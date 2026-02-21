La Bombonera habló: del gesto de Riquelme a las reprobaciones generalizadas del hincha de Boca con foco en Cavani

Bajo el aliento de una Bombonera repleta, se producen cambios en el equipo Xeneize. Edinson Cavani es reemplazado y el estadio lo despide.

En la cancha pasó poco y nada porque ambos, a medida que fueron transcurriendo los minutos, se fueron conformando con el punto y la valla invicta. Quizás terminó con mejor cara Racing, pero tampoco le sobró mucho más que a Boca. En las tribunas se jugó otro partido: la Bombonera otra vez se hizo sentir. De la exigencia desde el inicio, pasando por el espontáneo “movete, Xeneize, movete”, hasta la reprobación para el capitán Edinson Cavani (y varios compañeros más) y el gesto de Juan Román Riquelme. El match dejó más para analizar del campo hacia afuera.

Austeridad y puro aliento. Así fue la salida de los equipos esta vez en el Alberto J. Armando. A la altura de lo que fue la semifinal que se disputó en diciembre pasado entre ambos protagonistas, pero sin la parafernalia del humo de colores y fuegos de artificio que a esta altura ya es recurrente en cada una de las canchas del fútbol de Primera División. A la vieja usanza, La 12 intentó imponer su idea: “Esta noche, cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar”. Y es que hasta el más optimista fanático boquense sabía que el adversario, que venía de ganar cuatro de los últimos seis cruces con Boca, llegaba mejor. Y que al elenco de Úbeda, sin el lesionado Leandro Paredes y con el arrastre de la derrota con Vélez y el empate con Platense, le podía llegar a costar.

Si alguno todavía dudaba de la reacción que tendría el público para con Cavani y su vuelta a la capitanía y titularidad con el número 10 en la espalda, a los pocos minutos quedó en evidencia que la paciencia con él, en general, sigue colmada. Al minuto 3, el uruguayo quedó en posición de lateral izquierdo porque había defendido en una pelota parada y, en lugar de salir rápido e intentar ensayar un contragolpe con su compatriota Miguel Merentiel, que le marcaba el pase al vacío por banda izquierda, optó por ralentizar y volver a empezar con Agustín Marchesín. La actitud ya le crispó los nervios a más de uno de entrada.

Cavani se fue silbado cuando abandonó la cancha al minuto 79

Hay que decirlo, el partido de Cavani fue de discreto a aceptable, como el de la mayoría de los 22 protagonistas que arrancaron y el resto de los que entraron. Pero la acumulación lo llevó a ser el blanco de los murmullos, que mutaron a abucheos y terminaron en la silbatina final cuando fue reemplazado. Es más, muchos enfatizaron su aplauso cuando la voz del estadio mencionó a Iker Zufiaurre, su reemplazante, como para resaltar que prefieren al pibe, y no al veterano de 39 recién cumplidos. En medio de la vorágine por la mala performance del equipo local y la reprobación simultánea para Tomás Belmonte, quien fue sustituido por Tomás Aranda, se destacó un gesto de Riquelme en el palco: el presidente aplaudió a los jugadores cuando salieron. Román, que compartió sector con Mariano Herrón (DT de la Reserva), hizo lo propio con los cuatro futbolistas que abandonaron el campo (antes también había hecho palmas con Merentiel y Williams Alarcón).

El “Movete Xeneize, movete, movete, dejá de joder...” escaló desde las tribunas populares Sur hasta las plateas y palcos, pero no contagió a las de La 12. Fue casi pisando la media hora del complemento, cuando Racing empezó a dominar el encuentro y ser cada vez más peligroso. No hubo caso, no hubo reacción. Más allá de haber movido el banco y buscar frescura en los pibes, a Boca no se le cayó una idea para ganar un clásico que hubiera sido inmerecido. Solo un par de salidas en falso de Facundo Cambeses y un último remate desviado del pibe Aranda hicieron que la victoria no fuera una utopía para los hinchas, que se fueron apesadumbrados. La estadística marcó que Boca terminó el partido sin remates al arco rival.

“Entiendo totalmente el enojo del hincha porque lo que dije al principio: Boca debe salir a proponer y necesita ganar siempre, lo tenemos super claro, lo entendemos al hincha y es normal que exijan, sabemos de la exigencia del Mundo Boca y estamos detrás de mejorar eso y empezar a ganar”. Úbeda fue acertado en su análisis, pero el equipo está lejos de dar certezas dentro del campo de juego. Los equipos de arriba se empiezan a escapar en la Tabla Anual (que, para algún desprevenido, otorgará un título al final del año), el mes que viene se sorteará la fase de grupos de una Libertadores que volverá a ser el gran anhelo y, de no cambiar ostensiblemente, volverá a convertirse en frustración.

Juan Román Riquelme con Mariano Herron en el palco de la Bombonera durante Boca Juniors vs. Racing por el Torneo Apertura

Para Riquelme es momento de aguantar el vendaval. Boca ganó dos, empató dos y perdió dos en seis fechas del Apertura. Y ahora tendrá una especie de changüí por el accesible rival en Copa Argentina este martes (Gimnasia de Chivilcoy) y una nueva presentación en condición de local contra Gimnasia de Mendoza, que perdió en cuatro de sus seis encuentros. Román entiende que la estantería se acomodará y los niveles individuales y colectivos mejorarán si el Xeneize accede a los 16avos de la copa nacional y deja los próximos tres puntos en la Bombonera en el campeonato. Y tiene algo claro: respaldará a Úbeda salvo una catástrofe, según la información que recogió este medio en los pasillos del estadio.

A pesar de la gran cantidad de lesionados, que incluye a los operados Rodrigo Battaglia y Milton Giménez (el próximo en pasar por el quirófano será Carlos Palacios), a esta hora puede afirmarse que Boca está retirado del mercado de pases. La dirigencia, a priori, no hará más movimientos luego del arribo de Adam Bareiro (vio el partido en otro palco junto a Cristian Riquelme), carta de ataque para maquillar la ausencia del Cabo Giménez y las hipotéticas bajas de un Cavani que todavía arrastra cierto dolor con la lumbalgia. Salvo que aparezca una posibilidad inmejorable o surja una baja de peso imprevista, no se registrarán más llegadas pese a algún último rumor.