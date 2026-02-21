Tras dirigir su último partido en Estudiantes, Eduardo Domínguez habló sobre su sorpresiva salida: “Siento que nos tenemos que soltar la mano”

Eduardo Domínguez dirigió su último partido como entrenador de Estudiantes de La Plata en el triunfo ante Sarmiento de Junín. El Barba dejó el cargo luego de casi tres años y asumirá el liderazgo del Atlético Mineiro, uno de los clubes de mayor trascendencia del fútbol brasileño.

“Ni en los mejores de mis sueños pensé que la gente iba a sentirse identificada con la cantidad de equipos que pudimos presentar. Muchas veces lo hemos hecho de buena manera, muchas veces nos ha costado, pero el agradecido soy yo con todos los hinchas que hacen a la institución tan grande”, indicó el DT en una breve conferencia de prensa tras el encuentro en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi válido por la 6ª fecha del Torneo Apertura.

“A Martín (Gorostegui), a Sebastián (Verón), son los dos procesos de mis presidentes que estuve acá, que me empujaron a ser mejor profesional, a elevar constantemente las exigencias de los grupos que tuvimos de la misma institución, soy un agradecido. Con Marcos (Angeleri) fue casi incondicional conmigo. En los malos momentos me contuvo, él era el motor que alimentaba mi confianza, no tengo casi palabras de agradecimiento para con él”, continuó con los mensajes elogiosos para los integrantes de la directiva.

“Y a los grandísimos jugadores, como Fede Fernández, Enzo Pérez, Pablo Piatti, Mariano Andújar, Mauro Boselli. Hoy sigo disfrutando a José (Sosa), a Guido (Carrillo), al Ruso (Ascacibar). Ellos fueron estandartes de los diferentes ciclos que hemos compartido”, añadió en un discurso que se extendió por poco más de 2 minutos.

Luego, explicó los motivos de su salida: “Me fue difícil tomar la decisión porque yo me siento feliz acá. Estoy bien. Pero también tuve que poner en la balanza personal seguir impulsando lo que es mi carrera. Gracias a la institución que me ha entendido, ha valorado el trabajo a través de todo este tiempo. No es que no puso reparos, buscaron la manera de que siga comandando al equipo, pero así yo siento que como tuve todo ese motor para iniciar mi camino acá, hoy siento que nos tenemos que soltar la mano”.

“Hay un grupo de jugadores que va a dar lo mejor, que tiene un objetivo claro. El objetivo claro es del grupo, de la institución, al que le toque estar lo va a hacer de la mejor manera. Estoy completamente agradecido a todos. Será un hasta luego como se dice, o no se sabe... Verdaderamente no lo sabemos. No sé cómo cerrar esta pequeña despedida, pero de nuevo: jamás en todos los sueños que tuve como entrenador me imaginé un escenario como tal, que la gente me haya respetado como me respeta y me tenga el cariño que me tiene. Muchas gracias Estudiantes, muchas gracias a todos”, concluyó.

Eduardo Domínguez, director técnico de Estudiantes de La Plata, saluda a los aficionados ante la reverencia del León, la mascota del club (Fotobaires)

La salida inesperada del DT argentino se produce con el Pincha expectante por el sorteo de la Copa Libertadores (será el jueves 19 de marzo) y con el Torneo Apertura en plena disputa. Domínguez firma el cierre de un ciclo en el que el equipo mantuvo protagonismo constante en los principales torneos nacionales e internacionales.

Durante su gestión, Domínguez guió a Estudiantes por dos Ligas Profesionales, tres Copas de la Liga, una Copa Sudamericana, dos Copas Libertadores, tres Copas Argentina, un Torneo Apertura, una Supercopa Argentina y dos Trofeo de Campeones.

De este modo, el ciclo de Domínguez, que acumuló un total de cinco títulos locales (Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025) y llevó a Estudiantes hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores —instancia en la que fue eliminado por Flamengo—, llegó a su fin antes de lo previsto.

El técnico, que en su carrera ya dirigió a Huracán, Colón (donde fue campeón), Nacional de Uruguay e Independiente, firmaría un vínculo con Atlético Mineiro hasta diciembre de 2027, idéntica duración al acuerdo que tenía vigente con el club argentino.

*La ovación a Domínguez.

Justamente, antes del inicio del partido, la voz del estadio contabilizó los títulos obtenidos por Domínguez y el público local se expresó con una sentida ovación, que fue respondida por el DT con un saludo a los cuatro costados del estadio UNO. Incluso, tras el final del juego, posó junto a los jugadores cerca del círculo central con los trofeos obtenidos y se lo pudo ver notablemente emocionado.

La decisión surge tras la activación de la cláusula de rescisión de su contrato, permitiéndole tomar el desafío en Brasil pese a haber renovado recientemente su vínculo con el club platense hasta 2027. Su partida ocurre en medio de un proceso de reestructuración en el plantel, que arrastra la salida de figuras clave y encara la necesidad de continuidad competitiva. Este contexto eleva la urgencia en la comisión directiva presidida por Juan Sebastián Verón para designar un sucesor adecuado.

En las últimas jornadas, la conducción de Atlético Mineiro recayó temporalmente en Lucas Gonçalves. Pese al aval interno, Gonçalves no es visto por la dirigencia como entrenador de largo plazo. El club tomó la decisión de contratar un técnico extranjero con trayectoria, luego de la salida del también argentino Jorge Sampaoli, y una temporada con balance irregular: 10 victorias, 16 empates y 8 derrotas, pero que incluyó el subcampeonato de la Copa Sudamericana tras caer ante Lanús.

La búsqueda de un nuevo técnico por parte de la dirigencia de O Galo priorizó en todo momento el perfil internacional para consolidar un proyecto competitivo. Según información difundida por ESPN, el nombre de Domínguez encabezaba las preferencias, aunque el club evaluó otras opciones como la de Pedro Martins, actual director técnico del Al Gharafa de Catar. La cláusula de salida del portugués representó un impedimento económico, acelerando la gestión por el argentino.

El club brasileño afronta un año particular: disputará la Copa Sudamericana en 2026 tras terminar undécimo en la liga y buscará retomar protagonismo en torneos nacionales luego de cosechar solamente dos empates y una derrota en el arranque del Brasileirão. Además, su inmediato compromiso será ante Athletic (MG) por el Campeonato Mineiro.

El León platense, por su parte, deberá visitar a Newell’s en la próxima jornada del Torneo Apertura, el miércoles 25/2, a las 19:30.

Dada la inmediatez de la Copa Libertadores, la cúpula encabezada por Verón debe agilizar la búsqueda de un reemplazante que asegure continuidad táctica y motivacional. Entre los candidatos suenan Martín Demichelis y Martín Palermo. El reto también abarca sostener el rendimiento colectivo y el protagonismo en un calendario exigente, signado por las múltiples competencias que enfrenta Estudiantes tras adjudicarse el último Torneo Clausura.