dos derrotas consecutivas y buscará cortar la mala racha en su visita a Liniers. Transmite ESPN Premium desde las 19.15

River Plate buscará volver a

La investigación por el rapto de furia de Messi con los árbitros: el detalle por el que podría salvarse de una sanción

El astro rosarino está bajo la lupa de la MLS tras su reacción luego de la derrota del Inter Miami por 3-0 frente LAFC

La investigación por el rapto

Ronaldinho sorprendió al revelar la razón por la que ya no puede ver partidos completos tras su retiro

El campeón del mundo confesó su escaso interés por el fútbol como espectador en la previa al clásico de leyendas con el Barcelona

Ronaldinho sorprendió al revelar la

El gesto de Prestianni con sus compañeros del Benfica tras el escándalo por la denuncia de Vinícius

El joven volante argentino pidió hablar frente a todo el plantel que dirige José Mourinho y negó de forma rotunda los insultos racistas hacia el jugador del Real Madrid

El gesto de Prestianni con
DEPORTES
Ganó la medalla de oro

Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero rompió en llanto tras recibir una llamada: “Prometí ser valiente”

River Plate buscará volver a la victoria frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto: hora, TV y formaciones

La investigación por el rapto de furia de Messi con los árbitros: el detalle por el que podría salvarse de una sanción

Ronaldinho sorprendió al revelar la razón por la que ya no puede ver partidos completos tras su retiro

El gesto de Prestianni con sus compañeros del Benfica tras el escándalo por la denuncia de Vinícius

TELESHOW
Valentina Cervantes mostró la tierna

Valentina Cervantes mostró la tierna travesura que hizo su hijo Benjamín: “Con esta carita”

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

Melody Luz dio a conocer el secreto para que funcione su relación con Alex Caniggia

La faceta más divertida de Benjamín Vicuña en la playa: así desafía las olas del mar en Punta del Este

Eduardo y Elina Costantini celebraron su 6° aniversario de casados: “¡Amor que siempre soñé!”

INFOBAE AMÉRICA

La inteligencia artificial revela cómo

La inteligencia artificial revela cómo el arte ha contado la historia de nuestras emociones colectivas

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina

Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retomarán los diálogos nucleares el próximo jueves en Ginebra

La historia de “El Mencho”: cómo el líder del CJNG se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo